Υπόθεση Ριμπολόβλεφ: Tο διαζύγιο, το διαμαντένιο δαχτυλίδι, ο Αναστασιάδης και οι πολιτικές παρεμβάσεις στην έρευνα

Υπήρξε μια εποχή που το όνομα του Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ φιγουράριζε στα πρωτοσέλιδα των οικονομικών εντύπων για τις επιχειρηματικές του κινήσεις, τις πανάκριβες αγορές ακινήτων, τις επενδύσεις του στον αθλητισμό και για την αγορά του Σκορπιού του Ωνάση.

Σήμερα, όμως, το όνομά του επανέρχεται στη δημόσια συζήτηση για έναν εντελώς διαφορετικό λόγο. Όχι λόγω της περιουσίας του, ούτε λόγω της ποδοσφαιρικής Μονακό ή του project στον Σκορπιό. Αλλά εξαιτίας μιας υπόθεσης πριν από δώδεκα χρόνια, που ξεκίνησε ως οικογενειακή διαμάχη δισεκατομμυρίων ευρώ και κατέληξε να βρεθεί στο επίκεντρο μιας από τις σοβαρότερες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο για ζητήματα διαφθοράς και άσκησης πολιτικής επιρροής.

Το πόρισμα της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς για τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Κράτος Μαφία» του Μακάριου Δρουσιώτη επαναφέρει στο προσκήνιο μια υπόθεση που πολλοί πίστευαν ότι είχε κλείσει οριστικά πριν από χρόνια. Στην πραγματικότητα, όμως, η ιστορία της πρώην συζύγου του Ρώσου μεγιστάνα, Ελένας Ριμπολόβλεβα, ενός διαμαντένιου δαχτυλιδιού και της σύλληψης στο αεροδρόμιο της Λάρνακας φαίνεται πως εξακολουθεί να ρίχνει βαριά σκιά πάνω από πρόσωπα που βρέθηκαν στον πυρήνα της πολιτικής και θεσμικής εξουσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, πριν από δώδεκα χρόνια. Η εμπλοκή των Ριμπολόβλεφ ξεκινά στα τέλη της δεκαετίας του 2000, όταν ο γάμος του Ρώσου μεγιστάνα με την Ελένα Ριμπολόβλεβα οδηγήθηκε σε οριστική ρήξη. Το διαζύγιο που ακολούθησε εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές διαμάχες που έχουν καταγραφεί διεθνώς. Η περιουσία που βρισκόταν στο τραπέζι τότε υπολογιζόταν σε περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια και οι διεκδικήσεις της πρώην συζύγου έφτασαν σε ορισμένες φάσεις της δικαστικής αντιπαράθεσης τα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η σύγκρουση δεν περιορίστηκε σε μία χώρα. Εξελίχθηκε ταυτόχρονα σε διαφορετικές δικαιοδοσίες, με στρατιές δικηγόρων να δίνουν μάχες για τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα, εταιρικές συμμετοχές, έργα τέχνης και πολύτιμα κοσμήματα. Ανάμεσα στα περιουσιακά στοιχεία που βρέθηκαν στο επίκεντρο της διαμάχης υπήρχε και ένα εξαιρετικά σπάνιο διαμαντένιο δαχτυλίδι.

Το 2008 η οικογένεια Ριμπολόβλεφ είχε αποκτήσει από τον φημισμένο οίκο Graff στο Λονδίνο έναν πολύτιμο λίθο 15,43 καρατίων σε σχήμα αχλαδιού. Η αξία του άγγιζε 26 εκατομμύρια δολάρια. Η πρώην σύζυγος του Ρώσου επιχειρηματία υποστήριζε ότι το δαχτυλίδι ήταν προσωπικό δώρο που είχε λάβει κατά τη διάρκεια του γάμου τους και αποτελούσε αποκλειστικά δική της περιουσία. Η πλευρά του Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ ισχυριζόταν ότι το διαμάντι στο δαχτυλίδι ανήκε σε καταπίστευμα που είχε δημιουργηθεί για τις δυο κόρες του ζευγαριού και επομένως δεν μπορούσε να θεωρηθεί προσωπικό περιουσιακό στοιχείο της Ελένας Ριμπολόβλεβα.

Η διαφωνία αυτή δεν έμεινε μόνο στις δικαστικές αίθουσες. Τον Φεβρουάριο του 2014 πήρε απρόβλεπτη τροπή όταν η Ελένα Ριμπολόβλεβα συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Λάρνακας έπειτα από καταγγελία που συνδεόταν με το συγκεκριμένο διαμάντι. Η είδηση ταξίδεψε αστραπιαία στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η πρώην σύζυγος ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου βρισκόταν ξαφνικά αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης σε μια χώρα που μέχρι τότε ελάχιστοι συνέδεαν με το διαζύγιο του ζευγαριού.

