Μέση Ανατολή: Πέρασαν από το Ορμούζ δύο ιρανικά τάνκερ – Αρχίζει η ροή του πετρελαίου

«Σπάει» σταδιακά το «μπλόκο» που είχαν επιβάλλει οι ΗΠΑ στα τάνκερ του Ιράν, δείχνοντας ότι βαίνουμε ομαλά προς την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια του Ιράν, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, που επιβάλλεται τους τελευταίους περίπου δυο μήνες, ανέφερε αργά χθες βράδυ η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών TankerTrackers, την προπαραμονή της υπογραφής συμφωνίας-πλαισίου ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, που αναμένεται να γίνει στην Ελβετία μεθαύριο Παρασκευή.

«Τουλάχιστον δύο σούπερ τάνκερ της National Iranian Tanker Company (NITC), με τα ονόματα Diona και Hero2, πέρασαν την περίμετρο του αποκλεισμού του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ μεταφέροντας συνολικά 3,8 εκατομμύρια ιρανικού αργού», ανέφερε η πηγή αυτή μέσω X, κάνοντας λόγο αργότερα περί διέλευσης τρίτου ιρανικού δεξαμενόπλοιου, με άλλο ένα εκατομμύριο βαρέλια ιρανικού αργού. «Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δυο μήνες», πρόσθεσε.

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