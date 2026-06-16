Πετρέλαιο: Το μπρεντ κάτω από τα 80 δολάρια με το βλέμμα στο Ορμούζ – Για πρώτη φορά από τον Μάρτιο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το βαρέλι του πετρελαίου Μπρεντ υποχώρησε σήμερα κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι για πρώτη φορά από τις αρχές Μαρτίου, αντιδρώντας στην προοπτική του πλήρους ανοίγματος του Στενού του Ορμούζ που ανακοινώθηκε για την Παρασκευή από τον Ντόναλντ Τραμπ.
Σύμφωνα με το CNBC, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το μπρεντ υποχώρησαν πρόσκαιρα στα 79,96 δολάρια το βαρέλι.
Συνεχίζοντας την πτωτική του πορεία μετά την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον για να δοθεί τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα σε αυτό το στρατηγικής σημασίας πέρασμα, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Αυγούστου, διαμορφώθηκε στις 15:25 ώρα Ελλάδας στα 80,08 δολάρια με πτώση 3,72%.
Διαβάστε επίσης:
Σαφάρι από την Εφορία για αναδρομικά και «ξεχασμένες» αποδοχές στις δηλώσεις του 2023
Παρά την επέκταση της ψηφιακής κάρτας, η εργασιακή παραβατικότητα παραμένει πάνω από το 27%
Ψηφιακό «κόσκινο» για 7 εκατ. ιδιοκτήτες: Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο η πρεμιέρα του ΜΙΔΑ – Όλες οι ανατροπές στα ακίνητα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.