Μουντιάλ 2026: Ρινγκ η Times Square από οπαδούς Αργεντινής και Αλγερίας, λίγο πριν τον μεταξύ τους αγώνα – Ξύλο και συλλήψεις (Video)

Άγριο ξύλο μεταξύ των οπαδών της Αργεντινής και της Αλγερίας, λίγες ώρες πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) στο Κάνσας Σίτι για το Μουντιάλ 2026.

Ωστόσο, το βράδυ της Δευτέρας (15/6) οπαδοί των δύο εθνικών ομάδων βρέθηκαν αντιμέτωποι στην Times Square της Νέας Υόρκης.



Οι οπαδοί της Αργεντινής είχαν συγκεντρωθεί για ένα παραδοσιακό «banderazo» – τη μαζική συγκέντρωση, στην οποία κυματίζουν σημαίες της χώρας και διοργανώνεται πριν από σημαντικούς αγώνες – χρωματίζοντας τη διάσημη πλατεία της Νέας Υόρκης σε μπλε και λευκό πριν από τον αγώνα.

New York: une violente bagarre éclate entre supporters algériens et argentins pic.twitter.com/JbccdUSgGQ — BFM (@BFMTV) June 16, 2026

Οπαδοί της Αλγερίας μαζί με Γάλλους και Σενεγαλέζους βρίσκονταν συγκεντρωμένοι στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Infobae που επικαλείται την Le Parisien, οι οπαδοί άρχισαν να ανταλλάσσουν άσεμνες χειρονομίες και προσβλητικά συνθήματα και στη συνέχεια η αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε μάχη σώμα με σώμα, με γροθιές, κλωτσιές και σπρωξίματα να ανταλλάσσονται μεταξύ των φιλάθλων.

🚨 #ALERTA | Hay peleas entre hinchas de Argentina y Argelia en Times Square.pic.twitter.com/J3fV695XzO — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 16, 2026

Βίντεο που κυκλοφορούν στα social media αποτυπώνουν ανηλίκους και αμέτοχους περαστικούς να τρέχουν για να αποφύγουν τα αντικείμενα που εκτοξεύονταν, ενώ ορισμένοι πεζοί προσπαθούσαν να χωρίσουν τις ομάδες.

BREAKING- Fight has broken out between Argentina fans and Algeria fans at Times Square ahead of kickoff later tonight . pic.twitter.com/KO2fstUY8k — TA 🍊 (@Tope_soft) June 16, 2026

Το ισπανικό μέσο Diario AS χαρακτήρισε τη σκηνή ως «batalla campal» (μια σφοδρή μάχη) και την αποκάλεσε «primera imagen fea del Mundial», την πρώτη άσχημη εικόνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

𝐕𝐈𝐃𝐄𝐎: 𝐀𝐥𝐠𝐞𝐫𝐢𝐚𝐧, 𝐀𝐫𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞 𝐅𝐚𝐧𝐬 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐡 𝐈𝐧 𝐍𝐞𝐰 𝐘𝐨𝐫𝐤 𝐀𝐡𝐞𝐚𝐝 𝐨𝐟 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩 𝐎𝐩𝐞𝐧𝐞𝐫



Tension boiled over in New York’s iconic Times Square on Tuesday as supporters of Algeria and Argentina clashed in the streets hours before… pic.twitter.com/J01UcaT0X9 June 16, 2026

Η Αστυνομία της Νέας Υόρκης παρενέβη προκειμένου να διαλύσει τις συγκρούσεις και προχώρησε σε συλλήψεις, όπως αναφέρει το Le Figaro και το Infobae.

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