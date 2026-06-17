Μέση Ανατολή: Πώς ο Τραμπ απέκτησε (και) ένα πρόβλημα ύψους… 300 δισ. δολαρίων

Η υπό διαμόρφωση συμφωνία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή πολλά προβλήματα, καθώς πολλοί συντηρητικοί αντιδρούν, αλλά στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ίσως το ζήτημα της ροής χρημάτων προς την Τεχεράνη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CBS News το πρωί της Δευτέρας, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς φάνηκε να επιβεβαιώνει σιωπηρά την υπόθεση ότι στο Ιράν θα μπορούσε να δοθεί «πρόσβαση» σε ένα ταμείο ανασυγκρότησης αξίας έως και 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Από τη στιγμή εκείνης της συνέντευξης, η κυβέρνηση προσπαθεί να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Έχει τονίσει ότι αυτά τα χρήματα δεν θα προέρχονται από τους φορολογούμενους των ΗΠΑ. Αντίθετα, θα είναι χρήματα από άλλες χώρες του Κόλπου, τα οποία θα διατεθούν μόνο εάν το Ιράν συμμορφωθεί με μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Βανς δήλωσε αργά τη Δευτέρα στο Fox News ότι «θα προσκαλούσαμε άλλες χώρες — όχι εμείς, αλλά άλλες χώρες — να επενδύσουν» στο Ιράν. Επανέλαβε το ίδιο την Τρίτη, λέγοντας στη Μέγκιν Κέλι ότι οι ΗΠΑ δεν θα επέτρεπαν, για παράδειγμα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα «να επενδύσουν στο Ιράν, εκτός αν οι Ιρανοί αλλάξουν τη συμπεριφορά τους».

Δίκαιο, σημειώνει το CNN. Μόνο που αυτές είναι διακρίσεις που οι Ρεπουμπλικανοί — και ειδικά ο Τραμπ — έχουν απορρίψει ή ακόμα και κατακρίνει στο παρελθόν. Και αυτό όταν το χρηματικό ποσό ήταν σημαντικά μικρότερο από τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Όταν η κυβέρνηση Ομπάμα και άλλες χώρες συνήψαν πυρηνική συμφωνία με το Ιράν το 2015, αυτή περιελάμβανε την παροχή πρόσβασης στο Ιράν σε δισεκατομμύρια δολάρια.

Στην περίπτωση αυτή, δεν επρόκειτο για χρήματα από άλλες χώρες, αλλά για τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν που είχαν παγώσει σε ξένες τράπεζες λόγω των κυρώσεων. Οι εκτιμήσεις τοποθετούσαν γενικά το ποσό στα 50 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου. Αλλά αυτή η λεπτομέρεια απουσίαζε σχεδόν πάντα από τη ρητορική του Τραμπ. Είπε ότι η παραχώρηση ισοδυναμούσε με την παροχή ενός απροσδόκητου οικονομικού κέρδους στον κορυφαίο χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο, ισχυριζόμενος μάλιστα ψευδώς ότι ήταν σε «μετρητά».

Μπούμερανγκ

Το χαρακτήρισε ως αδιανόητο και ως ένδειξη αδυναμίας και ανεπαρκών διαπραγματευτικών δεξιοτήτων των Αμερικανών ηγετών. Αυτά τα σχόλια ενδέχεται να γυρίσουν εναντίον του σήμερα. «Το Ιράν λαμβάνει ένα απροσδόκητο κέρδος 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο αναμφίβολα θα χρηματοδοτήσει την τρομοκρατία σε όλο τον κόσμο», έγραψε σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015 στην εφημερίδα USA Today. Ο Τραμπ αναφερόταν συχνά στο φουσκωμένο ποσό των 150 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τον ίδιο μήνα, στην Οκλαχόμα Σίτι, δήλωσε ότι «τους δίνουμε 150 δισεκατομμύρια δολάρια για να σπέρνουν τον τρόμο σε όλο τον κόσμο». Σε ένα προεδρικό debate των Ρεπουμπλικάνων τον Δεκέμβριο του 2015, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «φρικτή, αηδιαστική, απολύτως ανίκανη συμφωνία με το Ιράν, όπου παίρνουν 150 δισεκατομμύρια δολάρια», προσθέτοντας: «Είναι μια τρομοκρατική χώρα».

