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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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16.06.2026 16:41

Πετρέλαιο: Το μπρεντ κάτω από τα 80 δολάρια με το βλέμμα στο Ορμούζ – Για πρώτη φορά από τον Μάρτιο

16.06.2026 16:41
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Το βαρέλι του πετρελαίου Μπρεντ υποχώρησε σήμερα κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, αντιδρώντας στην προοπτική του πλήρους ανοίγματος του Στενού του Ορμούζ που ανακοινώθηκε για την Παρασκευή από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το CNBC, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το μπρεντ υποχώρησαν πρόσκαιρα στα 79,96 δολάρια το βαρέλι.

Συνεχίζοντας την πτωτική του πορεία μετά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον για να δοθεί τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα σε αυτό το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Αυγούστου, διαμορφώθηκε στις 15:25 ώρα Ελλάδας στα 80,08 δολάρια με πτώση 3,72%.

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