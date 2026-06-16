Ο Τραμπ εξετάζει «εκκαθαρίσεις» διαφωνούντων με τη συμφωνία με το Ιράν – Βανς, Γουίτκοφ, Κούσνερ Vs Χέγκσεθ, Ράτκλιφ και ο προσεκτικός Ρούμπιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να απολύσει μια σειρά ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης που αντιτάχθηκαν στη συμφωνία με το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και του διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, δήλωσαν αμερικανικές πηγές στο Israel Hayom.

«Η συζήτηση έχει διευθετηθεί. Όποιος αντιταχθεί σε αυτήν θα μπορούσε να πληρώσει ένα προσωπικό τίμημα», δήλωσε μια ανώτερη αμερικανική πηγή στην εφημερίδα Israel Hayom πριν από δύο ημέρες, περιγράφοντας τι συνέβαινε στο παρασκήνιο των συζητήσεων του Λευκού Οίκου για το Ιράν.

Το άτομο που, προς το παρόν, φαίνεται να απολαμβάνει ασυλίας είναι ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Μεταξύ άλλων, ήταν πολύ προσεκτικός ώστε να μην επικρίνει τη συμφωνία και επίσης απολαμβάνει σημαντικής δημοτικότητας.

Η ισορροπία δυνάμεων στην κυβέρνηση Τραμπ

Πριν από αρκετές εβδομάδες, η Israel Hayom ανέφερε μια τεταμένη συζήτηση στην οποία ξέσπασε έντονη διαμάχη μεταξύ ορισμένων από τους εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του προέδρου. Ο Βανς, ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι διαχειρίζονται τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, υποστηρίζουν μια συμφωνία με το καθεστώς, εν μέρει λόγω της εκτίμησης ότι το καθεστώς δεν θα εμπλακεί εντός εύλογου χρονικού πλαισίου, αλλά και λόγω της πίεσης από ορισμένα κράτη του Κόλπου, με επικεφαλής το Κατάρ.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Πολέμου Πι Χέγκσεθ, με τη βοήθεια αρκετών ανώτερων αξιωματούχων του Πενταγώνου και του Υπουργείου Εξωτερικών, παρουσίασαν μια εκτίμηση ότι το ιρανικό καθεστώς ήταν σε ασφυκτική θέση λόγω οικονομικής πίεσης και ότι η εντατικοποίηση αυτής της πίεσης ήταν ο σωστός τρόπος για να εξασφαλιστεί η παράδοσή του ή, εναλλακτικά, η κατάρρευσή του.

Την περασμένη εβδομάδα, πραγματοποιήθηκε μια έντονη συζήτηση και ο πρόεδρος των ΗΠΑ πήρε την τελική απόφαση να προχωρήσει με το μνημόνιο συνεννόησης. Ένα αίτημα του Υπουργού Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ να μην αρθούν οι κυρώσεις, καθώς η επαναφορά τους θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη, άλλαξε τους όρους μόνο ελαφρώς, και οι κυρώσεις αναμένεται να αρθούν τουλάχιστον εν μέρει μετά το πλήρες άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, δηλαδή χωρίς καμία ουσιαστική ιρανική παραχώρηση.

Ο πρόεδρος αποδέχτηκε τη θέση των δύο απεσταλμένων του και του αναπληρωτή του και για το ισραηλινό ζήτημα. Παρόλο που ο Αντιπρόεδρος Βανς δήλωσε σε ενημερώσεις του Λευκού Οίκου ότι το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται θα διατηρηθεί, κάθε φορά που το Ισραήλ επιτίθεται στον Λίβανο, καθώς και κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο Ιράν την περασμένη εβδομάδα, απαίτησε από τον πρόεδρο να σταματήσει τον Νετανιάχου και κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι προσπαθεί σκόπιμα να τορπιλίσει την αναδυόμενη συμφωνία.

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