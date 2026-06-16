Μουντιάλ 2026: Πρεμιέρα για Αργεντινή, Γαλλία και… Χάαλαντ 

Η κάτοχος του τίτλου, Αργεντινή, η φιναλίστ του τελικού πριν 4 χρόνια, Γαλλία και η Νορβηγία του Χάαλαντ, κάνουν πρεμιέρα απόψε στο Μουντιάλ.

Πρώτη χρονικά η Γαλλία (22:00) στο πιο ενδιαφέρον παιχνίδι του προγράμματος, αντιμετωπίζει την φιναλίστ του Κόπα Άφρικα στα… χαρτιά (κάτοχο του τίτλου στο χορτάρι) Σενεγάλη, του Σαντιό Μανέ.

Η Γαλλία πάει και σε αυτή τη διοργάνωση ως ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου που θα γίνει στο ίδιο γήπεδο με αυτό που θα διεξαχθεί η σημερινή αναμέτρηση.

Ο αγώνας με την Σενεγάλη φέρνει στο νου αναμνήσεις από την ήττα με 1-0 των πρωταθλητών κόσμου στον εναρκτήριο αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2002, ένα προοίμιο μιας ιστορικής κατάρρευσης και ενός ταπεινωτικού αποκλεισμού από τον πρώτο γύρο.

Ωστόσο, η τριάδα Εμπαπέ, Ντεμπελέ και Ολίσε είναι ίσως η κορυφαία στην διοργάνωση και αναμένεται να βγάλει πολλές φάσεις για γκολ απέναντι στην παρέα των Μανέ, Μεντί και Κουλιμπαλί.

Ο… 200αρης Μέσι

Η κάτοχος του τίτλου, Αργεντινή, μπαίνει να υπερασπιστεί τον τίτλο της με πρώτο εμπόδιο την Αλγερία (04:00). Ενα ματς που ο Μέσι θα φτάσει τις 200 συμμετοχές με την φανέλα της Εθνικής, στο έκτο Μουντιάλ της καριέρας του.

«Υπήρχαν αμφιβολίες επειδή είπα στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο ότι θα ήταν δύσκολο για εμένα να παίξω σε ακόμη ένα Μουντιάλ, λόγω της ηλικίας μου», εξήγησε την περασμένη εβδομάδα ο διάσημος Αργεντινός και πρόσθεσε: «Αλλά άρχισα να νιώθω καλά και είχα την ευκαιρία να παίξω, να βρω τον ρυθμό μου, να πάρω χρόνο παιχνιδιού, να νιώσω καλά, και τα πράγματα συνέβησαν φυσικά».

Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών με την «αλμπισελέστε», θα γίνει ο -μόλις- τρίτος παίκτης που θα φτάσει τις 200 συμμετοχές σε επίπεδο εθνικών ομάδων, μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Κουβεϊτιανό Μπαντέρ Αλ-Μουτάβα.

Τα άλλα δύο παιχνίδια

Στα άλλα δύο ματς της βραδιάς, η Νορβηγία του Χάαλαντ κάνει πρεμιέρα και μάλιστα πάει με την προοπτική να έχει μια καλή πορεία στην διοργάνωση. Είναι από τα «κρυφά άλογα» του τουρνουά που πολλοί θεωρούν πως μπορεί να κάνει την έκπληξη. Πρώτος αντίπαλος θα είναι το αδύναμο Ιράκ.

Στις 7 το πρωί, το πρόγραμμα κλείνει με την αναμέτρηση της Αυστρίας κόντρα στην Ιορδανία, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελική φάση της διοργάνωσης.

Το πρόγραμμα

22:00 Γαλλία – Σενεγάλη (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

01:00 Ιράκ – Νορβηγία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΒΟΣΤΩΝΗ

04:00 Αργεντινή – Αλγερία (ΕΡΤ1) / ΚΑΝΣΑΣ

07:00 Αυστρία – Ιορδανία (ΕΡΤ2 Σπορ) / ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ

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