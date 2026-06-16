WSJ: Η συμφωνία Τραμπ-Ιράν επιτρέπει στην Τεχεράνη να πουλήσει άμεσα πετρέλαιο

Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξεκινήσει αμέσως την πώληση πετρελαίου και καυσίμων στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, προσφέροντας στην Τεχεράνη ένα πρώιμο οικονομικό κίνητρο για την εκτόνωση της σύγκρουσης, ανέφεραν στη Wall Street Journal άτομα που γνωρίζουν τη συμφωνία.

Η διάταξη για απαλλαγές από τις κυρώσεις στις πωλήσεις πετρελαίου τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας αυτή την εβδομάδα και καλύπτει επίσης απαραίτητες υπηρεσίες, όπως τραπεζικές συναλλαγές, μεταφορές και ασφάλιση που απαιτούνται για τη διευκόλυνση των πωλήσεων, ανέφεραν τα άτομα.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση United Against Nuclear Iran δήλωσε ότι ένα ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο που μετέφερε αργό πετρέλαιο είχε αναχωρήσει από το λιμάνι Τσαμπαχάρ, διέσχισε τον αποκλεισμό των ΗΠΑ και έπλεε από τον Κόλπο του Ομάν την Τρίτη με ενεργή τη συσκευή εντοπισμού της τοποθεσίας του – σηματοδοτώντας την πρώτη τέτοια περίπτωση από την έναρξη του αποκλεισμού των ΗΠΑ τον Απρίλιο.

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε την Τρίτη ότι παρόλο που το Ιράν θα λάβει αρχική ελάφρυνση των κυρώσεων για τις πωλήσεις πετρελαίου, η διαρκής ελάφρυνση θα συνδεθεί με την απόδοση του Ιράν στις απαιτήσεις των ΗΠΑ σχετικά με ζητήματα όπως το άνοιγμα του στρατηγικού Στενού του Ορμούζ και το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η Τεχεράνη δεν θα έχει ακόμη άμεση πρόσβαση σε δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα κεφάλαια.

Το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο η αμερικανική κυβέρνηση λέει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν υπέγραψαν ηλεκτρονικά την Κυριακή και θα οριστικοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, περιλαμβάνει μια παρατεταμένη παύση των εχθροπραξιών, άρει τους αποκλεισμούς των ΗΠΑ και του Ιράν στο στενό και θέτει το σκηνικό για εκτεταμένες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Πολλοί νομοθέτες και πολιτικοί αξιωματούχοι στις ΗΠΑ και το Ισραήλ αντιτίθενται στην παροχή οικονομικής βοήθειας στο Ιράν και στην ελάφρυνση της πίεσης του αμερικανικού αποκλεισμού πριν από την εξασφάλιση σημαντικών παραχωρήσεων.

Το να επιτραπεί στο Ιράν να εξάγει το πετρέλαιό του παραχωρεί ένα βασικό σημείο επιρροής των ΗΠΑ, αλλά ένα σημείο που ο Λευκός Οίκος θεώρησε ότι πιθανότατα έπρεπε να παραιτηθεί για να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ, δήλωσε ο Φαρζίν Ναντίμι, ανώτερος συνεργάτης του Ινστιτούτου Ουάσινγκτον, ενός think tank με έδρα τις ΗΠΑ, με επίκεντρο το Ιράν.

«Ο Λευκός Οίκος πιστεύει ότι αυτά τα είδη “γλυκαντικών” είναι απαραίτητα για να κάνει το Ιράν να κάνει παραχωρήσεις, και διαφορετικά θα ήταν πολύ δύσκολο να κάνει το Ιράν να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Ναντίμι.

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιβάλουν εκ νέου τον αποκλεισμό τους στις ιρανικές εξαγωγές, εφόσον διατηρούν τα στρατιωτικά τους περιουσιακά στοιχεία στην περιοχή.

Η συμφωνία προβλέπει πολύ μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια εάν το Ιράν συμφωνήσει με τις αμερικανικές απαιτήσεις να καταστρέψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του και να διαλύσει το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σε ενημέρωση τη Δευτέρα, ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συζήτησαν την άρση των κυρώσεων, αποκαθιστώντας την πρόσβαση της Τεχεράνης σε ορισμένα από τα παγωμένα κεφάλαια ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και ένα ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη διευκόλυνση της ανοικοδόμησης και της αποκατάστασης των ζημιών από τον πόλεμο.

