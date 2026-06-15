Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα τα επόμενα 24ωρα ο Ομπράντοβιτς μετά το «διαζύγιο» από τον Αταμάν

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς φαίνεται πως ετοιμάζεται να βρεθεί άμεσα στην Αθήνα, μετά το «διαζύγιο» του Εργκίν Αταμάν από τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Σερβία, ο πιο επιτυχημένος προπονητής της ευρωπαϊκής καλαθοσφαίρισης αναμένεται να βρεθεί μέσα στα επόμενα 24ωρα στην ελληνική πρωτεύουσα, με ένα ραντεβού με την πλευρά του Παναθηναϊκού AKTOR να βρίσκεται ήδη στο τραπέζι.

Η επόμενη μέρα στον Παναθηναϊκό

Μετά την οριστικοποίηση του «τέλους» στη συνεργασία με τον Εργκίν Αταμάν, οι «πράσινοι» έχουν στρέψει πλέον το βλέμμα τους αποκλειστικά στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος αποτελεί τον βασικό στόχο για την «επόμενη ημέρα» του συλλόγου.

Το «τριφύλλι» εμφανίζεται αποφασισμένο να τα παίξει «όλα για όλα» προκειμένου να αποσπάσει το «ναι» του «Ζοτς», του τεχνικού που έχει συνδεθεί με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες της ομάδας από το 1999, όταν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία, έως και την αποχώρησή του το καλοκαίρι του 2012.

Παράλληλα, οι εξελίξεις γύρω από την πιθανή επιστροφή του αναμένεται να «τρέξουν» άμεσα, με τον Σέρβο τεχνικό να αναμένεται να βρεθεί στην Αθήνα ακόμη και μέσα στο ερχόμενο σαββατοκύριακο.

Το μόνο βέβαιο είναι πως οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την επιλογή του επόμενου προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR, με τον Σέρβο τεχνικό να παραμένει ο διαχρονικός, διακαής πόθος του συλλόγου.

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