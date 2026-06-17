Μάγχη: Προειδοποιητικά πυρά από ρωσική φρεγάτα κοντά σε βρετανικό ιστιοφόρο με ζευγάρι 60άρηδων – Τι υποστηρίζουν Μόσχα και Λονδίνο

Προειδοποιητικά πυρά έριξε ρωσική φρεγάτα κοντά σε βρετανικής σημαίας ιστιοφόρο στη Μάγχη το πρωί της Τρίτης, έπειτα από επικίνδυνη προσέγγιση των δύο σκαφών.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε το συμβάν «μεμονωμένο περιστατικό», ενώ η Μόσχα υποστήριξε ότι οι ενέργειες του πληρώματος έγιναν σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς ναυσιπλοΐας.

Τι συνέβη στη Μάγχη

Στο περιστατικό ενεπλάκη η ρωσική φρεγάτα «Admiral Grigorovich», η οποία βρισκόταν μεταξύ της Νήσου Γουάιτ και της Νορμανδίας λίγο πριν από το μεσημέρι.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το ιστιοφόρο ακολουθούσε «επικίνδυνη πορεία προσέγγισης» προς το πολεμικό πλοίο. Όπως ανέφερε, το πλήρωμα της φρεγάτας επιχείρησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει μέσω ασυρμάτου, ενώ εκτόξευσε και προειδοποιητικές φωτοβολίδες.

Καθώς δεν υπήρξε ανταπόκριση, Ρώσοι ναύτες άνοιξαν πυρ με τυφέκια μπροστά από την πορεία του σκάφους, με στόχο να αποτρέψουν πιθανή σύγκρουση.

Η εκδοχή του βρετανικού υπουργείου Άμυνας

Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι η φρεγάτα πραγματοποίησε προειδοποιητικά πυρά έπειτα από αποτυχημένες προσπάθειες επικοινωνίας με βρετανικό σκάφος που έπλεε στη Μάγχη.

«Τα πυρά δεν στρέφονταν προς το σκάφος και στόχος τους ήταν να αποτραπεί πιθανή σύγκρουση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, το υπουργείο διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

Ζευγάρι εξηντάρηδων επέβαινε στο ιστιοφόρο

Πηγή της βρετανικής κυβέρνησης ανέφερε στο BBC ότι στο ιστιοφόρο επέβαινε ζευγάρι περίπου 60 ετών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι επιβαίνοντες δεν αντιλήφθηκαν το ηχητικό σήμα της ρωσικής φρεγάτας, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Πληροφορίες που επικαλείται το BBC αναφέρουν ότι το μικρό ιστιοφόρο, το οποίο δεν διέθετε κινητήρα, παρασύρθηκε προς τη φρεγάτα λόγω ομίχλης, αφού είχε αποπλεύσει από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Βρετανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το πλήρωμα της «Admiral Grigorovich» αντιλήφθηκε πως το σκάφος παρασυρόταν από τα ρεύματα και δεν κινούνταν με μηχανική ισχύ, γεγονός που το καθιστούσε λιγότερο ευέλικτο και πιθανώς πιο ευάλωτο σε σύγκρουση.

Παρενέβη το HMS Tyne

Μετά το συμβάν, λέμβος του βρετανικού περιπολικού HMS Tyne έσπευσε στο σημείο προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες και να διαπιστώσει την κατάσταση των επιβαινόντων.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της Νήσου Γουάιτ, εκτός των βρετανικών χωρικών υδάτων.

Σύμφωνα με τις αναφορές που έλαβαν οι βρετανικές Αρχές από τους επιβαίνοντες, τα προειδοποιητικά πυρά ερρίφθησαν από απόσταση περίπου 500 γιάρδων (457 μέτρων), απόσταση που θεωρείται σχετικά μικρή για τα δεδομένα της ναυσιπλοΐας.

Η σύνδεση με τον ρωσικό «σκιώδη στόλο»

Το συμβάν σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την επιχείρηση Βρετανών πεζοναυτών κατά δεξαμενόπλοιου του λεγόμενου ρωσικού «σκιώδους στόλου», το οποίο μετέφερε πετρέλαιο που υπόκειται σε κυρώσεις. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στη Μάγχη και ήταν η πρώτη του είδους της από τις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις.

Παρά ταύτα, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ξεκαθάρισε ότι το επεισόδιο με τη φρεγάτα δεν συνδέεται με την υπόθεση του δεξαμενόπλοιου.

Ρωσικά πολεμικά πλοία διέρχονται τακτικά από τη Μάγχη σε διεθνή ύδατα και παρακολουθούνται συστηματικά από μονάδες του Βασιλικού Ναυτικού.

Υπό παρακολούθηση από το HMS Mersey η «Admiral Grigorovich»

Η «Admiral Grigorovich» βρισκόταν ήδη υπό παρακολούθηση από το HMS Mersey επί αρκετές ημέρες, αφότου εντοπίστηκε ανοιχτά της Βρέστης στη Γαλλία, στο πλαίσιο αυτού που το Βασιλικό Ναυτικό χαρακτήρισε «συνήθη επιχείρηση».

Την περασμένη εβδομάδα, πηγή του ΝΑΤΟ ανέφερε στο BBC Verify ότι η Μόσχα είχε αναθέσει στη φρεγάτα να συνοδεύει πλοία του «σκιώδους στόλου» κατά τη διέλευσή τους από τη Μάγχη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλοίο επιχειρεί στην περιοχή εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα και ανεφοδιάζεται επανειλημμένα από το πλοίο υποστήριξης PM-82.

Δορυφορικές εικόνες που εξέτασε το BBC Verify δείχνουν ότι το PM-82 κινείται τους τελευταίους μήνες μεταξύ της Μάγχης και της Βόρειας Θάλασσας.

Αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ εκτιμούν ότι το πλοίο υποστήριξης παρέδιδε τρόφιμα, νερό και άλλα εφόδια στη φρεγάτα, επιτρέποντάς της να παραμένει επί μακρόν στη θάλασσα και να συνοδεύει ρωσικές νηοπομπές μέσω της Μάγχης.

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