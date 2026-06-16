Συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν: «Μην πιστεύετε την Τεχεράνη», λέει ο Βανς αλλά… παραδέχεται το ταμείο των 300 δισ. δολαρίων

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν με το Ιράν, καθώς πολλοί Ρεπουμπλικάνοι εξέφρασαν σκεπτικισμό για τη συμφωνία που συνήψε αυτή την εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ και πίεσαν τον Λευκό Οίκο να δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν.

Το μνημόνιο κατανόησης (MOU) που ανακοινώθηκε την Κυριακή για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, η τελετή υπογραφής του οποίου έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή στη Γενεύη, επικεντρώνεται στην επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ και στην άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στην περιοχή, καθώς και σε οικονομικά κίνητρα για το Ιράν, εφόσον πληροί ορισμένα κριτήρια.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο Βανς το χαρακτήρισε «ένα πολύ γενικό έγγραφο», με τις λεπτομέρειες της συμφωνίας να πρέπει να καθοριστούν κατά τη διάρκεια περαιτέρω διαπραγματεύσεων. «Το Μνημόνιο Συνεργασίας… είναι περίπου μιας σελίδας», είπε ο Βανς. «Σε μια σειρά θεμάτων, θα πρέπει να τα διευκρινίσουμε αυτά τα ζητήματα κατά τη διάρκεια της φάσης των τεχνικών διαπραγματεύσεων».

Δυσπιστία

Τα σχόλιά του ήρθαν καθώς πολλοί Ρεπουμπλικανοί Γερουσιαστές δήλωσαν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τη συμφωνία και ότι χρειάζονται διεξοδικές ενημερώσεις πριν οριστικοποιηθεί. «Απλά δεν γνωρίζω αρκετά γι’ αυτό», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός επικεφαλής της Γερουσίας Τζον Θουν. «Ακόμη και οι άνθρωποι που παρακολουθούν στενά αυτά τα θέματα εδώ δεν γνωρίζουν και πολλά γι’ αυτό».

Οι ηγέτες του Κογκρέσου και οι επιτροπές πληροφοριών λαμβάνουν συνήθως ενημερώσεις υψηλού επιπέδου πριν από τα απλά μέλη, και ενημερώνονται για σημαντικές εξελίξεις πριν αυτές ανακοινωθούν. Ωστόσο, ο Θουν δήλωσε ότι δεν είχε ενημερωθεί προσωπικά για τη συμφωνία. «Νομίζω ότι η κατανόησή μου για το τι συνεπάγεται – και, πάλι, χωρίς να έχω δει τίποτα… Νομίζω ότι τα ζητήματα θα είναι η συμμόρφωση και το πώς θα την επιβάλλετε», είπε.

Ερωτήματα

Οι ανησυχίες του Θουν βρήκαν απήχηση σε αρκετούς άλλους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές. «Αν είναι μυστική συμφωνία, πώς μπορώ να την πάρω στα σοβαρά;», ρώτησε ο Τομ Τίλις από τη Βόρεια Καρολίνα. Ο Τραμπ δεν έχει εξηγήσει ακόμη πώς η συμφωνία του θα περιορίσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του ποιος θα είναι υπεύθυνος για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του Ιράν και ποιος θα καταστρέψει ή θα απομακρύνει το εμπλουτισμένο ουράνιο που πιστεύεται ότι είναι θαμμένο κάτω από πυρηνικές εγκαταστάσεις που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τις αμερικανικές επιθέσεις το περασμένο καλοκαίρι.

Το μνημόνιο κατανόησης περιλαμβάνει επίσης τη δυνατότητα αποδέσμευσης των «παγωμένων» κεφαλαίων του Ιράν, την άρση των κυρώσεων και ένα ταμείο 300 δισ. δολαρίων για την ανασυγκρότηση του Ιράν, εφόσον η Τεχεράνη πληροί ορισμένα κριτήρια, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στους δημοσιογράφους. Ωστόσο, το έγγραφο δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Επιβεβαιώνεται το ταμείο των 300 δισ.

