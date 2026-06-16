Γιατί ο Τραμπ τοποθετεί τη Συρία στο επίκεντρο για να «κάνει τη δουλειά» με τη Χεζμπολάχ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τροφοδότησε εικασίες σχετικά με έναν πιθανό ρόλο της Συρίας στην περίπτωση της Χεζμπολάχ, αφού συνέδεσε τον Λίβανο και τη Συρία στο περιθώριο της G7 και άφησε να εννοηθεί ότι ο Σύριος πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σαράα θα ήταν πρόθυμος να αναλάβει ρόλο στην επίλυση της σύγκρουσης στον Λίβανο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ αναφέρεται στον Σαράα, ως πιθανό σύμμαχο στην αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ. Πρόσφατα, μιλώντας στο NBC News, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε να δει «μια πιο ακριβή επίθεση στη Χεζμπολάχ», προσθέτοντας ότι ο Σαράα «θα ήθελε να βοηθήσει» στην επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη σύγκρουση στον Λίβανο.

Ο Τραμπ δεν έδωσε εξηγήσεις για το τι θα μπορούσε να συνεπάγεται μια τέτοια βοήθεια – είτε θα περιλάμβανε την ενίσχυση του ελέγχου των συρολιβανικών συνόρων και την αποκοπή των οδών λαθρεμπορίου είτε την άσκηση ευρύτερου πολιτικού ρόλου στην πίεση της Χεζμπολάχ. Τα σχόλιά του ήρθαν μετά από μήνες σημάτων των ΗΠΑ που συνδέουν τους φακέλους του Λιβάνου και της Συρίας εν μέσω αυξανόμενης πίεσης για να διασφαλιστεί ότι τα όπλα θα παραμείνουν αποκλειστικά υπό την εξουσία του λιβανέζικου κράτους ώστε αποτραπεί η Χεζμπολάχ από την ανοικοδόμηση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων.

Σχεδόν ένα χρόνο πριν, ο προεδρικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Τομ Μπαράκ, προειδοποίησε ότι ο Λίβανος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια «υπαρξιακή απειλή» εάν το κράτος δεν αντιμετωπίσει το ζήτημα των όπλων της Χεζμπολάχ. Σε δηλώσεις του στο The National, είπε: «Εάν ο Λίβανος δεν δράσει, θα γίνει ξανά μέρος του Bilad al-Sham (δηλαδή τη Μεγάλη Συρία, που περιλάμβανε τη σύγχρονη Συρία, τον Λίβανο, την Ιορδανία, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη)».

Τον Δεκέμβριο, ο Μπαράκ μίλησε ξανά για την ανάγκη να ενωθούν η Συρία και ο Λίβανος, περιγράφοντας τις δύο χώρες ως αντιπροσωπευτικές «ενός υπέροχου πολιτισμού».

Τον Μάρτιο, το Reuters επικαλέστηκε πέντε ενημερωμένες πηγές που ανέφεραν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ενθαρρύνει τη Συρία να εξετάσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης δυνάμεων στον ανατολικό Λίβανο για να βοηθήσουν στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Ωστόσο, η Δαμασκός φέρεται να δίστασε, φοβούμενη ότι θα μπορούσε να εμπλακεί σε μια περιφερειακή σύγκρουση και να πυροδοτήσει θρησκευτικές εντάσεις.

Ο Μπαράκ αργότερα διέψευσε τις αναφορές, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς ότι η Ουάσινγκτον είχε παροτρύνει τη Συρία να στείλει στρατεύματα στον Λίβανο «ψευδείς και ανακριβείς».

Ο Ουαέλ Αλουάν, εκτελεστικός διευθυντής του Κέντρου Μελετών Jusoor, δήλωσε στο αραβικό Alhurra ότι προηγούμενες αναφορές είχαν υπερβάλει ως προς τη φύση του αναμενόμενου ρόλου της Συρίας, αλλά υποστήριξε ότι τα σχόλια του Τραμπ απέδειξαν ότι η συζήτηση για έναν ρόλο για τη Δαμασκό «δεν είναι απλώς μια φήμη».

Ανησυχίες για το Ανατολικό Μέτωπο

Τους τελευταίους μήνες, πολιτικοί και μιντιακοί κύκλουι στον Λίβανο και τη Συρία έχουν κυκλοφορήσει αναλύσεις που υποδηλώνουν ότι ο συριακός στρατός θα μπορούσε να πιέσει τη Χεζμπολάχ από τα ανατολικά, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο.

