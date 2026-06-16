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16.06.2026 06:21

Μουντιάλ 2026: Το… πείσμα του Ιράν του χάρισε βαθμό, 2-2 με τη Νέα Ζηλανδία (Video)

16.06.2026 06:21
iran new zealand

Το Ιράν κατάφερε να επιστρέψει δύο φορές από το εις βάρος του σκορ και να αποσπάσει ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, στην πρεμιέρα του στον 7ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε μια αναμέτρηση με ρυθμό και φάσεις εκατέρωθεν, η οποία διεξήχθη μέσα σε κλίμα έντονων διαδηλώσεων Ιρανών φιλάθλων κατά της κυβέρνησης στην Τεχεράνη.

Η Νέα Ζηλανδία προηγήθηκε μόλις στο 7ο λεπτό, όταν ο Έλιτζα Τζαστ έπιασε μονοκόμματο σουτ μέσα από την περιοχή, έπειτα από ασίστ του Κρις Γουντ. Το Ιράν ισοφάρισε δίκαια στο 32’, με τον Ραμίν Ρεζαεϊάν να σπρώχνει την μπάλα από κοντά στα δίχτυα, προκαλώντας ενθουσιασμό στις εξέδρες του κατάμεστου γηπέδου στο Λος Άντζελες, όπου η πλειονότητα των φιλάθλων υποστήριζε την ιρανική ομάδα.

Ο εξαιρετικός Τζαστ, 26 ετών και εξτρέμ της Μάδεργουελ, έδωσε εκ νέου προβάδισμα στη Νέα Ζηλανδία στο 54’, περνώντας την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα Αλιρεζά Μπεϊρανβάντ, και πάλι μετά από ασίστ του Γουντ. Ωστόσο, το Ιράν απάντησε δέκα λεπτά αργότερα, με τον Μοχάμαντ Μοχέμπι να σκοράρει με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι για το 2-2.

Διαιτητής: Σέζαρ Αρτούρο (Μεξικό)
Κίτρινες: Χατζισαφί

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΙΡΑΝ (Αμίρ Γκαλενοέι): Μπεϊρανβάντ, Χαλιλζαντέχ, Μοχαμαντί, Εζατολαχί, Μοχέμπι, Ταρεμί (80΄ Χοσεϊνζαντέχ), Γκοντός (65΄ Χατζισαφί), Γιουσεφί (45΄ Γκαγιεντί), Νεματί, Μογκανλού (53΄ Αλιπούρ), Ρεζαεϊάν.

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ (Ντάρεν Μπέιζλι): Κρόκομπ, Πέιν (77΄ Έλιοτ), Μπόξαλ, Μπελ, Στανμένιτς (90+2΄ Μπίντον), Γουντ, Σινγκ (90+2΄ Ράνταλ), Τζαστ, Κακάτσε (68΄ Ολντ), Σέρμαν, ΜακΚόουατ (68΄ Τόμας).

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ΤΡΙΤΗ 16.06.2026 07:53
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