Τραγωδία στην Κροατία: Ανασύρθηκε και η τέταρτη σορός μετά τη σύγκρουση σκαφών στην Αδριατική – Τσέχοι τα θύματα

Ένα καταμαράν και ένα ιστιοφόρο συγκρούστηκαν την Κυριακή στην Αδριατική με αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, με τις κροατικές αρχές να ανασύρουν τη Δευτέρα τη σορό του τέταρτου θύματος από το κουφάρι του ιστιοπλοϊκού, το οποίο κατέληξε στον βυθό της θάλασσας.

Η σύγκρουση ανάμεσα στα δύο σκάφη, ένα καταμαράν με περισσότερους από 100 επιβαίνοντες και ένα ιστιοφόρο σημαίας Γαλλίας σημειώθηκε την Κυριακή (14/06) μεταξύ των νησιών Μπρακ και Σόλτα. Τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν καθοριστεί έως σήμερα.

The body of the fourth #Czech victim missing after the collision between a sailboat and a large passenger catamaran carrying more than 100 people in #Croatia was recovered Monday, authorities said https://t.co/JIlM3wjZ39 — Arab News (@arabnews) June 15, 2026

Οκτώ Τσέχοι επέβαιναν στο ιστιοπλοϊκό: τέσσερις εξ αυτών διασώθηκαν, τρεις σκοτώθηκαν επί τόπου και οι σοροί τους ανασύρθηκαν, ενώ υπήρχε και ένας αγνοούμενος.

Tři Češi zemřeli před polednem po srážce plachetnice a katamaránu u chorvatského Splitu. Další člověk se pohřešuje. Na lodi plující pod francouzskou vlajkou cestovalo celkem 8 krajanů. Při neštěstí se potopila. Druhé plavidlo vezlo 120 pasažérů. O havárii informoval Radiožurnál.… pic.twitter.com/khMDXDfNgR — ČT24 (@CT24zive) June 14, 2026

«Το πτώμα του όγδοου μέλους (του πληρώματος) ανασύρθηκε από το ιστιοπλοϊκό που βυθίστηκε. Η σορός μεταφέρθηκε από τους αστυνομικούς για να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις», ανέφερε το υπουργείο Μεταφορών και Θάλασσας της Κροατίας σε ένα δελτίο Τύπου.

Η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος θα συνεχιστεί υπό την επίβλεψη της περιφερειακής εισαγγελίας και της Εθνικής Υπηρεσίας Έρευνας για τα εναέρια, ναυτικά και σιδηροδρομικά δυστυχήματα, συμπλήρωσε το υπουργείο.

VIDEO👇 UŽAS U SPLITSKIM VRATIMA 👇 Sudarili se katamaran i jedrilica koja je odmah POTONULA! Ima ozlijeđenih osoba, hitne službe tragaju za nestalima!https://t.co/8j7TgcW3FE pic.twitter.com/kQkVanoO5N June 14, 2026

Σύμφωνα με κροατικά ΜΜΕ, οι τσεχικές αρχές αναμένεται να συνδράμουν στις έρευνες.

Προηγουμένως, ο διευθυντής του λιμένα του Σπλιτ Ζέλικο Κουστέρα έκανε γνωστό πως είχε εντοπιστεί η σορός. «Χθες το βράδυ, οι δύτες του υπουργείου Εσωτερικών εντόπισαν το βυθισμένο ιστιοπλοϊκό σε βάθος άνω των 50 μέτρων… και το άτομο που αναζητούσαμε βρίσκεται μέσα στην καμπίνα», είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο N1.

Σύμφωνα με το νοσοκομείο του Σπλιτ, τρεις Τσέχοι υπήκοοι τραυματίστηκαν ελαφρά και ένας τέταρτος έχει τραυματιστεί σοβαρά στη σπονδυλική στήλη.

Το καταμαράν, που το διαχειριζόταν μια κροατική ιδιωτική εταιρεία, μετέφερε 118 επιβάτες και επτά μέλη πληρώματος. Δεν τραυματίστηκε κανείς.

Ο πρωθυπουργός της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και στον Τσέχο ομόλογό του Αντρέι Μπάμπις.

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