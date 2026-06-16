Ψηφιακό «κόσκινο» για 7 εκατ. ιδιοκτήτες: Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο η πρεμιέρα του ΜΙΔΑ – Όλες οι ανατροπές στα ακίνητα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη ψηφιακή μεταρρύθμιση στην αγορά των ακινήτων, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ετοιμάζεται να θέσει σε λειτουργία το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, πρόκειται να αλλάξει ριζικά το τοπίο για περίπου 7 εκατομμύρια φορολογούμενους, βάζοντας στο μικροσκόπιο κάθε τετραγωνικό μέτρο της ελληνικής επικράτειας.

Το ΜΙΔΑ δεν αποτελεί απλώς μια νέα βάση δεδομένων, αλλά ένα δυναμικό εργαλείο που θα «ενοποιήσει» για πρώτη φορά το Ε9 με το Εθνικό Κτηματολόγιο, τις δηλώσεις βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης και τα τραπεζικά δεδομένα. Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι ο αυτόματος εντοπισμός αποκλίσεων σε πραγματικό χρόνο, ο περιορισμός της φοροδιαφυγής στα εισοδήματα από ενοίκια και η διόρθωση λαθών που σέρνονται επί δεκαετίες.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες με τους κωδικούς Taxisnet

Με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας, οι 7 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να εισέλθουν στο σύστημα προκειμένου να προχωρήσουν σε μια λεπτομερή «ακτινογραφία» της περιουσίας τους. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει:

Να επιβεβαιώσουν ή να διορθώσουν τα ήδη καταγεγραμμένα στοιχεία των ακινήτων τους, διασταυρώνοντας τα τετραγωνικά, τα ποσοστά συνιδιοκτησίας και τους ορόφους με τα επίσημα στοιχεία του Κτηματολογίου. Να δηλώσουν την πραγματική χρήση κάθε ακινήτου (ιδιοκατοίκηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση ή κενό), στοιχείο που θα αποτελέσει το «κλειδί» για τους επερχόμενους αυτόματους ελέγχους.

Το «Big Brother» των ενοικίων και η υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή

Η μεγαλύτερη ανατροπή που φέρνει το ΜΙΔΑ αφορά τη διαχείριση των μισθώσεων και την αυστηρή ιχνηλάτηση του «μαύρου» χρήματος. Από την 1η Οκτωβρίου 2026, η πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικών λογαριασμών καθίσταται πλέον υποχρεωτική. Η κίνηση αυτή δίνει στην ΑΑΔΕ τη δυνατότητα να «κουμπώνει» αυτόματα τις τραπεζικές ροές με τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια.

Στην πράξη, το σύστημα θα χτυπάει αυτόματα «κόκκινο συναγερμό» στις εξής περιπτώσεις:

Όταν ένα ακίνητο εμφανίζεται δηλωμένο ως «κενό» στο Ε9, αλλά οι τραπεζικοί λογαριασμοί του ιδιοκτήτη μαρτυρούν τακτικές καταθέσεις που παραπέμπουν σε ενοίκιο.

Όταν το ποσό που κατατίθεται στην τράπεζα είναι διαφορετικό από το δηλωμένο μίσθωμα στην πλατφόρμα των μισθώσεων.

Όταν εντοπίζονται αποκλίσεις ανάμεσα στα τετραγωνικά μέτρα που έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο και σε εκείνα που εμφανίζονται στο Ε9.

Παράλληλα, μέσω του ΜΙΔΑ η ΑΑΔΕ αποκτά τη δυνατότητα να προσυμπληρώνει αυτόματα τα εισοδήματα από ακίνητα στις φορολογικές δηλώσεις (έντυπο Ε2), μειώνοντας τη γραφειοκρατία αλλά και τα περιθώρια «λάθους» από την πλευρά των φορολογουμένων.

«Κούρεμα» σε καταχρήσεις και στεγαστικά επιδόματα

Η νέα ψηφιακή διασταύρωση αναμένεται να φέρει άμεσες αλλαγές και στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής. Οι αιτήσεις για πάσης φύσεως στεγαστικά επιδόματα (όπως το επίδομα ενοικίου) θα διασταυρώνονται πλέον αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο με την πραγματική κατάσταση και χρήση του ακινήτου. Με αυτόν τον τρόπο, το σύστημα θα αποβάλλει αυτόματα όσους εμφάνιζαν εικονικά μισθωτήρια ή ψευδή στοιχεία για να εισπράξουν κρατικές ενισχύσεις, κατευθύνοντας τους πόρους αποκλειστικά σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες, καθώς οι τεχνικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προχωρούν στα τελευταία stress tests της πλατφόρμας, ώστε η εκκίνηση του ΜΙΔΑ να γίνει χωρίς προβλήματα και οι ιδιοκτήτες να έχουν τον απαραίτητο χρόνο να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα πριν την έλευση του φθινοπώρου.

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