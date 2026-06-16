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16.06.2026 17:06

Μουντιάλ 2026: Ρινγκ η Times Square από οπαδούς Αργεντινής και Αλγερίας, λίγο πριν τον μεταξύ τους αγώνα – Ξύλο και συλλήψεις (Video)

16.06.2026 17:06
xylo times square argentini – algeria – new

Άγριο ξύλο μεταξύ των οπαδών της Αργεντινής και της Αλγερίας, λίγες ώρες πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) στο Κάνσας Σίτι για το Μουντιάλ 2026.

 Ωστόσο, το βράδυ της Δευτέρας (15/6) οπαδοί των δύο εθνικών ομάδων βρέθηκαν αντιμέτωποι στην Times Square της Νέας Υόρκης. 

Οι οπαδοί της Αργεντινής είχαν συγκεντρωθεί για ένα παραδοσιακό «banderazo» – τη μαζική συγκέντρωση, στην οποία κυματίζουν σημαίες της χώρας και διοργανώνεται πριν από σημαντικούς αγώνες – χρωματίζοντας τη διάσημη πλατεία της Νέας Υόρκης σε μπλε και λευκό πριν από τον αγώνα.

Οπαδοί της Αλγερίας μαζί με Γάλλους και Σενεγαλέζους βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Infobae που επικαλείται την Le Parisien, οι οπαδοί άρχισαν να ανταλλάσσουν άσεμνες χειρονομίες και προσβλητικά συνθήματα και στη συνέχεια η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε μάχη σώμα με σώμα, με γροθιές, κλωτσιές και σπρωξίματα να ανταλλάσσονται μεταξύ των φιλάθλων.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media αποτυπώνουν ανηλίκους και αμέτοχους περαστικούς να τρέχουν για να αποφύγουν τα αντικείμενα που εκτοξεύονταν, ενώ ορισμένοι πεζοί προσπαθούσαν να χωρίσουν τις ομάδες.

Το ισπανικό μέσο Diario AS χαρακτήρισε τη σκηνή ως «batalla campal» (μια σφοδρή μάχη) και την αποκάλεσε «primera imagen fea del Mundial», την πρώτη άσχημη εικόνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης παρενέβη προκειμένου να διαλύσει τις συγκρούσεις και προχώρησε σε συλλήψεις, όπως αναφέρει το Le Figaro και το Infobae.

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