«Απλά δεν καταλαβαίνω πώς θα μπορούσαμε να συνάψουμε μια συμφωνία με την οποία δίνουμε 150 δισεκατομμύρια δολάρια σε κάποιον που είναι τρομοκρατικό κράτος», δήλωσε τον επόμενο μήνα στην Αϊόβα Σίτι. Βέβαια, οι καταστάσεις δεν είναι απολύτως ταυτόσημες, στο βαθμό που τα αποδεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία δεν είναι το ίδιο με τα χρήματα από άλλες χώρες. Ωστόσο, και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για χρήματα που δεν προέρχονται από τους φορολογούμενους των ΗΠΑ, αλλά ξαφνικά διατίθενται στο Ιράν ως κίνητρο στο πλαίσιο μιας συμφωνίας.

Οι Ρεπουμπλικανοί είχαν υποστηρίξει συχνά το 2015 ότι αυτά τα χρήματα ήταν «ανταλλάξιμα» — δηλαδή, ότι ακόμη και αν τα κεφάλαια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα για τρομοκρατία, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να αντικαταστήσουν χρήματα που στη συνέχεια θα μπορούσαν να διοχετευθούν για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Τα επίμαχα 150 δισ.

Ο Τραμπ επανήλθε σε αυτό το θέμα εν μέσω των εντάσεων με το Ιράν προς το τέλος της πρώτης θητείας του και κατά τη διάρκεια της αποτυχημένης προσπάθειάς του για επανεκλογή το 2020. «Λοιπόν, πλήρωσαν 150 δισεκατομμύρια δολάρια — 150, σκεφτείτε το», είπε σε εκδήλωση στο Λευκό Οίκο τον Σεπτέμβριο του 2019. «Και πώς μπορείς να κάνεις — πώς θα μπορούσες ενδεχομένως να κάνεις κάτι τέτοιο; Πλήρωσαν όλα αυτά τα χρήματα σε μετρητά» (και πάλι, οι ΗΠΑ δεν κατέβαλαν τα χρήματα σε μετρητά, και το ποσό δεν ήταν 150 δισεκατομμύρια δολάρια).

Πρόσθεσε, αφού διέταξε τη δολοφονία του Ιρανού διοικητή Κασέμ Σολεϊμανί τον Ιανουάριο του 2020, ότι «η κυβέρνηση Ομπάμα ενθάρρυνε και ενδυνάμωσε το ιρανικό καθεστώς. Έδωσαν στο Ιράν 150 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σκληρά, κρύα μετρητά. Μπορείτε να το φανταστείτε;» (τα 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια αναφέρονται σε μια συμφωνία που επιτεύχθηκε για 400 εκατομμύρια δολάρια ιρανικών κεφαλαίων που είχαν παγώσει το 1979).

«Η συμφωνία με το Ιράν για τα πυρηνικά που υπέγραψε ο Πρόεδρος Ομπάμα τους έδωσε 150 δισεκατομμύρια δολάρια, και τότε ξεκίνησε η πραγματική τρομοκρατία», πρόσθεσε ο Τραμπ την επόμενη μέρα σε συνέντευξή του στο Fox News. Και προς το τέλος της προεκλογικής εκστρατείας του 2020, ο Τραμπ προέβλεψε επανειλημμένα ότι, αν ο Τζο Μπάιντεν κέρδιζε τις εκλογές, θα ακολουθούσαν παρόμοιες συμφωνίες.

«Αν ο Μπάιντεν έρθει ποτέ στην εξουσία, θα τους δώσουν άλλα 150 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως έκαναν και πριν», δήλωσε ο Τραμπ τον Αύγουστο του 2020 στη Γιούμα της Αριζόνα. «Η πιο ηλίθια συμφωνία που έχω δει ποτέ». «Το Ιράν θα συνάψει άλλη μια τρελή συμφωνία, όπου θα τους δώσουν 150 δισεκατομμύρια δολάρια ή 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά», είπε τον Οκτώβριο του 2020 στην Τάμπα.

Ακόμη και μετά την ήττα του στις εκλογές του 2020, ενώ έκανε εκστρατεία για τους υποψηφίους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για τη Γερουσία στους επαναληπτικούς εκλογικούς γύρους της Τζόρτζια, ο Τραμπ προειδοποίησε για επανάληψη του φαινομένου. «Νομίζω ότι θέλουν να το ξαναρχίσουν. Μπορείτε να το πιστέψετε αυτό;», δήλωσε ο Τραμπ στη Βαλντόστα της Τζόρτζια. «Αναρωτιέμαι αν θα τους δώσουν 150 δισεκατομμύρια δολάρια; Όχι, όμως, θα τους δώσουν 250».

Την περασμένη Δευτέρα, ο ίδιος ο αντιπρόεδρος του Τραμπ υπαινίχθηκε ότι στο Ιράν θα μπορούσε να δοθεί πρόσβαση σε ένα ταμείο με ακόμη περισσότερα χρήματα από αυτά…

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