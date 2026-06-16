Μέση Ανατολή – BBC: Μεγάλοι χαμένοι Τραμπ και Νετανιάχου από τη συμφωνία με το Ιράν

Ο πόλεμος με το Ιράν υπήρξε το χειρότερο λάθος εξωτερικής πολιτικής του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ – μέχρι στιγμής – και καθιστά πιο δύσκολο για τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποτρέψουν τους εχθρούς τους.

Έχει βλάψει τις συμμαχίες τους με τις πετρελαιοπαραγωγές αραβικές μοναρχίες του Κόλπου, των οποίων το επιχειρηματικό μοντέλο ως νησίδες σταθερότητας μέσα στην αναταραχή της Μέσης Ανατολής θα χρειαστεί χρόνια για να αποκατασταθεί, σύμφωνα με ανάλυση του BBC.

Κατ’ ιδίαν, οι αξιωματούχοι τους ήδη μιλούν για διαφοροποίηση των συμμαχιών τους και για την ανάγκη να βρουν τρόπους να συνυπάρξουν με το Ιράν, τον γείτονά τους απέναντι από τα νερά. Η Κίνα θα έχει παρακολουθήσει προσεκτικά καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαντλούσαν αποθέματα όπλων που δεν αντικαθίστανται εύκολα και έρχονταν αντιμέτωπες με τα όρια της ισχύος τους.

Η συμφωνία, εφόσον δεν υπάρξουν εμπλοκές της τελευταίας στιγμής, τερματίζει έναν πόλεμο που βασίστηκε στην εσφαλμένη εκτίμηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ για τη δύναμη του αντιπάλου τους στην Τεχεράνη. Αυτό θα δημιουργήσει μια τεράστια ανακούφιση σε όλους εκείνους των οποίων οι ζωές ανατράπηκαν από τον πόλεμο, ξεκινώντας από τους αμάχους που βρίσκονταν στη γραμμή πυρός.

Στο μέλλον τα δύσκολα

Η συμφωνία ανοίγει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Τραμπ, μειώνοντας την πίεση στην παγκόσμια οικονομία και στις πραγματικές ζωές εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων που ήδη δυσκολεύονται σε όλο τον κόσμο.

Χιλιάδες άνθρωποι στη Μέση Ανατολή έχουν σκοτωθεί. Σπίτια και επιχειρήσεις έχουν καταστραφεί. Ο αντίκτυπος στην παραγωγή λιπασμάτων που εξαρτιόταν από προμήθειες που μεταφέρονταν μέσω των στενών θα μπορούσε να σημαίνει ότι άνθρωποι σε φτωχές χώρες θα πεινάσουν αργότερα μέσα στο έτος, με την υποσαχάρια Αφρική να βρίσκεται σε ιδιαίτερο κίνδυνο.

Η συμφωνία δεν είναι ειρηνευτική συνθήκη. Το πλήρες κείμενο, το οποίο οι διαπραγματευτές έχουν πει ότι περιλαμβάνει 14 σημεία σε δύο σελίδες, δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί. Αλλά πέρα από το άνοιγμα των στενών, το μνημόνιο κατανόησης παρατείνει την κατάπαυση του πυρός και αίρει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από το αμερικανικό ναυτικό.

Αναβάλλει τα πιο δύσκολα ζητήματα για μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Αυτή η ατζέντα θα περιλαμβάνει το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και το επίπεδο άρσης των κυρώσεων που θα λάβει σε αντάλλαγμα για παραχωρήσεις. Μια γραμμή μπήκε επιτέλους κάτω από τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Πίσω στις… 27 Φεβρουαρίου

Γυρίζοντας το ρολόι πίσω στις 27 Φεβρουαρίου, καθώς οι αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις ετοιμάζονταν να πλήξουν, εξοπλίζοντας τα αεροσκάφη τους, ενημερώνοντας τα πληρώματά τους και προγραμματίζοντας στόχους για τους πυραύλους τους, στη Γενεύη, το Ιράν και οι ΗΠΑ συμμετείχαν σε αυτό που ο κόσμος είχε πληροφορηθεί ότι ήταν κρίσιμες συνομιλίες με στόχο τον έλεγχο των πυρηνικών σχεδίων του Ιράν.

Πολλαπλές πηγές έχουν αναφέρει ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές πίστευαν ότι βρίσκονταν σε μια σοβαρή διαδικασία και είχαν θέσει στο τραπέζι τόσο παραχωρήσεις όσο και απαιτήσεις. Τα Στενά του Ορμούζ ήταν ανοιχτά, επιτρέποντας τη διέλευση περίπου του 20% των παγκόσμιων αναγκών σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, καθώς και υποπροϊόντων της πετροχημικής βιομηχανίας που έχουν καταστεί ζωτικά στοιχεία της σύγχρονης ζωής, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών λιπασμάτων και των ημιαγωγών.

Σήμερα, το μνημόνιο κατανόησης ανοίγει τον δρόμο για να ξανασυναντηθούν οι διαπραγματευτές για τα πυρηνικά και για να διέρχονται τα πλοία από τα στενά. Αυτό είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο βρίσκονταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ 24 ώρες πριν ξεκινήσουν τον πόλεμο.

Στην πρώτη από μια σειρά καταστροφικών αιφνιδιαστικών επιθέσεων, το Ισραήλ σκότωσε τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και τους στενότερους συμβούλους του. Περίπου την ίδια στιγμή, ένα αμερικανικό πλήγμα ισοπέδωσε ένα σχολείο στο Μινάμπ. Περισσότεροι από 150 άμαχοι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 120 παιδιών σχολικής ηλικίας, κυρίως κοριτσιών κάτω των 12 ετών.

