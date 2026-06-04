Εκπρόσωπος Αστυνομίας Κύπρου: Ψευδές και ανυπόστατο το περιεχόμενο της υπόθεσης «Σάντη» – Κατασκευασμένο το ηχητικό για Μυλωνάκη

Το περιεχόμενο 14σέλιδου εγγράφου, των μηνυμάτων, των ηχητικών αποσπασμάτων και του ευρύτερου αφηγήματος για την υπόθεση «Σάντη» ήταν ψευδές και κατασκευασμένο, είπε το πρωί της Πέμπτης ο αρχηγός της Αστυνομίας της Κύπρου, Θεμιστός Αρναούτης, κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης για το θέμα, στη Λευκωσία.

Στην εισαγωγική του ομιλία ο αρχηγός είπε ότι στους ισχυρισμούς Δρουσιώτη παρουσιάστηκαν ισχυρισμοί για διάφορα πρόσωπα.

Σε μια σύγχρονη Δημοκρατία όταν διατυπώνονται τόσο σοβαροί ισχυρισμοί οι πολίτες δικαιούνται να ξέρουν ότι θα διερευνηθούν πλήρως, είπε. Σημείωσε επίσης ότι η αποστολή της αστυνομίας δεν είναι να ακολουθεί τον θόρυβο της δημόσιας συζήτησης.

Σύμφωνα με το sigmalive.com, ο αρχηγός της Αστυνομίας ξεκαθάρισε ότι κατά τη διερεύνηση προέκυψε ξεκάθαρο συμπέρασμα:

«Δεν προέκυψε καμία μαρτυρία που να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς. Το περιεχόμενο ήταν ψευδές και κατασκευασμένο.

Χρησιμοποιήθηκε εφαρμογή δημιουργίας ψευδών μηνυμάτων, είπε ο αρχηγός. Οι τηλεπικοινωνίες δεν ήταν γνήσιες ενώ ισχυρισμοί για παρεμβάσεις – παρακολουθήσεις διαπιστώθηκε ότι ήταν ανυπόστατοι».

Η Αστυνομία δέχθηκε οδηγίες από τη Νομική Υπηρεσία όπως ερευνήσει ποινικά τη δημιουργία και διάδοση των επίμαχων μηνυμάτων αλλά και αναρτήσεις και δηλώσεις που έγιναν για την υπόθεση.

Στη συνέχεια ακολούθησε ενδελεχής παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας ο οποίος είπε, μεταξύ άλλων, ότι η Σάντη σε κατάθεσή της είπε πως τα μηνύματα ήταν προϊόν της φαντασίας της.

Η φερόμενη ως Σάντη έκανε επίδειξη στους ανακριτές πώς φτιάχνεις μηνύματα στην εφαρμογή call assistant. Όπως είπε ο εκπρόσωπος, η Europol επιβεβαίωσε πως δεν εντοπίστηκε καμιά επικοινωνία της με τον πρώην δικαστή Μ.Χ.

Η Σάντη επιβεβαίωσε ότι ποτέ δεν ταξίδεψε στη Νίκαια μαζί με τον πρώην δικαστή. Απορρίφθηκε επίσης και ο ισχυρισμός ότι την κακοποίησε και της προκάλεσε τραύμα ο πρώην δικαστής, όπως επιβεβαιώθηκε από ιατροδικαστή.

Ο εκπρόσωπος έδωσε εικόνα με παράδειγμα ενός κατασκευασμένου μηνύματος, το οποίο φιλοξενούσε ταυτόχρονα περιβάλλον iphone και android, πράγμα τεχνολογικά αδύνατο.

Κατασκευασμένο το ηχητικό για Μυλωνάκη

Η Σάντη μάλιστα επιβεβαίωσε στους ανακριτές ότι το πρόσωπο που ηχογράφησε δεν είναι ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Έτσι καταρρίφθηκαν οι ισχυρισμοί στην υπόθεση Σάντη, αφού οι έρευνες της Αστυνομίας απέδειξαν πως τα μηνύματα ήταν κατασκευασμένα.

