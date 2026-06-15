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15.06.2026 22:05

Ο Ινφαντίνο το έκανε ξανά! Πρότεινε να διοργανωθεί φιλικό ανάμεσα σε Παλαιστίνη και Ισραήλ

15.06.2026 22:05
infantino

Ακούγεται σαν φάρσα, αλλά δεν είναι, ο πρόεδρος της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο φέρεται να προτείνε να διοργανωθεί φιλικό ματς μεταξύ της Παλαιστίνης και του Ισραήλ.

H FIFA σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ πρότεινε το τουρνουά κάτω των 15 να αρχίσει με ενα φιλικό ματς μεταξύ παιδιών από την Παλαιστίνη και από το Ισραήλ. Ο τόπος διεξαγωγής του τουρνουά δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά το Μαϊάμι θεωρείται η πιο πιθανή επιλογή. 

Ο Ιφαντίνο αυτογελοιοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβρη όταν κάλεσε τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ και τον αντιπρόεδρο της Ισραηλινής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Μπασίμ Σέιχ Σουλιμάν να δώσουν το χέρι. Αγανακτισμένος ο Τζιμπρίλ Ρατζούμπ έδωσε ένα φιλί στον Ινφαντίνο και κατέβηκε από τη σκηνή

Φαίνεται ότι ο Ελβετός δεν έχει κανένα πρόβλημα να γελοιοποιηθεί ξανά, επιδιώκοντας να παίξει τον ρόλο του ειρηνοποιού.

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