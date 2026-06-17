«Θερίζει» ο Έμπολα στο Κονγκό: 196 νεκροί και 837 κρούσματα

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ανακοίνωσε χθες ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ιού Έμπολα αυξήθηκε στα 837, αφού καταγράφηκαν 29 νέα κρούσματα το προηγούμενο 24ωρο. Από αυτούς τους ασθενείς, 196 έχουν βρει τον θάνατο, με βάση τα στοιχεία της κυβέρνησης.

Στο μεταξύ, η αντιπρόεδρος της γειτονικής του Κονγκό, Ουγκάντας, η Τζέσικα Αλούπο ζήτησε την Τετάρτη την άρση «ανάρμοστων» – όπως αναφέρει – ταξιδιωτικών περιορισμών σε βάρος συμπολιτών της, υποστηρίζοντας πως η χώρα έχει θέσει υπό έλεγχο την επιδημία Έμπολα.

«Ουδέποτε εξήγαμε οποιαδήποτε επιδημία. Ποτέ δεν θα εξάγουμε ούτε αυτήν», δήλωσε σε τηλεδιάσκεψη Αφρικανών ηγετών και δωρητών για την κρίση Έμπολα.

«Ως εκ τούτου, καλούμε όλες τις χώρες που έχουν επιβάλει ανάρμοστους περιορισμούς σε πολίτες της Ουγκάντας να τους άρουν, επειδή η Ουγκάντα έχει ελέγξει αποτελεσματικά την τρέχουσα επιδημία», τόνισε.

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