Μουντιάλ 2026: Καρέ του «Χ» σε 7ο και 8ο Όμιλο με γκέλα ολκής για την Ισπανία – Όλα τα γκολ (videos)

Ημέρα των ισοπαλιών ήταν η χθεσινή στο Μουντιάλ 2026, καθώς σε κανένα από τα ματς της πρώτης αγωνιστικής του 7ου και του 8ου ομίλου δεν υπήρξε νικητής.

Η μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, με την Ισπανία να μην καταφέρνει να καταβάλει το ηρωικό Πράσινο Ακρωτήρι, μένοντας στο 0-0.

Βέλγιο και Αίγυπτος αναδέιχθηκαν ισόπαλες με 1-1, όπως και η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη με την δυνατή Ουρουγουάη.

Τέλος το Ιράν, παρότι βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, τελικά κατάφερε να αποσπάσει τον βαθμό της ισοπαλίας με το τελικό 2-2.

Η πρώτη «βόμβα» του Μουντιάλ με θύμα την Ισπανία

Το Πράσινο Ακρωτήριο στην πρώτη συμμετοχή του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, κράτησε στο 0-0 την Εθνική Ισπανίας στο εναρκτήριο παιχνίδι του 8ου ομίλου κι έβαλε «φωτιά» στο γκρουπ.

Οι Ισπανοί πίεσαν εξαρχής έχοντας σταθερά πάνω από 70% κατοχή μπάλας, όμως δεν έδειξαν να έχουν ιδέες και τρόπους για να προσεγγίσουν την αντίπαλη περιοχή.

Ο Ντε Λα Φουέντε επιστράτευσε άρον-άρον απ’ τον πάγκο και τον (όχι απόλυτα έτοιμο) Λαμίν Γιαμάλ, όμως η Ισπανία παρέμεινε εγκλωβισμένη, δεν βρήκε γκολ και το Πράσινο Ακρωτήρι άντεξε σθεναρά ως το φινάλε παίρνοντας το ιστορικό «Χ».

Ο Λουκάκου γλίτωσε το Βέλγιο από την ήττα

Στην πρεμιέρα του 7ου ομίλου, η Αίγυπτος κράτησε στο 1-1 το Βέλγιο, στο «Seattle Stadium» του Σιάτλ.

Οι «Φαραώ» με τον Χοσάμ Χασάν στον πάγκο τους, απέδειξαν ότι θα είναι «σκληρό καρύδι» για οποιονδήποτε αντίπαλο και άνοιξαν το σκορ με εκπληκτικό σουτ του Ασούρ στο 19ο λεπτό.

Τελικά, οι Βέλγοι βρήκαν την λύση, δευτερόλεπτα μετά την είσοδο του Ρόμελου Λουκάκου, ο οποίος πίεσε την άμυνα των Αιγυπτίων με αποτέλεσμα ο Χάνι στο 66΄ να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Βαθμός για τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη

Στο άλλο παιχνίδι του 8ου Ομίλου, η Σαουδική Αραβία με τον Γιώργο Δώνη στο τιμόνι της κατάφερε να αποσπάσει «χρυσό» βαθμό από την Ουρουγουάη με 1-1 στο «Μαϊάμι Στάντιουμ».

Τα «Πράσινα Γεράκια» μπήκαν στα αποδυτήρια έχοντας το προβάδισμα στο σκορ, καθώς ο 29χρονος αμυντικός της Αλ Νασρ, Αλ Αμρί, εκμεταλλεύτηκε την προσωρινή απόκρουση του Μουσλέρα σε κεφαλιά του Αλ Χαϊμπάρι και από κοντά «έγραψε» το 1-0 στο 41ο λεπτό.

Η Ουρουγουάη του Μαρσέλο Μπιέλσα έφτασε τελικά στο 1-1 στο 80′ με σουτ του Αραούχο.

«Όρθιο» το Ιράν κόντρα στη Νέα Ζηλανδία

Στο άλλο ματς του 7ου Ομίλου και τελευταίο χρονικά της χθεσινής αγωνιστικής ημέρας, το Ιράν κατάφερε να επιστρέψει δύο φορές από το εις βάρος του σκορ και να αποσπάσει ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία.

Η Νέα Ζηλανδία προηγήθηκε μόλις στο 7ο λεπτό, όταν ο Έλιτζα Τζαστ έπιασε μονοκόμματο σουτ μέσα από την περιοχή, έπειτα από ασίστ του Κρις Γουντ.

Το Ιράν ισοφάρισε στο 32’, με τον Ραμίν Ρεζαεϊάν να σπρώχνει την μπάλα από κοντά στα δίχτυα.

Ο εξαιρετικός Τζαστ έδωσε εκ νέου προβάδισμα στη Νέα Ζηλανδία στο 54’, περνώντας την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα Αλιρεζά Μπεϊρανβάντ, και πάλι μετά από ασίστ του Γουντ.

Ωστόσο, το Ιράν απάντησε δέκα λεπτά αργότερα, με τον Μοχάμαντ Μοχέμπι να σκοράρει με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι για το 2-2.

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