«Θα είμαστε πρόθυμοι να είμαστε εξαιρετικά γενναιόδωροι στο άνοιγμα της οικονομίας τους και στο άνοιγμα της άρσης των κυρώσεων», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. «Θα έλεγα λοιπόν ότι όλα είναι στο τραπέζι και ταυτόχρονα τίποτα δεν είναι στο τραπέζι αν δεν συνοδεύεται από πραγματική απόδοση».

Ο Πρόεδρος Τραμπ δήλωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ΗΠΑ δεν θα συνεισφέρουν στο ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το ζήτημα των οικονομικών οφελών για το Ιράν είναι από τα πιο ευαίσθητα για την προσπάθεια του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο. Ο Τραμπ έχει επικρίνει τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα για την αεροπορική μεταφορά χρημάτων στο Ιράν μετά την έναρξη ισχύος της πυρηνικής συμφωνίας του 2015 τον επόμενο Ιανουάριο. Ο Τραμπ αποσύρθηκε από τη συμφωνία αυτή κατά την πρώτη του θητεία.

Η άδεια πώλησης πετρελαίου θα μπορούσε να αποδειχθεί ένα πιο εύπεπτο μέσο για την παροχή οικονομικής ανακούφισης στο Ιράν.

Επιτρέπει στην Ουάσινγκτον να δώσει στο Ιράν ένα απτό οικονομικό κίνητρο που θα βοηθήσει στη μείωση των παγκόσμιων τιμών ενέργειας, δήλωσε η Σίμα Σάιν, πρώην κορυφαία αξιωματούχος της ισραηλινής υπηρεσίας κατασκοπείας Μοσάντ και τώρα στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας στο Τελ Αβίβ.

Η συμφωνία ήδη προέβλεπε την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμένων από τις ΗΠΑ, οπότε το Ιράν πιθανότατα θα είχε ξαναρχίσει τις εκτεταμένες επιχειρήσεις λαθρεμπορίου πετρελαίου ούτως ή άλλως, είπε η Σάιν.

«Είναι καλύτερο να το νομιμοποιήσουμε και να επωφεληθούμε από αυτό».

Σύμφωνα με το μνημόνιο συμφωνίας, οι ΗΠΑ είναι επίσης πρόθυμες να δώσουν στο Ιράν πρόσβαση σε ορισμένα από τα παγωμένα κεφάλαιά τους για πληρωμές που καθορίζονται από την κεντρική τράπεζα του Ιράν, ανέφεραν ορισμένα από τα άτομα.

Οι ΗΠΑ έχουν κάποια ευελιξία στην αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων και θα μπορούσαν να δώσουν στο Ιράν πρόσβαση πριν από τη σύναψη τελικής συμφωνίας για τα πυρηνικά και άλλα ζητήματα, ανέφερε ένα από τα άτομα.

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι ήθελε περίπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια εκ των προτέρων και 24 δισεκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια των 60ήμερων διαπραγματεύσεων που θα ξεκινούσαν με μια αρχική συμφωνία.

Το Ιράν έχει περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που κατέστησαν απρόσιτα λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ, κυρίως έσοδα από προηγούμενες πωλήσεις και αποθέματα πετρελαίου. Ενώ είναι λιγότερο επικερδή από την άρση των κυρώσεων, τα περιουσιακά στοιχεία που μεταφέρονται στο Ιράν δεν μπορούν να ανακτηθούν, ενώ οι κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν εκ νέου, καθιστώντας το όφελος πιο διαρκές.

Το μεγαλύτερο μέρος των παγωμένων χρημάτων βρίσκεται στο εξωτερικό, κυρίως στην Κίνα, από έσοδα από το πετρέλαιο που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια πολλών ετών και δεν μπορούν να μεταφερθούν στο τραπεζικό σύστημα της Τεχεράνης που έχει υποστεί κυρώσεις.

Υπάρχουν περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιρανικά έσοδα που η κυβέρνηση Μπάιντεν επέτρεψε να μεταφερθούν στο Κατάρ σε σχέση με μια ανταλλαγή κρατουμένων το 2023, και ένα άλλο 1 δισεκατομμύριο δολάρια που φυλάσσεται στο Ομάν. Και τα δύο ποσά αργότερα περιορίστηκαν ανεπίσημα μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Το Ιράν έχει επίσης περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιρακινές τράπεζες από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

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