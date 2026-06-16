Βραζιλία: Φρίκη από τις καταθέσεις για το μοιραίο μπάντζι τζάμπινγκ – «Δεν θυμάμαι αν έδεσα το σχοινί» (Video, σκληρές εικόνες)

Πραγματική φρίκη προκαλούν οι καταθέσεις των υπευθύνων εταιρείας μπάντζι τζάμπινγκ στη Βραζιλία, οι οποίο έριξαν στο κενό νεαρή γυναίκα χωρίς να δέσουν στα πόδια της το ελαστικό σχοινί, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί.

Η 21χρονη Μαρία Εντουάρντα Ροντρίγκες ντε Φρέιτας έπεσε στο κενό από ύψος 40 μέτρων και έχασε τη ζωή της, καθώς το προσωπικό της εταιρείας Entre Cordas φαίνεται πως ξέχασε να δέσει το σχοινί ασφαλείας. Συγκλονιστικά βίντεο δείχνουν τη στιγμή που η κοπέλα πέφτει από τη γέφυρα Ponte do Esqueleto στη Λιμέιρα της Βραζιλίας – το όνομα σημαίνει αυτολεξεί «Γέφυρα του Σκελετού» – χωρίς να είναι δεμένη με σχοινί.

Για τον θάνατο της 21χρονης έχουν συλληφθεί έξι άτομα, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης του Σάο Πάολο στο περιοδικό PEOPLE. Οι τρεις άνδρες που βρίσκονταν στο σημείο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τα τρία μέλη του προσωπικού φέρονται να άλλαξαν ρούχα και να διέφυγαν από το σημείο πριν φτάσουν τα ασθενοφόρα και η αστυνομία, αλλά συνελήφθησαν λίγο αργότερα στο μονοπάτι της γέφυρας Ponte do Esqueleto.

Μιλώντας στο δικαστήριο την Κυριακή, ένας από τους συλληφθέντες, ο Εγκόροφ ισχυρίστηκε ότι έβγαλε τα ρούχα του επειδή είχαν βραχεί, όπως αναφέρει η εφημερίδα O Globo, και ότι δεν προσπαθούσε να διαφύγει. «Η μπλούζα μου ήταν ήδη βρεγμένη… ήταν πολύ λερωμένη, πήγα στο αυτοκίνητο και έβαλα μια καθαρή» είπε. «Η ομάδα διάσωσης έφτασε με τον εξοπλισμό, κι εγώ βγήκα έξω και ανέβηκα το μονοπάτι. Πήγα στο αυτοκίνητο, άλλαξα μπλούζα και πήγα στη μέση της γέφυρας. Τότε έφτασε η αστυνομία με προτεταμένα όπλα και τότε το συνειδητοποίησα. Εδώ είμαστε. Κανείς δεν έτρεξε να ξεφύγει».

Ο ίδιος επέμεινε ότι «όλοι οι υπεύθυνοι παρέμειναν εκεί» και ότι δεν προσπαθούσαν να διαφύγουν από το σημείο. Έτερος συλληφθείς, ο Σίντρα δήλωσε ότι συνήθως ο Εγκόροφ είναι αυτός που ελέγχει αν είναι δεμένα τα σχοινιά ασφαλείας, αλλά ο ίδιος «δεν θυμάται» αν ελέγχθηκε το σχοινί της Μαρία. «Συνήθως ο κ. Εγκόροφ τοποθετεί το σχοινί», είπε. «Στο 99% των περιπτώσεων… και εγώ βοηθώ στη διαδικασία. Συμμετέχω στον έλεγχο, φωνάζω το άτομο, ελέγχω το κράνος. Αλλά στη δική της περίπτωση, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι».

Ο δικαστής Πάουλο Ενρίκε Στάλμπεργκ Νατάλ διέταξε να παραμείνουν προφυλακισμένοι οι τρεις άνδρες για πέντε λόγους, μεταξύ των οποίων ότι ο θάνατος της νεαρής γυναίκας ήταν «αποτρέψιμος» και ότι επρόκειτο για «βαρύτατη αμέλεια κατά την εκτέλεση μιας εμπορικής δραστηριότητας υψηλού κινδύνου, η οποία χαρακτηρίστηκε από τη σκόπιμη παράλειψη απαραίτητου εξοπλισμού ασφαλείας».

Ο δικαστής ανέφερε επίσης ότι η εταιρεία «διοργάνωσε τη δραστηριότητα χωρίς να τηρήσει τα πρωτόκολλα διαχείρισης κινδύνου, επιδεικνύοντας συνειδητή αποδοχή του κινδύνου θανάτου» και «εκμεταλλεύτηκε την ευάλωτη θέση του θύματος, το οποίο εμπιστεύτηκε την ικανότητα και την υπευθυνότητα των διοργανωτών». «Η απόπειρα διαφυγής και η αλλαγή ρουχισμού μετά το συμβάν» δείχνουν επίσης «επίγνωση της παρανομίας και πρόθεση παρεμπόδισης της έρευνας», κατέληξε ο δικαστής. Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

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