Από τα Pandora Papers στη σύλληψη της Ριμπολόβλεβα: Oι 7 υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται ο Νίκος Αναστασιάδης

Το όνομα του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, καταγράφεται στις πλείστες υποθέσεις που εξέτασε η Αρχή κατά της Διαφθοράς στο πλαίσιο του πορίσματος για το «Κράτος Μαφία».

Από την υπόθεση της σύλληψης της Ελένας Ριμπολόβλεβα, την υπόθεση Focus, έως ζητήματα παραχώρησης γης από την Αρχιεπισκοπή, τα Pandora Papers και τα χρυσά διαβατήρια, στο πόρισμα καταγράφονται ισχυρισμοί για ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα που αφορούν κατάχρηση εξουσίας και εμπορία επηρεασμού.

Το philenews κατέγραψε όλες τις υποθέσεις που φέρουν το όνομα του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας στο πόρισμα που είδε σήμερα το φως της δημοσιότητας και προκάλεσε σεισμό στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.

Η σύλληψη της Ριμπολόβλεβα

Σύμφωνα με το πόρισμα, ο Νίκος Αναστασιάδης αναφέρεται στους ισχυρισμούς περί συντονισμένης επιχείρησης που φέρεται να οργανώθηκε με σκοπό τη σύλληψη της Ελένα Ριμπολόβλεβα στην Κύπρο, στο πλαίσιο των διαφορών που ανέκυψαν από τη διαδικασία αναφορικά με τους οικονομικούς όρους του διαζυγίου της με τον κ. Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ.

Ο τέως Πρόεδρος κ. Αναστασιάδης, είχε στενή σχέση με τον αποβιώσαντα ιδρυτή και συνέταιρο της Δικηγορικής Εταιρείας Ανδρέας Νεοκλέους & Σία Δ.Ε.Π.Ε, ο οποίος ήταν ο νομικός σύμβουλος του κ. Ριμπολόβλεφ στην Κύπρο.

Ο Νίκος Αναστασιάδης φέρεται να ενήργησε ως Passive Trader / influence peddler δηλαδή ως πρόσωπο που έλαβε ή αποδέχτηκε αθέμιτο πλεονέκτημα / undue advantage, προκειμένου να ασκήσει ή να προτείνει ότι θα ασκήσει, ανάρμοστη (αθέμιτη) επιρροή / improper influence στη διαδικασία λήψης αποφάσεων δημόσιων λειτουργών.

Παραχώρηση κρατικής γης στην Αρχιεπισκοπή

Ο κ. Δρουσιώτης προβάλλει τον ισχυρισμό ότι η αγορά ακινήτου στη Λεμεσό από την κ. Άντρη Αναστασιάδη, σύζυγο του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας, από την Αρχιεπισκοπή Κύπρου, εντασσόταν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σχέσεων μεταξύ του τότε Προέδρου και της Αρχιεπισκοπής.

Σύμφωνα με τον ισχυρισμό, τον Απρίλιο του 2014 δημοσιεύθηκε σε εφημερίδα (σ.σ. Φιλελεύθερος) συμβόλαιο αγοράς ακινήτου της Αρχιεπισκοπής από την κ. Αναστασιάδη. Το ακίνητο βρισκόταν στη Λεμεσό, και, κατά τον κ. Δρουσιώτη, η τιμή αγοράς ήταν χαμηλή για την περιοχή και το μέγεθος του ακινήτου. Ο κ. Δρουσιώτης συνδέει την αγορά αυτή με τη σχέση του τότε Προέδρου με τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β΄. Υποστηρίζει ότι ο Αρχιεπίσκοπος υπέβαλλε συχνά οικονομικά αιτήματα προς τον τότε Πρόεδρο και ότι ο τελευταίος συνήθως τα ικανοποιούσε. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Δρουσιώτης αναφέρεται και σε προηγούμενη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η παραχώρηση προς την Αρχιεπισκοπή κρατικής γης μεγάλης αξίας στην Αγία Νάπα. Η παραχώρηση έγινε ως αποζημίωση για Εκκλησιαστική γη στην Έγκωμη, η οποία είχε απαλλοτριωθεί από το Κράτος. Κατά τον κ. Δρουσιώτη, η παραχώρηση κρατικής γης στην Αρχιεπισκοπή ήταν παράνομη ή αντικανονική, επειδή, όπως ισχυρίζεται, η Αρχιεπισκοπή δεν δικαιούτο να λάβει κρατική γη ως αντάλλαγμα, αλλά μόνο χρηματική αποζημίωση. Ο ίδιος παρουσιάζει την προηγούμενη αυτή απόφαση υπέρ της Αρχιεπισκοπής και την μεταγενέστερη αγορά ακινήτου από την κα Αναστασιάδη ως δύο γεγονότα που δεν ήταν άσχετα μεταξύ τους.

