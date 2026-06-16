Ανοιχτά μικρόφωνα στους G7: Μακρόν και Ζελένσκι καταγράφηκαν να σχεδιάζουν συνάντηση με τον Τραμπ (Video)

Μια απρόσμενη καταγραφή από τα μικρόφωνα της συνόδου κορυφής των G7 έφερε στο «φως» συνομιλία μεταξύ του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, και του Ουκρανού ομολόγου του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με επίκεντρο, σύμφωνα με όσα ακούστηκαν, το ενδεχόμενο συνάντησης του τελευταίου με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από την έναρξη συνεδρίασης της συνόδου. Αφού χαιρέτησε ο ένας τον άλλον, ο Μακρόν ζήτησε να μάθει πόσο ακόμη θα παρέμενε ο Ζελένσκι στη Γαλλία για τις ανάγκες των εργασιών των G7.

Ο Ουκρανός πρόεδρος φάνηκε να εξηγεί ότι διέθετε μόνο μία ακόμη ολόκληρη ημέρα, καθώς στις 18 του μήνα είχε προγραμματίσει να μεταβεί στις Βρυξέλλες.

Ακολούθως, ο Γάλλος πρόεδρος τον ρώτησε αν οργανωνόταν κάποια «διμερής» συνάντηση, αν και μέρος της φράσης του δεν ακούστηκε καθαρά. «Με τον πρόεδρο Τραμπ;» φέρεται να απάντησε ο Ζελένσκι.

Οι δύο ηγέτες συνέχισαν να συνομιλούν χαμηλόφωνα για περισσότερα από 20 δευτερόλεπτα, χωρίς το περιεχόμενο να καταγραφεί με σαφήνεια. Όταν η φωνή του Μακρόν ακούστηκε ξανά καθαρά, είπε: «Εντάξει, θα το κανονίσουμε».

A hot mic at the G7 caught Macron urging Zelensky to extend his stay at the summit. Zelensky told him he needed to return to Brussels. When Macron asked whether a one-on-one with Trump had been arranged, Zelensky appeared to say no – at which point both realized the mics were… pic.twitter.com/zuqGVJnpQV June 16, 2026

Η συγκεκριμένη στιγμή πυροδότησε εικασίες ότι οι δύο πλευρές επιδίωκαν να μην αποκαλυφθούν οι λεπτομέρειες της συζήτησής τους. Λίγο αργότερα, ο Γάλλος πρόεδρος έκανε αναφορά σε προσεχή συνάντηση των G7, πριν οι δυο τους χαμηλώσουν εκ νέου τον τόνο της φωνής τους.

Το σύνθετο παρασκήνιο στις επαφές Τραμπ και Ζελένσκι

Οι σχέσεις του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι θεωρούνται πιο δύσκολες, σε σχέση με εκείνες που διατηρεί ο Ουκρανός πρόεδρος με άλλους ηγέτες της ομάδας των G7. Ενδεικτική ήταν η συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο τον περασμένο Φεβρουάριο, η οποία εξελίχθηκε σε έντονη αντιπαράθεση.

Την ίδια στιγμή, αρκετοί Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν εκφράσει ανησυχία για τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται τη διεθνή πολιτική κατά τη δεύτερη προεδρική του θητεία, χαρακτηρίζοντας την προσέγγισή του απρόβλεπτη.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι εξακολουθεί να αναζητά τη στήριξη των χωρών της G7 -Καναδά, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας, Ιαπωνίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών- απέναντι στη Ρωσία.

Το μήνυμα του Ζελένσκι και οι επαφές στη σύνοδο

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την Τρίτη, 16/6, ο Ουκρανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε «πολυμερή συνάντηση» με τους ηγέτες των G7, ευχαριστώντας τους για τη συμμετοχή τους.

«Οι προτεραιότητες είναι σαφείς», έγραψε ο Ζελένσκι. «Περισσότεροι πύραυλοι αεράμυνας μαζί με άδειες για την παραγωγή τους, πακέτο στήριξης για τον χειμώνα και ενίσχυση της πίεσης προς τη Ρωσία. Σημαντικό είναι επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να παρέχουν υποστήριξη σε αυτές τις προσπάθειες».

Перша багатостороння зустріч сьогодні – формат G7 – Україна на саміті G7. Дякую Президенту Франції Емманюелю Макрону, Прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, Голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні, Прем’єр-міністру Канади Марку Карні, Федеральному канцлеру Німеччини… pic.twitter.com/wAXyvyd8mQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026

Τελικά, Ζελένσκι και Τραμπ είχαν συνομιλία στο περιθώριο της συνόδου την Τρίτη. Μετά την επαφή τους, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι, κατά την άποψή του, η Ρωσία θα πρέπει να προχωρήσει σε συμφωνία με την Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από τη συνάντηση, στις οποίες εμφανίζεται και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο. «Είναι πάντα σημαντικό να συντονίζουμε τις θέσεις μας», ανέφερε ο Ζελένσκι στη σχετική λεζάντα.

It is always important to coordinate positions.

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Завжди важливо координувати позиції.



🇺🇦🇺🇸 pic.twitter.com/pkaU9WTx8e — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 16, 2026

Η ειδικός στη γλώσσα του σώματος Τζούντι Τζέιμς, μιλώντας στη Daily Mail, εκτίμησε ότι η εικόνα των δύο ηγετών «υπέδειχνε μια ήρεμη, υπεύθυνη και συναινετική συζήτηση», ενώ σημείωσε πως ο Μάρκο Ρούμπιο φαινόταν να έχει αναλάβει «τον ρόλο του συντονιστή ή του διαιτητή».

Παράλληλα, συνέκρινε τη συνάντηση της Τρίτης με εκείνη που πραγματοποιήθηκε στο Βατικανό τον περασμένο Απρίλιο, πριν από την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου, επισημαίνοντας ότι και στις δύο περιπτώσεις οι δύο πρόεδροι κάθισαν «ο ένας απέναντι στον άλλον, χωρίς βοηθητικά στοιχεία πέρα από δύο απλές καρέκλες, δημιουργώντας την εικόνα ισότιμου καθεστώτος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να έχει νέα συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της συνόδου των G7.

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