Το σενάριο παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό εικασίες. Ωστόσο, οι κινήσεις του συριακού στρατού κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο τον Μάρτιο αναβίωσαν τέτοιες θεωρίες, μετά την εμφάνιση αναφορών για την αποστολή ενισχύσεων σε παραμεθόριες περιοχές και την ανάπτυξη εκτοξευτών πυραύλων μικρής εμβέλειας.

Οι συριακές αρχές δήλωσαν τότε ότι τα μέτρα αποσκοπούσαν στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και στην ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων, όχι στην προετοιμασία για στρατιωτικές επιχειρήσεις εντός του Λιβάνου.

Τα σχόλια του Τραμπ έχουν, ωστόσο, επαναφέρει αυτά τα σενάρια στο προσκήνιο.

Ο Αλουάν πιστεύει ότι τα σχόλια του Τραμπ πιθανότατα αναφέρονταν στον ρόλο της Συρίας στην υποστήριξη της λιβανέζικης κυβέρνησης στη διατήρηση της ασφάλειας και της σταθερότητας, αποτρέποντας παράλληλα τη χρήση του συριακού εδάφους ως οδού διέλευσης για μη κρατικές ένοπλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ.

Πρόσθεσε ότι η Δαμασκός θα ασχολείται με ζητήματα που σχετίζονται με τη Χεζμπολάχ μόνο μέσω των λιβανέζικων κρατικών θεσμών και κατόπιν αιτήματος της λιβανέζικης κυβέρνησης, αντί να ενεργεί ανεξάρτητα ή υπό εξωτερική καθοδήγηση.

Μια βαριά κληρονομιά

Για δεκαετίες, οι σχέσεις μεταξύ Συρίας και Λιβάνου διαμορφώνονταν από την άμεση συριακή κηδεμονία και την εκτεταμένη πολιτική επιρροή υπό το καθεστώς Άσαντ. Αυτή η περίοδος εξακολουθεί να επηρεάζει σημαντικά τον πολιτικό διάλογο του Λιβάνου, παρά τον μετασχηματισμό της Συρίας τα τελευταία χρόνια.

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο Σαράα επιδίωξε να προβάλει ένα πλαίσιο επίσημης συνεργασίας με τη Βηρυτό. Τον Αύγουστο του 2025, δήλωσε ότι η Συρία θα μπορούσε να είχε αντιδράσει στη Χεζμπολάχ «για όσα έκαναν στη Συρία τα τελευταία 14 χρόνια», αλλά επέλεξε να μην ακολουθήσει αυτή την πορεία. Τον περασμένο Μάρτιο, εξέφρασε την υποστήριξή του στις προσπάθειες του Προέδρου του Λιβάνου Αούν να διασφαλίσει ότι τα όπλα θα παραμείνουν αποκλειστικά στα χέρια του λιβανέζικου κράτους.

Τον Μάιο, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ επισκέφθηκε τη Δαμασκό και συναντήθηκε με τον Σαράα, δηλώνοντας στη συνέχεια ότι ο Λίβανος δεν θα επέτρεπε να χρησιμοποιηθεί το έδαφός του για να βλάψει τη Συρία. Ο Πρόεδρος Αούν επιβεβαίωσε επίσης τον συνεχή συντονισμό μεταξύ των στρατιωτικών και θεσμών ασφαλείας των δύο χωρών.

Αυτά τα μηνύματα, ωστόσο, δεν έχουν διαλύσει τις ανησυχίες του Λιβάνου σχετικά με την επαναφορά της επιρροής της Συρίας στις εσωτερικές λιβανέζικες υποθέσεις. Αυτές οι ανησυχίες έχουν ενισχυθεί από τη σιωπή του Σαράα σχετικά με τα σχόλια του Τραμπ και την άρνησή του να διευκρινίσει ποιον ρόλο, εάν υπάρχει, θα ήταν πρόθυμη να αναλάβει η Δαμασκός.

Τα όρια ενός ρόλου της Συρίας

Ο στρατιωτικός Ισμάτ Αλ-Αμπσί πιστεύει ότι τα σχόλια του Τραμπ είχαν ως κύριο στόχο να αυξήσουν την πίεση στη Χεζμπολάχ, υπονοώντας ότι η ομάδα θα μπορούσε να αντιμετωπίσει επιπλέον μέτωπα εάν η κρίση συνεχιστεί, ιδιαίτερα εν μέσω της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης Ιράν-Ισραήλ.