Υπόθεση Focus και η χρηματοδότηση του ΔΗΣΥ

Στο πόρισμα καταγράφονται ισχυρισμοί του Μακάριου Δρουσιώτη σχετικά με χρηματοδοτήσεις μέσω της Focus Maritime, που φέρονται να συνδέονται με ποσά προς πολιτικά πρόσωπα και κόμματα μετά την οικονομική κρίση του 2013 και την κατάρρευση της Λαϊκής Τράπεζας.

Σύμφωνα με τον κ. Δρουσιώτη, δημοσιεύματα του 2014 έκαναν λόγο για χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων, μεταξύ αυτών και του ΔΗΣΥ, με συνολικό ποσό €500.000, εκ των οποίων ο ίδιος ισχυρίζεται ότι επίσημα δηλώθηκαν μόνο €50.000, ενώ το υπόλοιπο ποσό διοχετεύθηκε μέσω ενδιάμεσων εταιρειών.

Όπως αναφέρει, αρχικά είχε δοθεί εντολή για μεταφορά €500.000 προς τον ΔΗΣΥ, η οποία στη συνέχεια ακυρώθηκε και αντικαταστάθηκε από δύο νέες συναλλαγές: €50.000 προς το κόμμα και €450.000 προς εταιρεία στην Ελλάδα, με τα τελευταία να καταλήγουν, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, μέσω άλλων εταιρειών σε κυπριακή εταιρεία-«κέλυφος».

Ο κ. Δρουσιώτης αμφισβητεί την εκδοχή ότι τα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για αεροπορικά εισιτήρια ψηφοφόρων, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι πέραν των €500.000 καταβλήθηκαν ακόμη €100.000, τα οποία δεν τεκμηριώθηκε ότι κατέληξαν στον ΔΗΣΥ, αλλά ενδέχεται να διοχετεύθηκαν σε ιδιωτικά πρόσωπα.

Από την πλευρά τους, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης αναφέρουν ότι δεν εντόπισαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ποσό €450.000 κατέληξε σε προσωπικούς λογαριασμούς του τέως Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη.

Ωστόσο, καταλήγουν ότι προκύπτει ενδεχόμενο τέλεσης του αδικήματος της κατάχρησης εξουσίας, επικαλούμενοι μεταξύ άλλων επαφές του τέως Προέδρου με τον τότε Γενικό Εισαγγελέα κατά τη διάρκεια της έρευνας, με αίτημα τον τερματισμό των ανακρίσεων.

Οι μίζες από τις τράπεζες

Προβάλλεται ισχυρισμός για φοροδιαφυγή από τον τέως Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Αναστασιάδη και το Δικηγορικό Γραφείο Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι, μέσω αδήλωτων εσόδων από προμήθειες που λάμβανε από κυπριακές τράπεζες, για την παραπομπή πελατών σε αυτές. Κατά τον ισχυρισμό, τα ποσά αυτά διοχετεύονταν στο εξωτερικό, χωρίς να δηλώνονται και χωρίς να φορολογούνται στην Κύπρο.

Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης, από την ενώπιόν τους μαρτυρία, κατέληξαν, στη βάση του βαθμού απόδειξης που εφαρμόζει η Αρχή, ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις που καταδεικνύουν ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο πόρισμα, ο Νίκος Αναστασιάδης ενώ κατείχε το αξίωμα του Βουλευτή και ταυτόχρονα τη θέση του Προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ), καταχράστηκε την επιρροή που δυνατό να ασκούσε σε άλλα πρόσωπα στη λήψη αποφάσεων και ενεργώντας ως πωλητής επιρροής (influence peddler), επιδίωξε την παραπλανητική κατηγοριοποίηση συναλλαγής με την Λαϊκή Τράπεζα, προκειμένου να αποκρυβεί η πραγματική φύση και ο δικαιούχος αυτής.

Συγκεκριμένα, εκμεταλλευόμενος την πρακτική των Τραπεζών να καταβάλλουν προμήθεια για πελάτες που παραπέμφθηκαν στην Τράπεζα από διαμεσολαβητές, έλαβε ποσά από την Λαϊκή Τράπεζα για υποστήριξη στην προεκλογική του εκστρατεία στις Προεδρικές εκλογές του 2013, με πρόσχημα τις εν λόγω προμήθειες, οι οποίες κατηγοριοποιήθηκαν παραπλανητικά στα λογιστικά βιβλία της τράπεζας ως «introducer fees», ήτοι προμήθεια για πελάτες που παραπέμφτηκαν στην Τράπεζα. Λαμβάνοντας τα σχετικά ποσά τα οποία αποτελούν παράτυπο πλεονέκτημα, ο κ. Νίκος Αναστασιάδης εμπλέκεται στην παθητική εμπορία επιρροής.

