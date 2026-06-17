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17.06.2026 00:31

Πεζεσκιάν: Η Τεχεράνη δεν πρέπει να αφήσει «ανεκμετάλλευτη» την ευκαιρία του μνημονίου με τις ΗΠΑ

17.06.2026 00:31
Masoud Pezeshkian New

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, περιέγραψε σήμερα τη συμφωνία-πλαίσιο με τις ΗΠΑ, η οποία θα υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή στην Ελβετία, ως διπλωματική νίκη για τη χώρα του.

«Συνεπώς, δεν θα έπρεπε να αφήσουμε αυτήν ευκαιρία, η οποία θα μπορούσε να βγάλει τη χώρα από την παρούσα κατάσταση, να περάσει ανεκμετάλλευτη», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Τέτοιες ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ενδεχομένως να μην παρουσιαστούν ξανά, συμπλήρωσε.

Ο Πεζεσκιάν, ο οποίος θεωρείται μετριοπαθής, έχει ταχθεί κατ’ επανάληψη υπέρ της διπλωματίας και έχει υποστηρίξει τη διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν με επικεφαλής τον πρόεδρο του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ και τον υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί.

Ο Ιρανός πρόεδρος εξέφρασε την ελπίδα πως η προκαταρκτική συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης θα επιλύσει πολλά από τα προβλήματα της χώρας του, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή.

Λόγω των διεθνών κυρώσεων, το Ιράν βρίσκεται εδώ και χρόνια στη δίνη σοβαρής οικονομικής κρίσης, η οποία επιδεινώθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο τέλος Φεβρουαρίου.

Η Τεχεράνη ευελπιστεί σε άρση των κυρώσεων, που θα είχε ως συνέπεια την οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

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