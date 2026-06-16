Παρά την επέκταση της ψηφιακής κάρτας, η εργασιακή παραβατικότητα παραμένει πάνω από το 27%

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας αποτελεί ίσως το σημαντικότερο εργαλείο που έχει επιστρατεύσει τα τελευταία χρόνια το υπουργείο Εργασίας στην προσπάθεια περιορισμού της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας. Η σταδιακή επέκτασή της σε όλο και περισσότερους κλάδους της οικονομίας παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ως ένα καθοριστικό βήμα για τη διαφάνεια στην αγορά εργασίας και την προστασία των εργαζομένων. Ωστόσο, τα στοιχεία που έρχονται τόσο από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς όσο και από τους εκπροσώπους των εργαζομένων δείχνουν ότι η πραγματικότητα παραμένει πιο σύνθετη.

Η συνδικαλιστική παράταξη ΕΝΟΤΗΤΑ, με αφορμή τη νέα φάση επέκτασης του μέτρου, υποστηρίζει ότι παρά τη λειτουργία της ψηφιακής κάρτας και την ενίσχυση των ελέγχων, τα φαινόμενα παραβατικότητας εξακολουθούν να καταγράφονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Όπως σημειώνει, η ψηφιακή κάρτα είναι αναμφίβολα ένα σημαντικό εργαλείο, καθώς συμβάλλει στην καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης, στην αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και στη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Ωστόσο, η ύπαρξη του συστήματος δεν φαίνεται να έχει εξαλείψει τις πρακτικές καταστρατήγησης της εργατικής νομοθεσίας.

Η παρέμβαση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ έρχεται σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία το υπουργείο Εργασίας προχωρά στην ένταξη περίπου 476.000 επιπλέον εργαζομένων στο σύστημα της ψηφιακής κάρτας. Με την επέκταση αυτή, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που καλύπτονται από το μέτρο προσεγγίζει πλέον τα 2,5 εκατομμύρια, καλύπτοντας ολοένα μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής αγοράς εργασίας.

Παρά τη διεύρυνση της εφαρμογής του μέτρου, η εικόνα που καταγράφεται από τους ελέγχους εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η συνδικαλιστική παράταξη, η παραβατικότητα για το 2026 ξεπερνά το 27%, ποσοστό που μεταφράζεται στο γεγονός ότι περισσότερες από μία στις τέσσερις επιχειρήσεις παραβιάζουν διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την ΕΝΟΤΗΤΑ, οι παραβιάσεις μπορεί να εμφανίζονται με διαφορετικές μορφές, ωστόσο καταλήγουν συνήθως στο ίδιο αποτέλεσμα: την απόκρυψη του πραγματικού χρόνου εργασίας. Πρόκειται για πρακτικές που μπορεί να αφορούν μη καταγεγραμμένες υπερωρίες, ελλιπή αποτύπωση του ωραρίου ή άλλες μορφές απασχόλησης που δεν αποτυπώνονται πλήρως στο σύστημα.

Οι κλάδοι στους οποίους εντοπίζονται συχνότερα τέτοια φαινόμενα είναι, σύμφωνα με την παράταξη, το λιανεμπόριο, ο τουρισμός, η εστίαση, οι εταιρείες φύλαξης και ο τραπεζικός τομέας. Ιδιαίτερα για τις υπηρεσίες φύλαξης, συνδικαλιστικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι συχνά αξιοποιούνται διαφορετικοί Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, γεγονός που δυσχεραίνει τους ελέγχους και περιπλέκει την παρακολούθηση της πραγματικής απασχόλησης.

Προβληματισμός εκφράζεται και για την τηλεργασία, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Όπως σημειώνει η ΕΝΟΤΗΤΑ, η παρακολούθηση της τήρησης του ωραρίου σε καθεστώς εξ αποστάσεως εργασίας είναι σαφώς δυσκολότερη σε σχέση με την εργασία με φυσική παρουσία, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετα περιθώρια για παραβιάσεις.

Η συνδικαλιστική παράταξη υποστηρίζει ότι η επιτυχία της ψηφιακής κάρτας δεν μπορεί να κριθεί αποκλειστικά από τον αριθμό των εργαζομένων που εντάσσονται στο σύστημα. Αντίθετα, καθοριστικό ρόλο παίζει η αποτελεσματικότητα των ελέγχων και η δυνατότητα των αρμόδιων αρχών να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν έγκαιρα τις παραβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΝΟΤΗΤΑ ζητά την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και την αυστηρότερη εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας, ενώ απευθύνει κάλεσμα και προς τη ΓΣΕΕ να αναδείξει το ζήτημα και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η ψηφιακή κάρτα εισέρχεται πλέον σε νέους κλάδους της οικονομίας. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποτελέσει ένα κρίσιμο τεστ για το κατά πόσο το μέτρο μπορεί να λειτουργήσει ως ουσιαστικό εργαλείο προστασίας των εργαζομένων ή αν θα συνεχίσει να συνυπάρχει με πρακτικές που, παρά την τεχνολογική πρόοδο, εξακολουθούν να διατηρούν ζωντανές τις παθογένειες της ελληνικής αγοράς εργασίας.

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