Καλιφόρνια: Οκτώ φέρονται να είναι νεκροί μετά τη συντριβή βομβαρδιστικού B-52 σε αεροπορική βάση

Ένα βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress συνετρίβη τη Δευτέρα και τυλίχτηκε στις φλόγες, σκοτώνοντας και τους οκτώ επιβαίνοντες, λίγο μετά την απογείωση σε βάση της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στην έρημο Μοχάβε της Νότιας Καλιφόρνιας, δήλωσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έκαναν γνωστό πως τα πρώτα στοιχεία καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν επιζώντες στο στρατηγικό βομβαρδιστικό B-52 Stratofortress το οποίο συνετρίβη στην Καλιφόρνια.

U.S. Air Force Boeing B-52H Stratofortress strategic bomber crashed at the Edwards Air Force Base in California shortly after take-off.



The crash occured at approx. 11:20am local on Monday.



"Emergency crews immediately responded to the scene and the situation is ongoing. More… pic.twitter.com/u4IRGGjlV2 — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) June 15, 2026

Το B-52 επρόκειτο να εκτελέσει «συνηθισμένη αποστολή δοκιμής» και στο σκάφος επέβαιναν «οκτώ άνθρωποι» όταν «συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του στις 11:20» (σ.σ. τοπική ώρα· 21:20 ώρα Ελλάδας), με «τα πρώτα στοιχεία να καταδεικνύουν πως ουδείς θα μπορούσε να επιβιώσει από τη συντριβή», τόνισε η 412η πτέρυγα δοκιμών, η οποία έχει βάση την αεροπορική βάση Έντουαρντς, σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

BREAKING: A U.S. Air Force B-52 bomber crashed shortly after takeoff at Edwards Air Force Base, triggering an emergency response.



Emergency crews rushed to the scene as thick black smoke billowed from the wreckage scattered across the desert airfield.



More details, including… pic.twitter.com/JRx3R4ElJW — Fox News (@FoxNews) June 15, 2026

«Χάσαμε οκτώ σπουδαίους Αμερικανούς», είπε ο Συνταγματάρχης Τζέιμς Χέιζ, Αναπληρωτής Διοικητής στην Πολεμική Αεροπορική Βάση Έντουαρντς., προσθέτοντας ότι οι αξιωματούχοι εργάζονται για να ειδοποιήσουν τις οικογένειές τους.

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις

Καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επισήμως τον αριθμό των θυμάτων ούτε έχουν δημοσιοποιήσει στοιχεία για τα μέλη του πληρώματος.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένεται να γίνουν γνωστές τις επόμενες ώρες, καθώς προχωρά η διερεύνηση του δυστυχήματος και η συλλογή στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς.

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