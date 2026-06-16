«Η Ρωσία πρέπει να κάνει μια συμφωνία», λέει ο Τραμπ μετά από «πολύ καλή συνάντηση» με τον Ζελένσκι στη G7

Μια «πολύ καλή» συνάντηση με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι είχε ο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της G7 σήμερα το πρωί και θα συναντηθεί ξανά μαζί του αργότερα σήμερα.

«Κοιτάξτε, η Ρωσία πρέπει να κάνει μια συμφωνία. Η Ρωσία έχασε τεράστιο αριθμό ανθρώπων, όπως και η Ουκρανία. Τον περασμένο μήνα, έχασαν 35.000 στρατιώτες μεταξύ τους. Σε μηνιαία βάση. Κατά μέσο όρο, έχασαν 25.000 ανθρώπους, κυρίως στρατιώτες, νέους, όμορφους ανθρώπους, και είναι τρελό αυτό που συμβαίνει εκεί.

Αλλά είχαμε μια συνάντηση και θα δούμε… Μίλησα με τον Πρόεδρο Πούτιν την Κυριακή».

Presidents Zelenskyy and Trump during the G7 meeting. https://t.co/QaiwvA8DFu pic.twitter.com/hrtYW2YCxy — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 16, 2026

Ο αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι υπάρχει «μεγάλη αντιπάθεια μεταξύ των δύο ηγετών» και θα συναντηθεί ξανά με τον Ζελένσκι αργότερα σήμερα.

Η εστίαση του Τραμπ στο Ιράν έχει αποσπάσει την προσοχή από τις ειρηνευτικές του προσπάθειες στην Ουκρανία. Αλλά τώρα που έχει επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη, δήλωσε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει στην επίλυση του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Ο Τραμπ ήταν «πολύ θετικός ότι μπορούν να μας βοηθήσουν με τους πυραύλους», δήλωσε από την πλευρά του ο Ζελένσκι, καθώς ο ουκρανός πρόεδρος συνεχίζει να πιέζει για άδεια στην Ουκρανία να παράγει πυραύλους Patriot τοπικά. Όπως υπογράμμισε, ο Ζελένσκι χρειάζεται τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία, καθώς «ίσως μόνο ο Τραμπ μπορεί να το κάνει».

Ο Ζελένσκι είπε επίσης ότι θέλει η ΕΕ να δημιουργήσει ένα «ευρωπαϊκό αντιβαλλιστικό σύστημα», γιατί «διαφορετικά δεν θα έχουμε [όλοι] αρκετό».

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