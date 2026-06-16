Ενθουσιασμένος ο Τραμπ που θα δειπνήσει με τον Μακρόν στις Βερσαλλίες (Video)

Ιδιαίτερα θετικός εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στην πρόσκληση που του απηύθυνε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, για δείπνο στις Βερσαλλίες την Τετάρτη, 17/6, εκφράζοντας δημόσια τον θαυμασμό του για το ιστορικό ανάκτορο.

Μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου της G7 στο Εβιάν, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον Γάλλο ομόλογό του. «Ο Γάλλος πρόεδρος, που αποδεικνύεται πολύ ευγενικός άνθρωπος, με προσκάλεσε να δειπνήσουμε στις Βερσαλλίες», είπε ο Τραμπ. «Οι Βερσαλλίες δεν είναι επιχρυσωμένες, είναι “το βαρύ πυροβολικό”. Και επομένως είπα ότι θα μου άρεσε πολύ», συνέχισε.

Γνωστός για την ιδιαίτερη προτίμησή του στον χρυσό, υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ έχει διακοσμήσει με αυτόν μεγάλο μέρος του Λευκού Οίκου μετά την επιστροφή του στην εξουσία το 2025.

Ο Ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος, που έφυγε από την Ουάσινγκτον τα ξημερώματα της Κυριακής, αφού γιόρτασε τα γενέθλιά του με ένα σόου Μικτών Πολεμικών Τεχνών στους κήπους του Λευκού Οίκου, παραδέχθηκε ότι το δείπνο θα τον υποχρεώσει να ταξιδέψει ξανά σε πολύ προχωρημένη ώρα. Παρ’ όλα αυτά, όπως ανέφερε, «σε κάθε περίπτωση, δεν κοιμάμαι και πολύ».

🚨 AWESOME! President Trump reveals he is staying LATE in Europe because he was invited to a dinner in Versailles, France by President Macron



"All it means is that I get home later in the evening, meaning early in the morning!"



"I'm a fan of beautiful places. And I WAS leaving… pic.twitter.com/7aL8WqVuGM — Q RIGHT SCOPE (@Qrightscopee) June 16, 2026

Οι αντιδράσεις στη Γαλλία και ο συμβολισμός της συνάντησης

Στο μεταξύ, κόμματα της γαλλικής αντιπολίτευσης εκφράζουν υποψίες ότι η επιλογή των Βερσαλλιών από τον Μακρόν αποσκοπεί στο να κολακεύσει τον Τραμπ, ο οποίος φημίζεται για την αγάπη του στις πολυτελείς εκδηλώσεις και δεξιώσεις.

Ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος απέρριψε αυτή την ερμηνεία τη Δευτέρα, υποστηρίζοντας ότι «δεν πρόκειται για γκαλά, αλλά για ένα δείπνο για να γιορτάσουμε τα 250 χρόνια» από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ «επειδή η Γαλλία έπαιξε κάποιον ρόλο».

Με αφορμή το γεγονός, στη γαλλική πρωτεύουσα συζητιέται έντονα η ιστορική αναφορά στη συνάντηση του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ με τον Βενιαμίν Φραγκλίνο στις Βερσαλλίες το 1778, όταν δεσμεύτηκε για στρατιωτική υποστήριξη στον αγώνα ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, στο ίδιο παλάτι υπεγράφη το 1783 η διακήρυξη της ανεξαρτησίας.

Από την πλευρά του, το Ελιζέ διαβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα «σοβαρό» δείπνο εργασίας μεταξύ των ομάδων των δύο προέδρων.

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