Πιο δυνατό το καθεστώς του Ιράν

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, εμφανίστηκαν σε βίντεο για να ανακοινώσουν την έναρξη ενός πολέμου που πίστευαν ότι θα ήταν σύντομος, αιφνίδιος και νικηφόρος. Ήταν μια εντυπωσιακή λανθασμένη εκτίμηση. Οι ομιλίες τους προέβλεπαν την πτώση του καθεστώτος στην Τεχεράνη. Αντίθετα, η επιβίωση ενίσχυσε το καθεστώς. Ο χειρότερος εφιάλτης του ήταν μια πλήρους κλίμακας απόπειρα αλλαγής καθεστώτος από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Αυτό συνέβη και απέτυχε. Οι σκληροπυρηνικοί στην Τεχεράνη που επέζησαν βγήκαν ενισχυμένοι.

Ο Χαμενεΐ και οι σύμβουλοί του αντικαταστάθηκαν γρήγορα, από τον γιο του Μοτζτάμπα ως ανώτατο ηγέτη και από μια νεότερη γενιά διοικητών, κυριαρχούμενη από ανώτερους ηγέτες των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Είναι εξίσου ιδεολόγοι με την παλιά φρουρά, αλλά λιγότερο προσεκτικοί, έτοιμοι να αναλάβουν ρίσκα σε αυτό που θεωρούσαν, σωστά, ως έναν αγώνα για την επιβίωση του ισλαμικού καθεστώτος στο Ιράν.

Έφτασαν στα όρια μια καλά σχεδιασμένη στρατηγική κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ και επίθεσης κατά των αραβικών γειτόνων του Ιράν, καθώς και κατά αμερικανικών δυνάμεων και βάσεων, και του ίδιου του Ισραήλ. Η πολεμοχαρής ρητορική του Αμερικανού Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, που ισχυριζόταν ότι η αμερικανική ισχύς είχε συντρίψει τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, αποδείχθηκε υπερβολική και αναληθής.

Στην… πρέσα ο Νετανιάχου

Το Ισραήλ ήταν εταίρος της Αμερικής στον πόλεμο. Όμως αποκλείστηκε από τη διαπραγμάτευση για το μνημόνιο κατανόησης και αντιμετωπίζει τη συμφωνία με απογοήτευση. Ο Νετανιάχου δήλωσε στις 28 Φεβρουαρίου ότι περίμενε όλη του την πολιτική ζωή την ευκαιρία να καταστρέψει το Ιράν, το οποίο θεωρεί τον πιο επικίνδυνο εχθρό του Ισραήλ. Τώρα δέχεται επιθέσεις από πολιτικούς αντιπάλους για το ότι έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου θα αντιμετωπίσει τις ευθύνες και τις συνέπειες μέχρι τις γενικές εκλογές που πλησιάζουν γρήγορα, πριν από το τέλος Οκτωβρίου. Ένα πιθανό εμπόδιο είναι η δηλωμένη αποφασιστικότητα του Ισραήλ να συνεχίσει να κατέχει μια ευρεία έκταση γης στο νότιο Λίβανο, από την οποία έχει εκδιώξει αμάχους και όπου έχει καταστρέψει χιλιάδες κτίρια. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι θα συνεχίσει την κατοχή εδαφών στον Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα «επ’ αόριστον».

Ο Νετανιάχου δέχεται πιέσεις από σκληροπυρηνικούς στο υπουργικό του συμβούλιο και πολιτικούς αντιπάλους να προχωρήσει σε περισσότερες επιθετικές ενέργειες στον Λίβανο. Ορισμένοι ζητούν την προσάρτηση του νότου της χώρας. Θα πρέπει να σταθμίσει αν μπορεί να αντέξει να διακινδυνεύσει περαιτέρω ζημιά στη συμμαχία του Ισραήλ με τις ΗΠΑ, αψηφώντας τον Τραμπ, ο οποίος έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για τον Νετανιάχου σε μια σειρά συνεντεύξεων στις ΗΠΑ.

Θλιβερή εξέλιξη

Μια ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στα νότια προάστια της Βηρυτού την Κυριακή θεωρήθηκε ως προσπάθεια να εκτροχιαστούν οι διαπραγματεύσεις σε μια κρίσιμη στιγμή. Αντίθετα, φαίνεται να τις επιτάχυνε, καθώς ο χρόνος για συνομιλίες φαινόταν να εξαντλείται. Υπάρχει τώρα χρόνος για μια ανάσα. Είναι πολύ νωρίς για να συμπεράνει κανείς αν το μνημόνιο κατανόησης μπορεί να εξελιχθεί σε μια μεγάλη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να μεταμορφώσει τη Μέση Ανατολή. Όμως η ιδεολογία και η πλήρης έλλειψη εμπιστοσύνης την καθιστούν ένα μακρινό όνειρο. Αυτή υπήρξε μια θλιβερή εξέλιξη για όλους τους εμπλεκόμενους. Ο ιρανικός λαός, στον οποίο ο Τραμπ υποσχέθηκε ένα όραμα ελευθερίας στις 28 Φεβρουαρίου, εξακολουθεί να κυβερνάται από ένα σκληρό καθεστώς που τον Ιανουάριο σκότωσε χιλιάδες πολίτες που διαμαρτύρονταν στους δρόμους.

Η Αμερική διατηρεί τεράστια οικονομική και στρατιωτική ισχύ. Όμως η παρορμητική απόφαση του Τραμπ να πάει σε πόλεμο με το Ιράν μοιάζει όλο και περισσότερο με ενέργεια μιας υπερδύναμης που αγωνίζεται να διατηρήσει την κυριαρχία της σε έναν κόσμο που αλλάζει.

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