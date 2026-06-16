Σαφάρι από την Εφορία για αναδρομικά και «ξεχασμένες» αποδοχές στις δηλώσεις του 2023

Νέο κύκλο ελέγχων ανοίγει η ΑΑΔΕ, βάζοντας στο στόχαστρο χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις που υποβλήθηκαν το 2023 για τα εισοδήματα του 2022. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι που έλαβαν αναδρομικές αποδοχές ή βρέθηκαν αντιμέτωποι με διορθωμένες βεβαιώσεις αποδοχών, χωρίς όμως να προχωρήσουν στις απαιτούμενες τροποποιητικές δηλώσεις.

Το σχέδιο προβλέπει εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μεταξύ των στοιχείων που δηλώθηκαν στο έντυπο Ε1 και των δεδομένων που έχουν αποσταλεί στην ΑΑΔΕ από εργοδότες, ασφαλιστικά ταμεία και λοιπούς φορείς. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Ιουλίου, οπότε και θα διαμορφωθεί η λίστα των φορολογουμένων που εμφανίζουν αποκλίσεις.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της φορολογικής διοίκησης, οι έλεγχοι επικεντρώνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες υποθέσεων: στις δηλώσεις όπου τα στοιχεία των προσυμπληρωμένων κωδικών δεν συμφωνούν με τις βεβαιώσεις αποδοχών, στις περιπτώσεις αναδρομικών που δεν δηλώθηκαν και στις τροποποιητικές δηλώσεις από τις οποίες προέκυψε μείωση φόρου ή επιστροφή χρημάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις στις οποίες εργοδότες ή ασφαλιστικά ταμεία προχώρησαν εκ των υστέρων σε διορθώσεις των βεβαιώσεων αποδοχών. Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι δεν υπέβαλαν νέα τροποποιητική δήλωση, με αποτέλεσμα τα στοιχεία που διαθέτει σήμερα η ΑΑΔΕ να διαφέρουν από εκείνα που είχαν ληφθεί υπόψη κατά την αρχική εκκαθάριση του φόρου.

Με την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων θα ακολουθήσει η αποστολή ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων προς όσους εντοπιστούν με διαφορές στα στοιχεία τους. Οι φορολογούμενοι θα κληθούν να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις, προκειμένου να αποτυπωθούν σωστά τα πραγματικά εισοδήματα που έλαβαν.

Όσοι επιλέξουν να αγνοήσουν τις ειδοποιήσεις, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με διοικητικό προσδιορισμό φόρου. Με απλά λόγια, η ΑΑΔΕ μπορεί να προχωρήσει στον επανυπολογισμό του φόρου με βάση τα στοιχεία που διαθέτει, καταλογίζοντας τυχόν επιπλέον επιβαρύνσεις χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ενέργεια από τον φορολογούμενο.

Την ίδια ώρα, η φορολογική διοίκηση υπενθυμίζει ότι οι προσυμπληρωμένοι κωδικοί αποδοχών και συντάξεων στο έντυπο Ε1 δεν μπορούν να τροποποιηθούν από τον ίδιο τον φορολογούμενο. Εάν κάποιος θεωρεί ότι τα ποσά που εμφανίζονται στη δήλωσή του είναι λανθασμένα, η μόνη οδός είναι να απευθυνθεί στον εργοδότη ή στον φορέα που εξέδωσε τη βεβαίωση αποδοχών.

Ο εργοδότης ή το ασφαλιστικό ταμείο θα πρέπει να αποστείλει διορθωμένο αρχείο στην ΑΑΔΕ, ώστε να ενημερωθεί το πληροφοριακό σύστημα και να καταστεί δυνατή η νέα εκκαθάριση της δήλωσης. Μέχρι τότε, ο φορολογούμενος δεν έχει τη δυνατότητα να παρέμβει ο ίδιος στους σχετικούς κωδικούς.

Η νέα επιχείρηση διασταυρώσεων αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της ΑΑΔΕ για ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης μέσω ψηφιακών εργαλείων και αξιοποίησης των δεδομένων που συλλέγονται ηλεκτρονικά από επιχειρήσεις και φορείς. Η φορολογική διοίκηση επενδύει ολοένα περισσότερο στις αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις, επιδιώκοντας να εντοπίζει εισοδήματα που δεν δηλώθηκαν ή δηλώθηκαν με ανακρίβειες, ακόμη και αρκετά χρόνια μετά την υποβολή της αρχικής δήλωσης.

Για πολλούς μισθωτούς και συνταξιούχους, οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να φέρουν μια απρόσμενη υπενθύμιση από την Εφορία. Και όσοι θεωρούν ότι τα αναδρομικά ή οι διορθωμένες βεβαιώσεις αποδοχών ανήκουν στο παρελθόν, ίσως διαπιστώσουν σύντομα ότι για την ΑΑΔΕ οι συγκεκριμένες υποθέσεις παραμένουν απολύτως ενεργές.

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