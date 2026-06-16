Axios: «Εμφύλιος» στον Λευκό Οίκο για τη συμφωνία με το Ιράν – Τα στρατόπεδα και η προειδοποίηση της CIA

Διχασμένος σε στρατόπεδα φαίνεται ότι ήταν ο Λευκός Οίκος μέχρι να ανακοινωθεί η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ δήλωσε στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και άλλους ανώτερους αξιωματούχους στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών και τα οποία εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την προθυμία του Ιράν να κάνει τις πυρηνικές παραχωρήσεις που επιδιώκει η Ουάσινγκτον σε οποιαδήποτε τελική συμφωνία.

Κατά το δημοσίευμα, ο Ράτκλιφ δεν είναι ο μόνος σκεπτικιστής στην ηγετική ομάδα του Λευκού Οίκου καθώς ανησυχίες και ερωτήματα σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης με την Τεχεράνη εμφανίζονται να εξέφρασαν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.

Στον αντίποδα, κατά τις πηγές που επικαλείται το Axios, βρέθηκαν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς και οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Η ενημέρωση από τον Ράτκλιφ έγινε στο πλαίσιο μιας σειράς συναντήσεων κορυφής τις ώρες πριν την ανακοίνωση της συμφωνίας τα ξημερώματα της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος), στις οποίες ο Τραμπ και η ομάδα του συζήτησαν πληροφορίες που συγκέντρωσαν αρκετές αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες έδειχναν ότι ο τρόπος με τον οποίο οι Ιρανοί αξιωματούχοι συζητούσαν τη συμφωνία μεταξύ τους ήταν ασυμβίβαστος με αυτά που έλεγαν στους μεσολαβητές και τις ΗΠΑ.

Βάσει αυτών των πληροφοριών Ράτκλιφ και Ρούμπιο φέρονται να εξέφρασαν αμφιβολίες για το αν οι Ιρανοί θα συμφωνούσαν να λάβουν τα μέτρα που επιδιώκουν οι ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Οι πληροφορίες αντικατοπτρίζουν ότι οι ιρανικές προθέσεις δεν συνάδουν με τις δεσμεύσεις τους βάσει της συμφωνίας», ανέφερε στο Axios μια από τις πηγές της ενώ αξιωματούχος του Λευκού Οίκου πρόσθεσε ότι «ο πρόεδρος Τραμπ ακούει όλες τις απόψεις για οποιοδήποτε ζήτημα – αλλά όλοι καταλαβαίνουν ότι είναι αυτός που λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις».

«Αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας πληροί όλες τις κόκκινες γραμμές που η κυβέρνηση έχει διατυπώσει εδώ και καιρό, διασφαλίζοντας ότι το Ιράν δεν θα μπορεί ποτέ να κατέχει πυρηνικά όπλα, δεν μπορεί να διατηρήσει το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού του και δεν μπορεί να κρατήσει όμηρο τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό», δήλωσε ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ θα συμφωνούσε μόνο σε μια «καλή» τελική συμφωνία.

Όπως αναφέρει το Axios, «το πλήρες κείμενο της αρχικής συμφωνίας των 14 σημείων δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί, αλλά μια πηγή που το γνωρίζει υποστήριξε ότι οι Ιρανοί θα λάβουν περισσότερα από όσα δίνουν βάσει του Μνημονίου Συνεργασίας – εκτός εάν συμφωνήσουν να υπογράψουν μια πυρηνική συμφωνία που να ανταποκρίνεται στους στόχους των ΗΠΑ».

Η πηγή ανέφερε ότι ΗΠΑ και Ιράν δεσμεύονται στο Μνημόνιο Κατανόησης να «επιλύσουν τη διάθεση του αποθηκευμένου εμπλουτισμένου υλικού» και να «συζητήσουν το ζήτημα του μελλοντικού εμπλουτισμού και άλλα αμοιβαία συμφωνημένα ζητήματα που σχετίζονται με τις πυρηνικές ανάγκες του Ιράν, βάσει ενός ικανοποιητικού πλαισίου που θα περιληφθεί στην τελική συμφωνία».

Το κείμενο αναφέρει ότι το Ιράν θα διατηρήσει το status quo του πυρηνικού του προγράμματος, εφόσον συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις ούτε θα αναπτύξουν πρόσθετες δυνάμεις στην περιοχή. Εάν επιτευχθεί τελική πυρηνική συμφωνία, εντός 30 ημερών οι ΗΠΑ θα απομακρύνουν τις δυνάμεις που κινητοποίησαν για τον πόλεμο και θα τερματίσουν όλες τις κυρώσεις κατά του Ιράν βάσει ενός συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με όσα είπε η ίδια πηγή για το κείμενο του μνημονίου κατανόησης.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε, τέλος, ότι οι ΗΠΑ θα γνωρίζουν σε δύο με τρεις εβδομάδες αν το Ιράν είναι σοβαρό σχετικά με τις πυρηνικές παραχωρήσεις. Εάν όχι, η διαδικασία θα μπορούσε να σταματήσει χωρίς το Ιράν να κερδίσει πολλά.

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