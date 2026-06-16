search
ΤΡΙΤΗ 16.06.2026 10:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.06.2026 08:24

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία

16.06.2026 08:24
seismografos

Ισχυρός σεισμός 6,7 βαθμών έπληξε το πρωί την περιοχή όπου βρίσκεται η Κελέβη (ή Σουλαουέσι) στην κεντρική Ινδονησία, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Από τον σεισμό δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής τραυματισμοί ή σοβαρές υλικές ζημιές, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των αρχών του αρχιπελάγους της νοτιοανατολικής Ασίας.

Ο σεισμός, με μικρό εστιακό βάθος, είχε επίκεντρο περιοχή νοτιοανατολικά της Παλού, στην επαρχία της κεντρικής Κελέβης, και καταγράφτηκε στις 10:27 (σ.σ. τοπική ώρα· 06:27 ώρα Ελλάδας).

Διαβάστε επίσης

Καλιφόρνια: Οκτώ φέρονται να είναι νεκροί μετά τη συντριβή βομβαρδιστικού B-52 σε αεροπορική βάση

Τέσσερις οι νεκροί από τη σύγκρουση καταμαράν με ιστιοφόρο στην Αδριατική

Χάος σε ποδηλατικό αγώνα στη Γερμανία: Ηλικιωμένη μπήκε στον δρόμο με σκούτερ και προκάλεσε αλυσιδωτές συγκρούσεις αθλητών (Video)


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
villa portoheli
ΕΛΛΑΔΑ

Η βίλα των 40.000 ευρώ τη νύχτα – Πίσω από τις πύλες της Villa 20 στο Πόρτο Χέλι (Photos)

karidi-new
LIFESTYLE

Η Σμαράγδα Καρύδη βρήκε τον «παράδεισό» της στη Μύκονο (Photos)

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

gipedo-kansas-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

mbappe-messi-haaland
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πρεμιέρα για Αργεντινή, Γαλλία και… Χάαλαντ 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

Zeljko-Obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα τα επόμενα 24ωρα ο Ομπράντοβιτς μετά το «διαζύγιο» από τον Αταμάν

mpartzokas (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιαννακόπουλος τρολάρει Μπαρτζώκα: Τον έβαλε να καθίσει στο τραπέζι του Σουνίου δίπλα στον Free 

tsipras kasselakis rallia karystianou
ΚΑΛΧΑΣ

Τα… ιρανικά ενισχύουν Μάρτιο για εκλογές, η άνοδος Τσίπρα και η υποχώρηση ΠΑΣΟΚ, ο «πράσινος» Κασσελάκης, το ερώτημα με Ραλλία και η Καρυστιανού

ekav
ΥΓΕΙΑ

Εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τα ακινητοποιημένα ασθενοφόρα - Τι λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο topontiki.gr

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.06.2026 10:02
villa portoheli
ΕΛΛΑΔΑ

Η βίλα των 40.000 ευρώ τη νύχτα – Πίσω από τις πύλες της Villa 20 στο Πόρτο Χέλι (Photos)

karidi-new
LIFESTYLE

Η Σμαράγδα Καρύδη βρήκε τον «παράδεισό» της στη Μύκονο (Photos)

mpala-mundial-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανόραμα Μουντιάλ 2026: Αποτελέσματα και βαθμολογίες

1 / 3