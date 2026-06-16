Βιετνάμ: Έκλεβαν γάτες και πουλούσαν το κρέας τους για ανθρώπινη κατανάλωση – Όσες σώθηκαν επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους

Αδιανόητη η δράση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στο Βιετνάμ, την περασμένη εβδομάδα.

Τα 9 άτομα που συνελήφθησαν κατηγορούνται πως έκλεβαν από ιδιοκτήτες τις γάτες τους ώστε να τις σφάξουν και να στείλουν το κρέας τους για ανθρώπινη κατανάλωση.

Η αστυνομία ανέκτησε περισσότερες από 400 ζωντανές γάτες και 80 νεκρές που είχαν διατηρηθεί σε πάγο, ανέφερε η εφημερίδα της αστυνομίας της πόλης Χο Τσι Μινχ.

Η κατανάλωση γατών και σκύλων είναι νόμιμη στο Βιετνάμ, όπου πολλά εστιατόρια προσφέρουν ελεύθερα αυτό το κρέας.

Ωστόσο, οι πωλητές πρέπει να έχουν πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν την προέλευση των ζώων.

Η αστυνομία δήλωσε ότι πραγματοποίησε την επιχείρηση μετά από ένα κύμα κλοπών κατοικίδιων ζώων στην πόλη Χο Τσι Μινχ.

Οι ύποπτοι ομολόγησαν ότι παγίδευαν γάτες για τρία χρόνια σε όλο το νότιο Βιετνάμ.

Τουλάχιστον 40 από τα κλεμμένα ζώα έχουν επιστραφεί στους ιδιοκτήτες τους, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η μη κυβερνητική οργάνωση Humane World for Animals, χαιρετίζοντας μια «αποφασιστική επιχείρηση που έσωσε τις ζωές τόσων πολλών ζώων».

«Ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επανένωση των κλεμμένων γατών με τις οικογένειές τους, η κύρια ανησυχία μας είναι για όσες παραμένουν στο αστυνομικό τμήμα ως αποδεικτικά στοιχεία κατά τη διάρκεια της νομικής διαδικασίας», δήλωσε ο Καρανβίρ Κουκρέτζα, ο εκπρόσωπος της οργάνωσης.

Η Humane World for Animals ανακοίνωσε ότι δώρισε τρόφιμα και κανόνισε την παράδοση ανεμιστήρων για να βοηθήσει τις γάτες να αντιμετωπίσουν τη ζέστη.

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