Η σύλληψη προκάλεσε από την πρώτη στιγμή ερωτήματα. Όχι μόνο για την ουσία της υπόθεσης αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο είχε οργανωθεί η διαδικασία που οδήγησε σε αυτήν. Τα ερωτήματα αυτά έμειναν για χρόνια αναπάντητα, μέχρι που άρχισαν να επανέρχονται μέσα από σελίδες του βιβλίου του Μακάριου Δρουσιώτη.

Αυτές ακριβώς οι καταγγελίες βρέθηκαν στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. Η έρευνα που ακολούθησε διήρκεσε περίπου δυόμισι χρόνια και περιλάμβανε εξέταση εγγράφων, μαρτυριών, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και καταθέσεων προσώπων που είχαν γνώση των γεγονότων.

Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί, η Αρχή εξέτασε κατά πόσο η σύλληψη της Ριμπολόβλεβα αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής πίεσης εναντίον της κατά τη διάρκεια της οικονομικής διαμάχης με τον πρώην σύζυγό της. Με άλλα λόγια, αν η ποινική διαδικασία χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο σε μια ιδιωτική σύγκρουση που αφορούσε δισεκατομμύρια ευρώ.

Το πλέον πολιτικά εκρηκτικό στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι στο πόρισμα περιλαμβάνονται αναφορές σε πρόσωπα που κατείχαν κορυφαίες θέσεις στον κρατικό μηχανισμό. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο πρώην Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Ρίκκος Ερωτοκρίτου και ο ανώτερος αξιωματικός της Αστυνομίας Ιωάννης Σωτηριάδης.

Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον ρόλο του επικοινωνιολόγου και δημοσιογράφου Ανδρέα Χατζηκυριάκου. Σύμφωνα με όσα εξετάστηκαν από τους λειτουργούς επιθεώρησης, διερευνήθηκαν ισχυρισμοί ότι λειτουργούσε ως ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα σε πρόσωπα που συνδέονταν με τα συμφέροντα του Ριμπολόβλεφ και σε πολιτικά ή θεσμικά κέντρα λήψης αποφάσεων.

Το πόρισμα αναφέρεται επίσης σε επαφές και επικοινωνίες μεταξύ πολιτικών, αστυνομικών και εισαγγελικών λειτουργών κατά το κρίσιμο διάστημα που προηγήθηκε και ακολούθησε τη σύλληψη της Ριμπολόβλεβα. Οι ερευνητές επιχείρησαν να διαπιστώσουν εάν υπήρξαν παρεμβάσεις ή συντονισμένες ενέργειες που υπερέβαιναν τα όρια της συνήθους θεσμικής λειτουργίας.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του πορίσματος που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, μέσω κυπριακών Μέσων Ενημέρωσης, οι λειτουργοί επιθεώρησης κατέληξαν ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που δικαιολογούν περαιτέρω διερεύνηση πιθανών αδικημάτων που σχετίζονται με εμπορία επιρροής.

Οι αναφορές αυτές αγγίζουν τόσο πρόσωπα του κρατικού μηχανισμού όσο και τον ίδιο τον Ριμπολόβλεφ. Ωστόσο, η Αρχή δεν αποδίδει ποινικές ευθύνες ούτε προδικάζει την ενοχή οποιουδήποτε. Καταγράφει στοιχεία που, κατά την κρίση της, θα πρέπει να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Εξίσου ενδιαφέρουσες είναι οι αναφορές που αφορούν όσα συνέβησαν μετά την αποφυλάκιση της Ελένας Ριμπολόβλεβα. Σύμφωνα με ισχυρισμούς που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της έρευνας, υπήρξαν παρακολουθήσεις τόσο της ίδιας όσο και προσώπων που ανήκαν στο νομικό της επιτελείο. Οι πληροφορίες αυτές αποτέλεσαν μέρος της συνολικής προσπάθειας των ερευνητών να κατανοήσουν εάν υπήρξε οργανωμένο σχέδιο πίεσης προς την πλευρά της πρώην συζύγου του Ρώσου επιχειρηματία.

Η δικαστική διαμάχη μεταξύ των δύο πρώην συζύγων έκλεισε τελικά το 2015, όταν επιτεύχθηκε εξωδικαστικός συμβιβασμός και τερματίστηκαν όλες οι εκκρεμείς διεκδικήσεις. Όμως η πολιτική και θεσμική διάσταση της υπόθεσης αποδείχθηκε πολύ πιο ανθεκτική στον χρόνο. Σήμερα, περισσότερο από μία δεκαετία μετά τη σύλληψη στη Λάρνακα, η υπόθεση έχει μεταμορφωθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα διαζύγιο δισεκατομμυρίων. Έχει εξελιχθεί σε μια έρευνα για τις σχέσεις οικονομικής ισχύος και πολιτικής εξουσίας, για τα όρια της επιρροής που μπορεί να ασκήσει ένας διεθνής επιχειρηματίας και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί όταν βρίσκονται αντιμέτωποι με πρόσωπα τεράστιας οικονομικής δύναμης.

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