Ο Θουν δήλωσε ότι επιθυμεί να μάθει περισσότερα σχετικά με τους όρους που διέπουν τα οικονομικά κίνητρα για το Ιράν. Ανέφερε ότι η συμφωνία θα ήταν «καλή» εφόσον τα κίνητρα εξαρτώνται από την κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου, «εμποδίζοντας τους να αποκτήσουν πυρηνική ικανότητα στο μέλλον».

Σε συνεντεύξεις, ο Βανς φάνηκε να επιβεβαιώνει ότι το ταμείο ανασυγκρότησης ύψους 300 δισ. δολαρίων περιλαμβάνεται στη συμφωνία, αλλά σημείωσε ότι θα χρηματοδοτηθεί από γειτονικές χώρες του Κόλπου. Επίσης, δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος θα δημοσιεύσει το κείμενο αυτή την εβδομάδα, «και αυτό που θα δουν όλοι είναι ότι το Ιράν δεν θα λάβει ούτε δεκάρα, εκτός αν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του».

Επιφυλάξεις

Το Ιράν συμφώνησε να περιορίσει δραστικά το πυρηνικό του πρόγραμμα σε συμφωνία που υπογράφηκε το 2015 με την κυβέρνηση Ομπάμα. Ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία αυτή κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του ως προέδρου. Η συμφωνία αυτή επέτρεψε στο Ιράν να ανακτήσει δισεκατομμύρια δολάρια σε δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία, κάτι που ο Τραμπ συχνά χλεύαζε ως αποστολή «παλετών μετρητών» στο Ιράν.

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, στενός σύμμαχος του Τραμπ και ένας από τους πιο σκληρούς επικριτές του Ιράν, εξέφρασε σκεπτικισμό για τη συμφωνία που διαμορφώνεται, λέγοντας ότι θέλει να δει το μνημόνιο και ότι το Κογκρέσο θα πρέπει να το εξετάσει και να ψηφίσει επ’ αυτού. «Όπως το περιγράφει το Ιράν, είναι απαίσιο. Όπως το περιγράφουμε εμείς, μου φαίνεται λογικό», είπε ο Γκράχαμ. «Ας το εξετάσουμε και ας δούμε τι είναι στην πραγματικότητα».

«Μην πιστεύετε την προπαγάνδα»

Ο Βανς απάντησε στον Γκράχαμ, δηλώνοντας σε συνέντευξή του στο ABC ότι θα «προειδοποιούσα τον Λίντσεϊ Γκράχαμ και οποιονδήποτε άλλον να μην πιστεύουν την προπαγάνδα των σκληροπυρηνικών στο Ιράν, αλλά να πιστεύουν αυτό που πραγματικά περιλαμβάνει η συμφωνία». Επίσης, υποστήριξε ότι η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) θα επιστρέψει «οπωσδήποτε» στο Ιράν και ότι «ένα από τα βασικά μέρη της συμφωνίας είναι ότι η IAEA και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν το Ιράν να καταστρέψει το άκρως εμπλουτισμένο απόθεμα ουρανίου».

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επιβεβαίωσε την παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και χαρακτήρισε τη συμφωνία βήμα αποκλιμάκωσης της κρίσης. Ωστόσο, το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας τόνισε ότι εξακολουθεί να υπάρχει «βαθιά δυσπιστία» απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι η συμφωνία αποτελεί απλώς ένα πρώτο βήμα για τη μείωση των εντάσεων. Η επίσημη υπογραφή του μνημονίου αναμένεται την Παρασκευή στη Γενεύη, ενώ οι τεχνικές διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την εφαρμογή των δεσμεύσεων αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα.

Διαβαστέ επίσης

Βιετνάμ: Έκλεβαν γάτες και πουλούσαν το κρέας τους για ανθρώπινη κατανάλωση – Όσες σώθηκαν επιστράφηκαν στους ιδιοκτήτες τους

Τραμπ – Νετανιάχου: Πώς από την «χρυσή εποχή» έφτασαν σε τροχιά σύγκρουσης λόγω Ιράν

Βραζιλία: Φρίκη από τις καταθέσεις για το μοιραίο μπάντζι τζάμπινγκ – «Δεν θυμάμαι αν έδεσα το σχοινί» (Video, σκληρές εικόνες)