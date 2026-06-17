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17.06.2026 00:47

Ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στην περιφέρεια Χμελνίτσκι – Νεκροί οι δύο πιλότοι (Video)

17.06.2026 00:47
maxitiko
Φωτογραφία αρχείου

Ένα ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος Su-24 συνετρίβη σήμερα στη δυτική Ουκρανία, παρασύροντας στον θάνατο τους δύο πιλότους, σύμφωνα ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Το μαχητικό συνετρίβη στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, η οποία απέχει περίπου 160 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Μολδαβία.

Τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται, αναφέρει η ανακοίνωση.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 17.06.2026 01:42
maxitiko
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στην περιφέρεια Χμελνίτσκι – Νεκροί οι δύο πιλότοι (Video)

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