Ο Ναουάρ Σαμπάν, ερευνητής στο Αραβικό Κέντρο Σύγχρονων Συριακών Σπουδών, δεν βλέπει κανένα στοιχείο στα σχόλια του Τραμπ για οποιαδήποτε επιχειρησιακή συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Δαμασκού σχετικά με τη Χεζμπολάχ. Δήλωσε στο Alhurra ότι τα σχόλια έμοιαζαν περισσότερο με «πολιτικό μήνυμα» ή με μια δοκιμασία της προθυμίας της Συρίας να εμπλακεί.

Ο Σαμπάν είπε ότι η επαναλαμβανόμενη συζήτηση για έναν συριακό ρόλο αντανακλά μια ευρύτερη προσπάθεια των ΗΠΑ να ενσωματώσουν τη Δαμασκό στις περιφερειακές ρυθμίσεις ασφαλείας, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο των συνόρων, την αποτροπή των δικτύων λαθρεμπορίου και την παρακολούθηση των κινήσεων της Χεζμπολάχ.

Ο Αλ-Αμπσί υποστήριξε ότι το ζήτημα δεν είναι απλώς η ικανότητα της Συρίας, αλλά το κόστος που συνεπάγεται. Η συριακή κυβέρνηση, είπε, παραμένει επικεντρωμένη στην ανοικοδόμηση των κρατικών θεσμών και στην εδραίωση της εσωτερικής σταθερότητας μετά από χρόνια πολέμου και διχασμού. Οποιαδήποτε άμεση αντιπαράθεση με τη Χεζμπολάχ θα ενείχε επομένως σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια, την πολιτική και την οικονομία.

Σύμφωνα με τον Αλ-Αμπσί η Δαμασκός έχει επίσης κίνητρα για να βελτιώσει τους δεσμούς της με την Ουάσινγκτον, συμπεριλαμβανομένης της μακροχρόνιας εχθρότητας προς τη Χεζμπολάχ για τον ρόλο της στον συριακό πόλεμο, των κατηγοριών ότι οι πυρήνες που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ έχουν επιδιώξει να υπονομεύσουν τη σταθερότητα και της επιθυμίας της Συρίας να ενισχύσει τις διεθνείς σχέσεις, να προωθήσει τις προσπάθειες ανοικοδόμησης και να βγει από την διπλωματική απομόνωση.

Ο Σαμπάν πιστεύει ότι ο πιο ρεαλιστικός συριακός ρόλος θα παρέμενε περιορισμένος στο συριακό έδαφος μέσω αυστηρότερων συνοριακών ελέγχων, διάλυσης δικτύων λαθρεμπορίου και αποτροπής της Συρίας από το να χρησιμεύσει ως διάδρομος για μεταφορές όπλων. Σημείωσε ότι οι συριακές αρχές έχουν ανακοινώσει αρκετές κατασχέσεις όπλων και τη διάλυση πυρήνων που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ τους τελευταίους μήνες.

Οποιοσδήποτε ρόλος που εκτείνεται πέρα ​​από τα σύνορα της Συρίας, είπε, θα απαιτούσε πολιτική κάλυψη από τη Βηρυτό, σημαντικές στρατιωτικές και μυστικές δυνατότητες και προθυμία αντιμετώπισης πιθανών αντιποίνων από τη Χεζμπολάχ και το Ιράν – συνθήκες που «δεν φαίνεται να υπάρχουν προς το παρόν».

Η αντίθεση του Λιβάνου στην εξωτερική επέμβαση

Εντός του Λιβάνου, η προοπτική άμεσης συριακής παρέμβασης φαίνεται γενικά απαράδεκτη.

Ο Λιβανέζος βουλευτής Ναζίχ Μάτα δήλωσε στο Alhurra: «Θέλουμε το λιβανέζικο κράτος να εκπληρώσει τις ευθύνες του και ο λιβανέζικος στρατός να αναλάβει πλήρως τα καθήκοντά του, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη για παρέμβαση οποιουδήποτε εξωτερικού μέρους στο λιβανέζικο έδαφος».

