Το Ιράν απαιτεί την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο ως μέρος της συμφωνίας

Το Ιράν απαιτεί την αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει συνάψει η Τεχεράνη με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μιλώντας σε πρεσβευτές και επικεφαλής ξένων διπλωματικών αποστολών και διεθνών οργανισμών στην Τεχεράνη, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη βλέπει τον πόλεμο στον Λίβανο ως «συνδεδεμένο και αλληλεξαρτώμενο» με τη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Επομένως, είπε, οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου πρέπει να περιλαμβάνει τον Λίβανο.

«Από την πρώτη ημέρα, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θεώρησε το τέλος του πολέμου στον Λίβανο ως μία από τις προϋποθέσεις για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν», είπε ο Αραγτσί, προσθέτοντας ότι το Ιράν βλέπει τη συμφωνία ως συμφωνία μεταξύ «των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά, του Ιράν και της Χεζμπολάχ».

«Χωρίς την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τα εδάφη που κατέλαβαν κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου, ο τερματισμός του πολέμου δεν θα είναι πλήρης», είπε.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν τη Δευτέρα ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο δεν ήταν μέρος της συμφωνίας και Ισραηλινοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσαν ότι ο στρατός της χώρας δεν θα αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει κατά καιρούς εκνευριστεί με τον Νετανιάχου, πιστεύοντας ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο δυσκόλεψαν την επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας με το Ιράν.

Μιλώντας στη σύνοδο κορυφής της G7 στη Γαλλία την Τρίτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Νετανιάχου «πρέπει να είναι πιο υπεύθυνος σε σχέση με τον Λίβανο».

Το Ισραήλ πιθανότατα θα διατηρήσει την παρουσία στρατευμάτων στον Λίβανο

Αν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφερόταν στην πιθανότητα απόσυρσης στρατευμάτων από τον Λίβανο, αυτό θα σήμαινε το τέλος του ίδιου και του συνασπισμού του – σίγουρα στις επερχόμενες εκλογές, εκτιμά το Al Jazeera.

Αν βγει και πει «όχι» στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αυτό θα θέσει το Ισραήλ σε μια άνευ προηγουμένου κατάσταση αντιπαράθεσης και σύγκρουσης με μια αμερικανική κυβέρνηση. Αυτό είναι σημαντικό δεδομένου ότι καμία κυβέρνηση δεν έχει υποστηρίξει ποτέ τόσο πολύ το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου με το Ιράν.

Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι μια προσπάθεια Ισραηλινών πολιτικών και στρατού να πουν ότι ο στρατός δεν θα προχωρήσει περαιτέρω. Έτσι, η εισβολή μπορεί να μην συνεχίζεται βορειότερα στον Λίβανο, αλλά η απόσυρση είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα.

Θα χρειαστεί πολύ περισσότερη πίεση από τις ΗΠΑ για να αναγκαστεί το Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του. Αλλά οι επόμενες ώρες και ημέρες σίγουρα θα μας δείξουν πόσο πολύ το Ισραήλ μπορεί να συνεχίσει να λέει «όχι» στις Ηνωμένες Πολιτείες.

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