Ο Μερτς έκανε δώρο στον Τραμπ φανέλα ποδοσφαίρου στη G7

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, έδωσε στον Ντόναλντ Τραμπ μια φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γερμανίας, καθώς οι ηγέτες της G7 συγκεντρώθηκαν την Τρίτη για να συζητήσουν τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η φανέλα ήταν τυπωμένη με το όνομα του Τραμπ και τον αριθμό 47 στο πίσω μέρος, μια αναφορά στο ότι είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε ήδη καθίσει για μια σύσκεψη εργασίας σχετικά με την Ουκρανία, φάνηκε να μην εντυπωσιάζεται, σφίγγοντας το χέρι του Μερτς πριν γυρίσει γρήγορα ξανά προς την ομάδα, με τον Γερμανό ηγέτη να προσπαθεί να του δώσει τη φανέλα πίσω.

Germany's Merz gave Trump a customized German national football team jersey bearing the name "TRUMP" and the number 47 on the back. pic.twitter.com/FZbzuau5u4 — Clash Report (@clashreport) June 16, 2026

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη συνέχεια σήκωσε το πίσω μέρος της φανέλας για τους φωτογράφους πριν την τοποθετήσει δίπλα του στο τραπέζι.

Σε μια ανάρτηση στο X, ο Μερτς δημοσίευσε φωτογραφίες από την παράδοση, ευχόμενος στον Τραμπ «καθυστερημένα χρόνια πολλά για τα 80ά γενέθλιά σου».

«Άλλωστε, είμαστε στην ίδια ομάδα», έγραψε στα αγγλικά.

Ο Μερτς έχει κατακλύσει τον Τραμπ με δώρα ειδικά φτιαγμένα για εκείνον σε προηγούμενες περιπτώσεις, σε αυτό που οι παρατηρητές θεωρούν ως μια ελαφρώς συγκαλυμμένη προσπάθεια να κατευνάσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Όταν ταξίδεψε στον Λευκό Οίκο για την επίσκεψή του πέρυσι, ο Μερτς έδωσε στον Τραμπ ένα χρυσό πιστοποιητικό γέννησης του παππού του από την πλευρά του πατέρα του, ο οποίος μεγάλωσε στη δυτική Γερμανία πριν μεταναστεύσει στις ΗΠΑ.

Έδωσε επίσης στον Τραμπ ένα μπαστούνι του γκολφ, το οποίο ο πρόεδρος δοκίμασε στο Οβάλ Γραφείο.

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