Πυρά από ρωσική φρεγάτα κατά βρετανικού ιστιοπλοϊκού στη Μάγχη

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, 16/6, στη Μάγχη, όταν ναύτες που επέβαιναν σε ρωσική φρεγάτα φέρονται να προχώρησαν σε προειδοποιητικά πυρά εναντίον ιστιοπλοϊκού σκάφους. Την πληροφορία μετέδωσε το Sky News, επικαλούμενο το βρετανικό πρακτορείο Press Association.

Σύμφωνα με τις αναφορές, στο συμβάν ενεπλάκη η ρωσική φρεγάτα «Admiral Grigorovich», η οποία κινείτο στην περιοχή ανάμεσα στη νήσο Γουάιτ και τις ακτές της Νορμανδίας. Πλήρωμα ιστιοπλοϊκού με βρετανική σημαία υποστήριξε ότι η φρεγάτα άνοιξε πυρ σε απόσταση περίπου 457 μέτρων από το σκάφος.

Το περιστατικό κατεγράφη περίπου 20 ναυτικά μίλια νότια της νήσου Γουάιτ, εκτός των βρετανικών χωρικών υδάτων. Από τα πυρά δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ούτε υλικές ζημιές.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας εμφανίζεται να επιβεβαιώνει ότι σημειώθηκε συμβάν με ρωσικό πολεμικό πλοίο νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε: «Διερευνούμε τις αναφορές για ένα περιστατικό στη Μάγχη».

Ενισχυμένη επιτήρηση και νέο κύμα κυρώσεων

Οι διελεύσεις ρωσικών πολεμικών πλοίων από τη Μάγχη βρίσκονται διαρκώς υπό την παρακολούθηση του Βασιλικού Ναυτικού. Την Τρίτη, την επιτήρηση της φρεγάτας «Admiral Grigorovich» είχε αναλάβει το περιπολικό ανοικτής θαλάσσης HMS Mersey.

Παράλληλα, στο βρετανικό ιστιοπλοϊκό στάλθηκε ταχύπλοο από το περιπολικό HMS Tyne, με αποστολή τη συλλογή στοιχείων για το συμβάν, καθώς και την αξιολόγηση της κατάστασης και της ασφάλειας των επιβαινόντων.

Το επεισόδιο προστίθεται στη σειρά γεγονότων που καταδεικνύουν την αυξημένη ένταση στις σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Είχε προηγηθεί, λίγες ημέρες νωρίτερα, επιχείρηση στη Μάγχη κατά την οποία βρετανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν για πρώτη φορά στο δεξαμενόπλοιο «Smyrtos», το οποίο φέρεται να συνδέεται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ενώ έπλεε στην περιοχή την Κυριακή.

Σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα, το Βασιλικό Ναυτικό γνωστοποίησε επίσης ότι δύο βρετανικά πολεμικά πλοία παρακολουθούσαν τη φρεγάτα «Admiral Grigorovich» κατά τη διέλευσή της από τη Μάγχη, δυτικά της γαλλικής πόλης της Βρέστης.

Την ίδια ώρα, το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε νέο πακέτο κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας. Τα μέτρα στοχεύουν πλοία που εντάσσονται στον «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποιεί η Μόσχα για τη μεταφορά πετρελαίου, καθώς και πρόσωπα και δίκτυα που, σύμφωνα με το Λονδίνο, υποστηρίζουν το ρωσικό ενεργειακό εμπόριο και διευκολύνουν την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων.

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