Χωρίς διόδια τα Στενά του Ορμούζ για 60 ημέρες – «Μπλόκο» στο Ισραήλ από την ενημέρωση για το μνημόνιο κατανόησης, οι όροι της συμφωνίας

Το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν που αναμένεται να υπογραφεί αυτοπροσώπως την Παρασκευή περιλαμβάνει πλήρη παύση των εχθροπραξιών από το Ιράν, τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, αναφέρει το Channel 12, επικαλούμενο ανώτερο Αμερικανό αξιωματούχο.

Το πλαίσιο φέρεται να επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Ιράν να μην αναπτύξει ή να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη εργάζονται για την επίλυση του ζητήματος του υπάρχοντος αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και για τη διεξαγωγή συνομιλιών σχετικά με τον μελλοντικό εμπλουτισμό και τις πυρηνικές ανάγκες της Ισλαμικής Δημοκρατίας για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με τους αναφερόμενους όρους, οι ΗΠΑ θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό τους, θα απόσχουν από την επιβολή νέων κυρώσεων ή την ενίσχυση των στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και θα χορηγήσουν στο Ιράν ελάφρυνση των κυρώσεων για τις πωλήσεις πετρελαίου. Εν τω μεταξύ, το Ιράν θα διατηρήσει το status quo όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα και θα διασφαλίσει την ελεύθερη εμπορική ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ για 60 ημέρες πυρηνικών συνομιλιών.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το μνημόνιο θα καταστήσει επίσης διαθέσιμα τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν κατά την εφαρμογή του και, εάν επιτευχθεί μια τελική, διαρκής συμφωνία, θα οδηγήσει στην απόσυρση των δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή από τις ΗΠΑ και στην άρση όλων των κυρώσεων κατά του Ιράν. Μια τελική συμφωνία φέρεται επίσης να περιλαμβάνει ένα ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επενδύσεις και ανοικοδόμηση στο Ιράν.

Το Channel 12 αναφέρει περαιτέρω ότι ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι διχάστηκαν σχετικά με την πρόταση, με τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τους απεσταλμένους Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ να την υποστηρίζουν, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και ο Διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ εξέφρασαν αμφιβολίες για το αν το Ιράν θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του.

Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ δεν έχει ακόμη ενημερωθεί για τους επίσημους όρους της συμφωνίας.

Σύμφωνα με το Channel 12, το Τελ Αβίβ ζήτησε να δει το μνημόνιο, αλλά η Ουάσινγκτον αρνήθηκε, αναφέροντας ως λόγο την ανησυχία ότι οι λεπτομέρειες θα διαρρεύσουν.

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