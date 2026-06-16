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16.06.2026 07:38

Καλιφόρνια: Οκτώ φέρονται να είναι νεκροί μετά τη συντριβή βομβαρδιστικού B-52 σε αεροπορική βάση

16.06.2026 07:38
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Ένα βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress συνετρίβη τη Δευτέρα και τυλίχτηκε στις φλόγες, σκοτώνοντας και τους οκτώ επιβαίνοντες, λίγο μετά την απογείωση σε βάση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στην έρημο Μοχάβε της Νότιας Καλιφόρνιας, δήλωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν γνωστό πως τα πρώτα στοιχεία καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν επιζώντες στο στρατηγικό βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress το οποίο συνετρίβη στην Καλιφόρνια.

Το B-52 επρόκειτο να εκτελέσει «συνηθισμένη αποστολή δοκιμής» και στο σκάφος επέβαιναν «οκτώ άνθρωποι» όταν «συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στις 11:20» (σ.σ. τοπική ώρα· 21:20 ώρα Ελλάδας), με «τα πρώτα στοιχεία να καταδεικνύουν πως ουδείς θα μπορούσε να επιβιώσει από τη συντριβή», τόνισε η 412η πτέρυγα δοκιμών, η οποία έχει βάση την αεροπορική βάση Έντουαρντς, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

«Χάσαμε οκτώ σπουδαίους Αμερικανούς», είπε ο Συνταγματάρχης Τζέιμς Χέιζ, Αναπληρωτής Διοικητής στην Πολεμική Αεροπορική Βάση Έντουαρντς., προσθέτοντας ότι οι αξιωματούχοι εργάζονται για να ειδοποιήσουν τις οικογένειές τους.

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις

Καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τον αριθμό των θυμάτων ούτε έχουν δημοσιοποιήσει στοιχεία για τα μέλη του πληρώματος.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να γίνουν γνωστές τις επόμενες ώρες, καθώς προχωρά η διερεύνηση του δυστυχήματος και η συλλογή στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς.

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ΤΡΙΤΗ 16.06.2026 07:52
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