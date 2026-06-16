Κύπρος: Πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς «καίει» Αναστασιάδη – Ελέγχονται δικαστές, δικηγόροι και επιχειρηματίες

Οι καταγγελίες σε ένα βιβλίο του Μακάριου Δρουσιώτη με τίτλο «Κράτος Μαφία», έχουν φέρει ραγδαίες εξελίξεις στην Κύπρο.

Οι αποκαλύψεις στο βιβλίο για φαινόμενα διαφθοράς, έφερε την Αρχή κατά της Διαφθοράς να ξεκινήσει έρευνα και σύμφωνα με το πόρισμα που δόθηκε σήμερα (16/5) στην δημοσιότητα, τουλάχιστον 15 πρόσωπα ελέγχονται για σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Ανάμεσά τους, ο πρώην Πρόεδρος της χώρας, Νίκος Αναστασιάδης, Ρώσος ολιγάρχης Ντμίτρι Ριμπορόβλεφ (ιδιοκτήτης της Μονακό και του νησιού «Σκορπιός»), καθώς και δικαστές, δικηγόροι, εισαγγελικοί λειτουργοί και άλλοι επιχειρηματίες, όπως και βουλευτές.

Ο Αναστασιάδης μάλιστα ελέγχεται για 7 περιπτώσεις, με την κατηγορία κατάχρησης εξουσίας και εμπορία επηρεασμού, μεταξύ άλλων.

Ποιοι ελέγχονται

Οπως αναφέρει το πόρισμα, αυτοί που ελέγχονται για ποινικά αδικήματα, είναι οι εξής:

Ο πρώην πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης. Για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 3 περιπτώσεις, (β) Κατάχρηση Εξουσίας (Κακούργημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση, (γ) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 3 περιπτώσεις. Σύνολο περιπτώσεων: 7

Ο Στάθης Λεμής, Συνέταιρος στην Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνέταιροι για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση, (β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση, Σύνολο περιπτώσεων: 2

Ο Φάνος Φιλίππου Συνέταιρος στη Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνέταιροι για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση, (β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση, Σύνολο περιπτώσεων: 2

Η Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης και Συνέταιροι για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση, (β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση, Σύνολο περιπτώσεων: 2

Ο Ρίκκος Ερωτοκρίτου, τέως Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας για κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 2 περιπτώσεις, Σύνολο περιπτώσεων: 2

Ο Χάρης Σολομωνίδης, Πρώην Πρόεδρος του Επαρχιακού Δικαστηριίου για (α) Δεκασμός δημόσιου λειτουργού, ως η Παράγραφος 59: 1 περίπτωση (β) , ως η (γ) , ως η Παράγραφος 61: 1 Σύνολο περιπτώσεων: 3

Η Α. Νεοκλέους και Σία ΔΕΠΕ για (α) δεκασμός δημόσιου λειτουργού, ως η Παράγραφος 59: 1 περίπτωση (β) , ως η Ενεργός δωροδοκία οικείων δημόσιων αξιωματούχων και Εταιρική Ευθύνη νομικού προσώπου, ως η Παράγραφος 65 και 64: 1 περίπτωση (γ) Σύνολο περιπτώσεων: 3

Ο Παναγιώτης Νεοκλέους Δικηγόρος για (α) Συνωμοσία για ανατροπή της πορείας της δικαιοσύνης, ως η Παράγραφος 62:1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 1

Ο Ντιμίτρι Ριμπολοβλεφ για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 1

Ο Ανδρέας Χατζηκυριάκος για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση, Σύνολο περιπτώσεων: 1

Ο Ευθύμιος Μπουλούτας, Διεθύνων Σύμβουλος Λαϊκής Τράπεζας για (α) Εμπορία Επηρεασμού, ως η Παράγραφος 63: 1 περίπτωση (β) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ως η Παράγραφος 66: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 2

Ο Νίκος Κουγιάλης, Πρώην Υπουργός Γεωργίας, για (α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 1

Ο Γιώργος Βαρνάβα, τέως βουλευτής για (α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 1

Η Εύα Ρωσσίδου Παπακυριακού τέως Προιστάμενη ΜΟΚΑΣ ΓΙΑ (α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58 ή απόπειρα διάπραξης ποινικού αδικήματος, ως η Παράγραφος 67: 1 περίπτωση (β) Παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, ως η Παράγραφος 68: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 2

Ο Ιωάννης Σωτηριάδης Ανώτερος Αξιωματικός Αστυνομίας για (α) Κατάχρηση εξουσίας (Πλημμέλημα), ως η Παράγραφος 58: 1 περίπτωση Σύνολο περιπτώσεων: 1

Η Αρχή τονίζει ότι το τεκμήριο της αθωότητας και το γεγονός ότι μόνο αρμόδιο στο να αποφανθεί για την ενοχή κάποιου προσώπου είναι το Δικαστήριο.

«Η επισήμανση αυτή γίνεται λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που έλαβε η Έρευνα και λόγω του ότι η Αρχή διαπιστώνει την ύπαρξη ενός έντονου και κάποιες φορές τοξικού κλίματος».

Τόσο η Έκθεση, όσο και όλο το μαρτυρικό υλικό, μαζί με Έκθεση της Αρχής θα προωθηθεί προς τον Γενικό Εισαγγελέα δυνάμει πρόνοιας του Νόμου, ενώ ταυτόχρονα, δυνάμει άλλης πρόνοιας του Νόμου, η Έκθεση θα αποσταλεί προς τον Έφορο Φορολογίας για τις δικές του ενέργειες.

Ο συνολικός αριθμός των σελίδων της Έκθεσης (δεν θα δοθεί στην δημοσιότητα, τουλάχιστον όχι ολόκληρη), μαζί με τα συνημμένα είναι περίπου 3000.

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