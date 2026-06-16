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16.06.2026 15:44

Ο «υπέρμαχος της ελευθερίας του λόγου» Έλον Μασκ στέλνει εξώδικο στο ZDF για «δυσφημιστικές» αναφορές

16.06.2026 15:44
elon-musk

Την πρόθεσή του να κινηθεί νομικά εναντίον του δεύτερου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF εξέφρασε μέσω του δικηγόρου του ο επιχειρηματίας του κλάδου της τεχνολογίας Έλον Μασκ, κάνοντας λόγο για «δυσφημιστικές» και «συκοφαντικές» αναφορές εκ μέρους του δικτύου, οι οποίες «παραβιάζουν τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας».

Σύμφωνα με εξώδικη επιστολή του πληρεξούσιου δικηγόρου του Έλον Μασκ Γιοάχιμ Σταϊνχέφελ προς το ZDF την οποία αποκάλυψε η εφημερίδα WELT, «ο ισχυρισμός ότι ο πελάτης μας ζήτησε “κυνήγι μεταναστών” από “ρατσιστικό όχλο” είναι προφανώς αναληθής». Επιπλέον, στην επιστολή περιγράφονται οι αναφορές του ZDF στις αναρτήσεις του επιχειρηματία σχετικά με τις πρόσφατες ταραχές στο Μπέλφαστ ως «δυσφημιστικές και συκοφαντικές, οι οποίες συνιστούν δραστική παραβίαση των αρχών της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και παράγουν παράνομη δυσφήμισή του».

Η συζήτηση πυροδοτήθηκε από ανάρτηση του Έλον Μασκ στο «Χ» μετά από την πρόσφατη επίθεση με μαχαίρι από Σουδανό στο Μπέλφαστ. Ο επιχειρηματίας κοινοποίησε μια ανάρτηση του ακροδεξιού Τόμι Ρόμπινσον, ο οποίος θεωρείται εξτρεμιστής: «Το σύνολο του Ηνωμένου Βασιλείου βγαίνει απόψε στις 7 στους δρόμους, έπειτα από μία ακόμη επίθεση εισβολέα εναντίον του λαού μας», έγραψε ο Ρόμπινσον σχετικά με τις διαμαρτυρίες και ο Έλον Μασκ πρόσθεσε: «Μόνο μέσω επαναλαμβανόμενων και δυνατών διαμαρτυριών θα αλλάξει κάτι». Στην εκπομπή «ZDF heute» της 12ης Ιουνίου η παρουσιάστρια σημείωσε ότι «ένα ρατσιστικό πλήθος στη συνέχεια κυνήγησε μετανάστες: Αυτό ζητήθηκε από έναν Βρετανό ακροδεξιό εξτρεμιστή και από τον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας, Έλον Μασκ».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, σε περίπτωση που το ZDF δεν συμμορφωθεί άμεσα ανακαλώντας και δεσμευόμενο να μην επαναλάβει τέτοιες αναφορές, θα συστήσει στον Έλον Μασκ «να κινήσει αμέσως νομικές διαδικασίες». Το ZDF έχει προθεσμία μέχρι τις 4 μ.μ. της Πέμπτη για να εκδώσει σχετική δήλωση. Ο ίδιος ο επιχειρηματίας είχε χαρακτηρίσει νωρίτερα στο «Χ» «σκανδαλώδες και εξωφρενικό ψέμα» την αναφορά του ZDF. Ακόμη όμως και Γερμανοί δημοσιογράφοι, όπως ο αρχισυντάκτης του δικτύου NDR, Σεμπάστιαν Έμπερλε, διαφώνησαν δημόσια με το ZDF: «Αγαπητοί συνάδελφοι στο Μάιντς, με όλο τον σεβασμό, αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να εργαζόμαστε έτσι. Είναι εντελώς απαράδεκτο».

Το ZDF απάντησε αργότερα στην κριτική. «Η διατύπωση της παρουσιάστριας ήταν ανακριβής και ως εκ τούτου παραπλανητική», εξήγησε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας. «Ο Τόμι Ρόμπινσον είχε καλέσει σε διαμαρτυρίες μετά την επίθεση με μαχαίρι στο Μπέλφαστ και η ανάρτησή του κοινοποιήθηκε κατόπιν από τον Έλον Μασκ», επισήμανε σε ανακοίνωσή του.

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