Ψεύτικο ήταν και το ηχητικό της φερόμενης συνομιλίας μεταξύ της Σάντη και του Έλληνα υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη.

Όπως ανέφερε κατά την παρουσίαση των ευρημάτων της Αστυνομίας, ο εκπρόσωπος Τύπου της Δύναμης, Βύρωνας Βύρωνος, «η ίδια ανέφερε ότι ήταν ψεύτικο το ηχητικό, το είχε κάνει χωρίς να το γνωρίζει το πρόσωπο που μιλούσε μαζί του»

Έρευνα για ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων

Όπως επισημάνθηκε, γίνεται έρευνα για ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων από πλευράς Σάντη και Μακάριου Δρουσιώτη.

«Aπό την έρευνα δεν στοιχειοθετήθηκε κανένα αδίκημα εναντίον οποιουδήποτε. Όλα τα μηνύματα ήταν ψέματα και το περιεχόμενό τους ψευδές και ανυπόστατο», είπε εν συνεχεία ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας. Παράλληλα ξεκαθάρισε:

Για τους Ροδόσταυρους και τα χρηματικά ποσά, όπως και η παρουσία στο Προεδρικό, καταρρίφθηκαν. Καμία μεταφορά χρημάτων στους λογαριασμούς της, είπε στην Αστυνομία και η Αδελφότητα των Ροδόσταυρων.

Όσον αφορά την εργοδότησή της, πράγματι είχε εργαστεί στο Ταχυδρομείο για μερικούς μήνες μέσω σχεδίου ΕΕΕ

Στη Δικαιοσύνη είχε προσφύγει ο Γιώργος Μυλωνάκης

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης στις 14 Απριλίου είχε ανακοίνωσει νομικές ενέργειες κατά του Κύπριου δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη και όσων αναπαρήγαγαν τους ισχυρισμούς του.

Ο κ. Μυλωνάκης σε ανάρτησή του τόνιζε πως πρόκειται για προσπάθεια πλήγματος στη δική του εικόνα και στην ελληνική κυβέρνηση.

Από την πρώτη στιγμή που, άγνωστοι σε εμένα, προσπάθησαν να με εμπλέξουν σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση που ταλανίζει την πολιτική ζωή της Κύπρου, απευθύνθηκα αμέσως στην Ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες που με ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς και με… — George Mylonakis (@georgemilon) April 14, 2026

Στην ανάρτησή του, ο υφυπουργός ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή που άγνωστα πρόσωπα επιχείρησαν να τον εμπλέξουν σε μια «σκοτεινή υπόθεση» που απασχολεί την πολιτική ζωή της Κύπρου, απευθύνθηκε άμεσα στη Δικαιοσύνη. Στόχος του, όπως τόνιζε, ήταν να εντοπιστούν οι δράστες που με «ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς» προσπάθησαν να τον συνδέσουν με την υπόθεση.

Ο κ. Μυλωνάκης είχε υποστηρίξει ότι οι αναφορές στο πρόσωπό του βασίζονταν σε «κατασκευασμένο υλικό», το οποίο δημοσίευσε ο δημοσιογράφος και υποψήφιος με το κόμμα Volt Cyprus, Μακάριος Δρουσιώτης.

Από την πρώτη στιγμή που, άγνωστοι σε εμένα, προσπάθησαν να με εμπλέξουν σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση που ταλανίζει την πολιτική ζωή της Κύπρου, απευθύνθηκα αμέσως στην Ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες που με ψευδείς και συκοφαντικούς ισχυρισμούς και με κατασκευασμένα, δήθεν στοιχεία, επιχείρησαν να με συνδέσουν με την υπόθεση αυτή.

Οι όποιες αναφορές στο πρόσωπό μου, στηρίζονται σε εμφανώς κατασκευασμένο υλικό το οποίο χωρίς καμία επιφύλαξη δημοσίευσε ο δημοσιογράφος και πλέον υποψήφιος με το κόμμα Volt Cyprus, κ. Μακάριος Δρουσιώτης.

