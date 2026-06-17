Ισραήλ: Μόλις 18% δηλώνει ικανοποιημένο από τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, τι λέει δημοσκόπηση 

Δημοσκόπηση της ισραηλινής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης καταγράφει περιορισμένη στήριξη της κοινής γνώμης στη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Σύμφωνα με την έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 555 Ισραηλινοί την Τρίτη, μόλις 18% δήλωσαν ότι υποστηρίζουν τη συμφωνία, ενώ το 55% εμφανίζεται αντίθετο.

Παρά τη διπλωματική εξέλιξη και τις πρόσφατες κοινές αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις που, σύμφωνα με αναφορές, έπληξαν εκτεταμένα τις στρατιωτικές υποδομές του Ιράν, η ανησυχία παραμένει έντονη: Περίπου 70% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι εξακολουθούν να φοβούνται την ιρανική απειλή.

Ανησυχία και για τον ρόλο των ΗΠΑ απέναντι στο Ισραήλ

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης διχασμό σχετικά με τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ισραήλ μετά τη συμφωνία.

Περίπου 40% πιστεύουν ότι ο Τραμπ θα εξακολουθήσει να θεωρείται «μεγάλος φίλος του Ισραήλ», ακόμη και μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενώ 32% εκτιμούν ότι η στάση του απέναντι στο Ισραήλ θα αλλάξει.

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