Επιπλέον, ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα καταλογίζονται και στη Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι κ. Στάθης Λεμής & κ. Φάνος Φιλίππου και Δικηγορική Εταιρεία Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι.

Τα διαβατήρια και τα τζετ

Στο πόρισμα καταγράφονται ισχυρισμοί περί ξεπλύματος χρήματος από τον τέως Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, και τη δικηγορική εταιρεία «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι», μέσω υπεράκτιων εταιρειών-κελύφη και απόκρυψης των πραγματικών δικαιούχων, καθώς και ισχυρισμοί για παραπλανητικές δηλώσεις σχετικά με τη μη ενεργό συμμετοχή του στο γραφείο μετά το 1997.

Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης εξέτασαν δημοσιεύματα των OCCRP (2019) και ICIJ (Pandora Papers, 2021), τα οποία έκαναν λόγο για διακίνηση χρημάτων μέσω υπεράκτιων δομών και πιθανή εμπλοκή του δικηγορικού γραφείου σε συναλλαγές υψηλού κινδύνου.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το δικηγορικό γραφείο φέρεται να λειτουργούσε ως διαμεσολαβητής (introducer) για κυπριακές τράπεζες, λαμβάνοντας σημαντικές προμήθειες, μέρος των οποίων κατευθυνόταν μέσω εταιρειών στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Παράλληλα, σημειώνεται ότι ο κ. Αναστασιάδης διατηρούσε εποπτικό ρόλο στο γραφείο έως το 2013, παρά τις δημόσιες αναφορές περί «σιωπηλής συμμετοχής». Το πόρισμα αναφέρει επίσης περίπτωση πληρωμής €250.000 από τη Λαϊκή Τράπεζα, η οποία, σύμφωνα με μαρτυρίες, φέρεται να εμφανίστηκε ως προμήθεια μέσω εικονικών τιμολογίων και υπεράκτιας εταιρείας, ενώ εξετάζεται ως ενδεχόμενη πολιτική χρηματοδότηση.

Σε σχέση με τη ΜΟ.Κ.Α.Σ, καταγράφεται ότι η μονάδα διερεύνησε τους ισχυρισμούς αλλά κατέληξε ότι δεν προέκυψε αξιόποινη συμπεριφορά, απόφαση την οποία ο Γενικός Εισαγγελέας υιοθέτησε. Ωστόσο, οι Λειτουργοί Επιθεώρησης επισημαίνουν ότι υπήρχαν ενδείξεις που θα δικαιολογούσαν περαιτέρω διερεύνηση, ενώ γίνεται αναφορά και σε δημόσια παρέμβαση του τέως Προέδρου προς τη ΜΟ.Κ.Α.Σ για διερεύνηση των καταγγελιών. Στο συμπέρασμα του πορίσματος αναφέρεται ότι οι ενέργειες αυτές ενδέχεται να συνιστούν κατάχρηση εξουσίας ή απόπειρα κατάχρησης εξουσίας, λόγω πιθανής χρήσης θεσμικής επιρροής για προσωπική δικαίωση και προστασία της δημόσιας εικόνας.Οι Επιθεωρητές καταλήγουν ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς.

Η υπόθεση με τα Pandora Papers

Στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για τα Pandora Papers καταγράφονται ισχυρισμοί περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω υπεράκτιων εταιρειών, καθώς και περί απόκρυψης πραγματικών δικαιούχων και παραπλανητικών δηλώσεων σχετικά με τον ρόλο του τέως Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη στη δικηγορική εταιρεία «Νίκος Χρ. Αναστασιάδης & Συνεταίροι».

Οι Λειτουργοί Επιθεώρησης εξετάζουν στοιχεία από τη διεθνή δημοσιογραφική έρευνα των ICIJ (Pandora Papers) και επισημαίνουν ότι το δικηγορικό γραφείο φέρεται να λειτουργούσε ως διαμεσολαβητής για τη διαχείριση υπεράκτιων δομών και την εξυπηρέτηση πελατών υψηλής οικονομικής επιφάνειας, μέσω εταιρειών-κελύφη σε δικαιοδοσίες όπως οι Βρετανικές Παρθένες Νήσοι.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, εξετάζονται περιπτώσεις πολιτογραφήσεων Ρώσων επενδυτών, στις οποίες το δικηγορικό γραφείο είχε ρόλο στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, ενώ εγείρονται ζητήματα ως προς τη διαφάνεια, την επαλήθευση της προέλευσης κεφαλαίων και τη διαδικασία έγκρισης.