Υποστήριξε ότι η επίλυση του ζητήματος των όπλων της Χεζμπολάχ πρέπει να παραμείνει ευθύνη του λιβανέζικου κράτους, προσθέτοντας ότι εάν η Χεζμπολάχ συμμορφωθεί με το σύνταγμα, παραδώσει τα όπλα της και επιτρέψει στον λιβανέζικο στρατό να ασκεί εξουσία σε όλη την επικράτεια της χώρας, «ούτε καν το Ισραήλ δεν θα είχε κανένα λόγο να παρέμβει».

Ο Λιβανέζος βουλευτής Σαλίμ Σαγιέγκ δήλωσε ότι το ζήτημα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί μέσω πολιτικών διαπραγματεύσεων ή με την εφαρμογή των υφιστάμενων νόμων και των διεθνών ψηφισμάτων.

Μιλώντας στο Alhurra, ο Σαγιέγκ είπε ότι οι πιθανές εναλλακτικές λύσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν μια πολυεθνική δύναμη, μια κατανομή των ευθυνών ασφαλείας μεταξύ του Ισραήλ, της Συρίας και του λιβανέζικου κράτους ή ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών βάσει του Κεφαλαίου VII που να επιτρέπει τη χρήση βίας υπό διεθνή εποπτεία.

Το κόστος της επιστροφής στον Λίβανο

Ο Σαγιέγκ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε συριακή παρέμβαση θα παρείχε στη Χεζμπολάχ μια πρόσθετη δικαιολογία για τη διατήρηση των όπλων της και θα ενίσχυε τις αντιλήψεις ότι το λιβανέζικο κράτος είναι ανίκανο να διαχειριστεί τις κυρίαρχες υποθέσεις του. Πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι οι Σύριοι είναι πρόθυμοι να επιστρέψουν στις «μετακινούμενες άμμους του Λιβάνου».

Ο Αλουάν δήλωσε ότι η Δαμασκός προσεγγίζει το λιβανέζικο ζήτημα με προσοχή, επειδή επιδιώκει να αποφύγει να εμπλακεί σε μια διαδικασία που θα μπορούσε να απειλήσει την εσωτερική της σταθερότητα ή να προκαλέσει νέες πολιτικές και κοινωνικές κρίσεις, ιδίως δεδομένης της ιστορικής μνήμης που μοιράζονται οι Σύριοι και οι Λιβανέζοι σχετικά με προηγούμενες φάσεις των διμερών σχέσεων.

Ο Αλ-Αμπσί πιστεύει επίσης ότι οποιαδήποτε συριακή επέμβαση κατά της Χεζμπολάχ θα αντιμετώπιζε δύο αντιφατικές πραγματικότητες: την εκτεταμένη απογοήτευση των Λιβανέζων για το οπλοστάσιο της Χεζμπολάχ και τις βαθιές ιστορικές ευαισθησίες απέναντι σε οποιονδήποτε ανανεωμένο συριακό ρόλο εντός του Λιβάνου. Ως εκ τούτου, θεωρεί απίθανη την άμεση παρέμβαση, καθώς η Δαμασκός επικεντρώνεται στη βελτίωση των σχέσεων με τους γείτονές της.

Ο Σααμπάν υποστήριξε ότι η Συρία δεν έχει σαφές στρατηγικό συμφέρον για άμεση εμπλοκή εντός του Λιβάνου, καθώς μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως ευθυγράμμιση με το Ισραήλ, να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια, να φέρει σε δύσκολη θέση το λιβανέζικο κράτος και να αποδυναμώσει τους θεσμούς του.

Μεταξύ των δηλώσεων του Τραμπ και των στρατηγικών υπολογισμών της Δαμασκού, οι ειδικοί λένε ότι το πεδίο για οποιονδήποτε συριακό ρόλο φαίνεται πολύ πιο περιορισμένο από τους τίτλους που δημιουργούνται από τα σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ. Το πιο πιθανό σενάριο παραμένει η ενισχυμένη ασφάλεια των συνόρων και οι προσπάθειες κατά του λαθρεμπορίου παρά η στρατιωτική επέμβαση εντός του Λιβάνου ή η άμεση αντιπαράθεση με τη Χεζμπολάχ.

Ωστόσο, η απλή εισαγωγή της Συρίας στη συζήτηση για τα όπλα της Χεζμπολάχ εγείρει ένα ευρύτερο ερώτημα που συνεχίζει να στοιχειώνει τον Λίβανο: ποιος τελικά ελέγχει τις αποφάσεις ασφαλείας της χώρας;

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