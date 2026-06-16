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16.06.2026 07:04

Τέσσερις οι νεκροί από τη σύγκρουση καταμαράν με ιστιοφόρο στην Αδριατική

16.06.2026 07:04
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Ένα καταμαράν και ένα ιστιοφόρο συγκρούστηκαν την Κυριακή στην Αδριατική με αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων.

Οι κροατικές αρχές ανέσυραν τη Δευτέρα τη σορό του τέταρτου θύματος από το κουφάρι του ιστιοπλοϊκού, το οποίο κατέληξε στον βυθό της θάλασσας.

Η σύγκρουση ανάμεσα στα δύο σκάφη, ένα καταμαράν με περισσότερους από 100 επιβαίνοντες και ένα ιστιοφόρο σημαίας Γαλλίας σημειώθηκε χθες μεταξύ των τουριστικών νήσων Μπρακ και Σόλτα. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν καθοριστεί έως σήμερα.

Οκτώ Τσέχοι επέβαιναν στο ιστιοπλοϊκό: τέσσερις εξ αυτών διασώθηκαν, τρεις σκοτώθηκαν επί τόπου και οι σοροί τους ανασύρθηκαν, ενώ υπήρχε και ένας αγνοούμενος.

«Το πτώμα του όγδοου μέλους (του πληρώματος) ανασύρθηκε από το ιστιοπλοϊκό που βυθίστηκε. Η σορός μεταφέρθηκε από τους αστυνομικούς για να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις», ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών και Θάλασσας της Κροατίας σε ένα δελτίο Τύπου.

Συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος θα συνεχιστεί υπό την επίβλεψη της περιφερειακής εισαγγελίας και της Εθνικής Υπηρεσίας Έρευνας για τα εναέρια, ναυτικά και σιδηροδρομικά δυστυχήματα, συμπλήρωσε το υπουργείο.

Σύμφωνα με κροατικά ΜΜΕ, οι τσεχικές αρχές αναμένεται να συνδράμουν στις έρευνες.

Προηγουμένως, ο διευθυντής του λιμένα του Σπλιτ Ζέλικο Κουστέρα έκανε γνωστό πως είχε εντοπιστεί η σορός. «Χθες το βράδυ, οι δύτες του υπουργείου Εσωτερικών εντόπισαν το βυθισμένο ιστιοπλοϊκό σε βάθος άνω των 50 μέτρων… και το άτομο που αναζητούσαμε βρίσκεται μέσα στην καμπίνα», είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο N1.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο του Σπλιτ, τρεις Τσέχοι υπήκοοι τραυματίστηκαν ελαφρά και ένας τέταρτος έχει τραυματιστεί σοβαρά στη σπονδυλική στήλη.

Το καταμαράν, που το διαχειριζόταν μια κροατική ιδιωτική εταιρεία, μετέφερε 118 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος. Δεν τραυματίστηκε κανείς.

Ο πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς εξέφρασε τα συλλυπητήριά του χθες στις οικογένειες των θυμάτων και στον Τσέχο ομόλογό του Αντρέι Μπάμπις

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ΤΡΙΤΗ 16.06.2026 07:53
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