Παράλληλα, καταγράφεται ότι ο κ. Νίκος Αναστασιάδης, πριν την εκλογή του στην Προεδρία, φέρεται να είχε προσωπική εμπλοκή σε διαδικασίες που αφορούσαν πελάτες του γραφείου, καθώς και επαφές με κυβερνητικούς αξιωματούχους για υποθέσεις πολιτογραφήσεων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην υπόθεση πολιτογράφησης του Λεονίντ Λεμπέντεφ και της οικογένειάς του, όπου εξετάζονται διαδικασίες έγκρισης και τροποποιήσεις πολιτικής, καθώς και καταγγελίες για παραλείψεις σε έγγραφα και πιθανή απόκρυψη στοιχείων.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά σε περίπτωση καταβολής οικονομικού οφέλους μέσω υπεράκτιων δομών, η οποία φέρεται να σχετίζεται με εισοδήματα που παρουσιάστηκαν ως προμήθειες, καθώς και σε ισχυρισμούς για εικονικά τιμολόγια και πιθανή πολιτική χρηματοδότηση.Στο τελικό συμπέρασμα, οι Επιθεωρητές καταλήγουν ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για ενδεχόμενα αδικήματα όπως κατάχρηση εξουσίας, εμπορία επιρροής, ψευδορκία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, χωρίς όμως να αποδίδεται οριστική ποινική ευθύνη, αλλά να παραπέμπονται τα ζητήματα για περαιτέρω εξέταση από τον Γενικό Εισαγγελέα.

Το ακίνητο στη Δρομολαξιά

Το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς εξετάζει καταγγελίες για αθέμιτες παρεμβάσεις του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη σε υπόθεση εκμετάλλευσης ακινήτου στη Δρομολαξιά, υπέρ ιδιωτικής εταιρείας. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, στην προώθηση των συμφερόντων της εταιρείας φέρεται να είχε ενεργό ρόλο και ο τότε βουλευτής Γιώργος Βαρνάβα.

Το επίμαχο ακίνητο, έκτασης 3.113 δεκαρίων, ήταν εγγεγραμμένο ως βακούφιο και τελούσε υπό τη διαχείριση του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Ιδιωτική εταιρεία είχε συνάψει συμφωνία μακροχρόνιας ενοικίασης για ανάπτυξή του, η οποία όμως δεν έγινε αποδεκτή από τις αρμόδιες αρχές.

Ακολούθως, σύμφωνα με το πόρισμα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση τον Σεπτέμβριο του 2013 με τη συμμετοχή κρατικών αξιωματούχων και εκπροσώπων της εταιρείας, με στόχο την εξεύρεση λύσης. Οι Επιθεωρητές καταγράφουν ότι η πρωτοβουλία για τη συνάντηση και η προώθηση των συμφερόντων της εταιρείας αποδίδεται στον κ. Βαρνάβα. Αν και δεν προκύπτουν στοιχεία ότι ο τέως Πρόεδρος δεσμεύτηκε ή προέβη σε μεμπτές ενέργειες κατά τη συνάντηση, το πόρισμα αναφέρει ότι στη συνέχεια παρενέβη προς τον τέως Γενικό Εισαγγελέα, ζητώντας επανεξέταση της υπόθεσης και στήριξη της θέσης της εταιρείας για την ιδιοκτησία του ακινήτου.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε οδηγίες για διαχείριση εγγράφων που αφορούσαν την υπόθεση μέσω του Προεδρικού Μεγάρου, καθώς και σε περιστατικό διέλευσης προσώπου από τις κατεχόμενες περιοχές, το οποίο οι Επιθεωρητές συνδέουν, στο επίπεδο πιθανοτήτων, με προεδρική παρέμβαση, χωρίς ωστόσο να τεκμηριώνεται νομική βάση για τέτοια ενέργεια.

Οι Επιθεωρητές απορρίπτουν τη θέση του κ. Βαρνάβα ότι δεν είχε εμπλοκή, καταγράφοντας περαιτέρω επαφές του με τον Γενικό Εισαγγελέα για προώθηση της υπόθεσης. Η διαδικασία για την εγγραφή της συμφωνίας ενοικίασης τελικά δεν προχώρησε.

Στο συμπέρασμα, το πόρισμα αναφέρει ότι προκύπτουν ενδεχόμενες ευθύνες για κατάχρηση εξουσίας ή απόπειρα κατάχρησης εξουσίας από τον τέως Πρόεδρο, με την επισήμανση ότι οι ενέργειές του δεν εντάσσονταν στις θεσμικές του αρμοδιότητες, όπως αυτές καθορίζονται από το Σύνταγμα.

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