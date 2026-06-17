search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.06.2026 09:40
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.06.2026 09:09

Μέση Ανατολή: Πέρασαν από το Ορμούζ δύο ιρανικά τάνκερ – Αρχίζει η ροή του πετρελαίου

17.06.2026 09:09
hormuz tanker

«Σπάει» σταδιακά το «μπλόκο» που είχαν επιβάλλει οι ΗΠΑ στα τάνκερ του Ιράν, δείχνοντας ότι βαίνουμε ομαλά προς την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια του Ιράν, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, που επιβάλλεται τους τελευταίους περίπου δυο μήνες, ανέφερε αργά χθες βράδυ η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών TankerTrackers, την προπαραμονή της υπογραφής συμφωνίας-πλαισίου ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, που αναμένεται να γίνει στην Ελβετία μεθαύριο Παρασκευή.

«Τουλάχιστον δύο σούπερ τάνκερ της National Iranian Tanker Company (NITC), με τα ονόματα Diona και Hero2, πέρασαν την περίμετρο του αποκλεισμού του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ μεταφέροντας συνολικά 3,8 εκατομμύρια ιρανικού αργού», ανέφερε η πηγή αυτή μέσω X, κάνοντας λόγο αργότερα περί διέλευσης τρίτου ιρανικού δεξαμενόπλοιου, με άλλο ένα εκατομμύριο βαρέλια ιρανικού αργού. «Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δυο μήνες», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης

«Θερίζει» ο Έμπολα στο Κονγκό: 196 νεκροί και 837 κρούσματα

Ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στην περιφέρεια Χμελνίτσκι – Νεκροί οι δύο πιλότοι (Video)

Πεζεσκιάν: Η Τεχεράνη δεν πρέπει να αφήσει «ανεκμετάλλευτη» την ευκαιρία του μνημονίου με τις ΗΠΑ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
proini_zoni
Χωρίς κατηγορία

Σημείο «μηδέν» για τις εκπομπές της πρωινής τηλεοπτικής ζώνης

messi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σάλος στο X, χαρίστηκε κόκκινη κάρτα στον Μέσι για σκληρό μαρκάρισμα – «Άρχισε η ληστεία της FIFA»

sisovitis-new
LIFESTYLE

Αλέκος Συσσοβίτης: «Ο ένας από τους δυο πρώτους ανθρώπους που πέθαναν από AIDS στη Μύκονο, ήταν κολλητός μου» (Video)

EFA GROUP
BUSINESS

Shield AI και EFA GROUP υπέγραψαν συμφωνία για ανάπτυξη αυτόνομων αμυντικών συστημάτων στην Ελλάδα

lebanon_new
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές – Απάντηση Χεζμπολάχ με ρουκέτες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

karystianou attikon 44- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Θέμα συζήτησης το πολυτελές αυτοκίνητο της Μαρίας Καρυστιανού

mpartzokas (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιαννακόπουλος τρολάρει Μπαρτζώκα: Τον έβαλε να καθίσει στο τραπέζι του Σουνίου δίπλα στον Free 

tsipras androulakis – kikilias- kosioni – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβέρνηση, ο Στουρνάρας και ο Άρειος Πάγος για το νόμο Κατσέλη, το άθροισμα Τσίπρα – Ανδρουλάκη, η κίνηση Κικίλια με Μάγγο και ο προορισμός τη Σίας

evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.06.2026 09:38
proini_zoni
Χωρίς κατηγορία

Σημείο «μηδέν» για τις εκπομπές της πρωινής τηλεοπτικής ζώνης

messi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σάλος στο X, χαρίστηκε κόκκινη κάρτα στον Μέσι για σκληρό μαρκάρισμα – «Άρχισε η ληστεία της FIFA»

sisovitis-new
LIFESTYLE

Αλέκος Συσσοβίτης: «Ο ένας από τους δυο πρώτους ανθρώπους που πέθαναν από AIDS στη Μύκονο, ήταν κολλητός μου» (Video)

1 / 3