Πριν από τρεις ημέρες, δημοσίευσε βιντεοσκοπημένη συνομιλία ενός Κύπριου άνδρα που -κάνοντας προφανώς χρήση πολύ εξελιγμένων τεχνολογικών μεθόδων- εμφανίζεται να μπορεί να χρησιμοποιεί τον αριθμό τηλεφώνου μου, ενώ είναι ξεκάθαρο, από τη φωνή και μόνο, ότι το πρόσωπο που συνομιλεί δεν είμαι εγώ.

Στη νέα αυτή ανάρτηση, όταν το πρώτο ψέμα κατέρρευσε, αναφέρει ότι ο ομιλών πράγματι δεν είμαι εγώ, αλλά δήθεν κάποιο μέλος της προσωπικής μου ασφάλειας, γεγονός που επίσης είναι απολύτως ψευδές.

Μια απλή ηχητική σύγκριση της φωνής που ακούγεται με τη δική μου, αλλά και το αλλόκοτο περιεχόμενο της δήθεν συνομιλίας μου, αποκαλύπτουν την πρωτοφανή σκευωρία σε βάρος μου.

Πρόκειται για ένα από τα στοιχεία που κατέθεσα ενώπιον των αρμοδίων εισαγγελικών αρχών μαζί με τη μηνυτήρια αναφορά μου κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να ερευνηθεί ποια σκοτεινά κέντρα κατασκεύασαν και εκτέλεσαν αυτή τη δολοφονία χαρακτήρα σε βάρος μου, τι παιχνίδια παίζονται και ποιους εξυπηρετούν.

Όποιος ακούσει τη δήθεν συνομιλία μου, αντιλαμβάνεται με το πρώτο άκουσμα την Κυπριακή προφορά του ανθρώπου που επιχειρεί να με υποδυθεί και γίνεται ξεκάθαρο ότι δεν είμαι εγώ. Οπως, επίσης, δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι κανένα μέλος που δήθεν υπηρέτησε στην ασφάλεια μου, καθώς ουδέποτε συμμετείχε μέλος Κυπριακής καταγωγής.

Συνεπώς, χωρίς καμία αμφιβολία, το πρόσωπο που ακούγεται να με υποδύεται δεν είμαι εγώ και ουδεμία σχέση έχει μαζί μου.

Σε αυτή την εκστρατεία λάσπης σε βάρος μου, το ένα ψέμα, διαδέχεται, λοιπόν, το άλλο, αλλά έρχεται η αλήθεια πλέον να αποκαλυφθεί από τους ίδιους τους παρανομούντες που έδωσαν στη δημοσιότητα το εν λόγω βιντεοσκοπημένο ηχητικό το οποίο έχω ήδη θέσει υπόψη της Δικαιοσύνης από την οποία αναμένω να αναζητήσει και να βρει τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς αυτής της τόσο νοσηρής κατασκευής που στόχο προφανώς δεν έχει μόνο εμένα, αλλά επιχειρεί εκ της θεσμικής ιδιότητάς μου να πλήξει και την Ελληνική κυβέρνηση.

Όταν ενημερώθηκα για την πρώτη ανάρτηση του κ. Δρουσιωτη άμεσα του έστειλα γραπτό μήνυμα και επικοινώνησα μαζί του και τηλεφωνικά, εξηγώντας του ότι ουδεμία σχέση έχω με την υπόθεση, καθώς δεν γνωρίζω κανένα από τα πρόσωπα που περιγράφονται στην ανάρτησή του, ενώ αγνοούσα και αγνοώ την ύπαρξη περίεργων και μη «αδελφοτήτων».

Θεώρησα ότι μετά την επικοινωνία που είχα μαζί του θα ανασκεύαζε.

Όμως, όχι μόνο δεν ανασκεύασε, αλλά όταν το πρώτο ψέμα κατέρρευσε, επανήλθε με νέα ψέματα, τα οποία αναδημοσιεύτηκαν και στην Ελλάδα.

Για τον λόγο αυτό θα κινηθώ νομικά εναντίον τόσο του ίδιου όσο και εκείνων που επιχειρούν να θίξουν την τιμή και την υπόληψή μου, αναπαράγοντας τα κατασκευασμένα, αρρωστημένα και χυδαία ψεύδη του.

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