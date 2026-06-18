Λίγα φαγητά στον κόσμο έχουν αγαπηθεί όσο η πίτσα. Από τις πιο απλές εκδοχές της μέχρι τους… καβγάδες για τον ανανά και τις αντζούγιες, υπάρχει μία που θεωρείται σχεδόν αξεπέραστη: η πίτσα Margherita.

Με ντομάτα, φρέσκια μοτσαρέλα, βασιλικό και λίγο ελαιόλαδο, η Margherita μοιάζει απλή, αλλά αυτή ακριβώς η απλότητά της είναι που την έχει κάνει κλασική. Πίσω από το όνομά της, όμως, κρύβεται μια ιστορία με βασιλικό άρωμα, που συνδέεται με τη βασίλισσα Μαργαρίτα της Ιταλίας.

Ποια ήταν η βασίλισσα Μαργαρίτα

Η Μαργαρίτα της Σαβοΐας γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 1851 και έζησε έως τον Ιανουάριο του 1926. Υπήρξε η πρώτη βασίλισσα της ενωμένης Ιταλίας και, σύμφωνα με τις μαρτυρίες της εποχής, ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στους υπηκόους της.

Στη νεκρολογία της στους New York Times, η βασίλισσα Μαργαρίτα περιγραφόταν ως μια γυναίκα με θάρρος, καλοσύνη και έντονο αίσθημα προσφοράς. Αναφερόταν μάλιστα ότι, κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, μετέτρεψε το σπίτι της σε νοσοκομείο και φρόντιζε η ίδια τραυματίες στρατιώτες.

Παρά τη δημόσια εικόνα της, η προσωπική της ζωή δεν ήταν εξίσου ειδυλλιακή.

Ένας δύσκολος βασιλικός γάμος

Το 1868, όταν η Μαργαρίτα ήταν ακόμη έφηβη, παντρεύτηκε τον ξάδελφό της, Ουμβέρτο, τον μελλοντικό βασιλιά της Ιταλίας. Ο γάμος τους δεν φαίνεται να υπήρξε ευτυχισμένος.

Σε επιστολή της, η βασίλισσα Σοφία της Ολλανδίας, έπειτα από επίσκεψη στο ζευγάρι, περιέγραφε τη νεαρή Μαργαρίτα ως ένα «αξιαγάπητο παιδί», λεπτεπίλεπτο και χαριτωμένο, ενώ για τον Ουμβέρτο χρησιμοποιούσε πολύ σκληρότερους χαρακτηρισμούς. Η ίδια άφηνε να εννοηθεί ότι ο μελλοντικός βασιλιάς δεν έδειχνε ιδιαίτερο θαυμασμό ή τρυφερότητα προς τη σύζυγό του.

Το ζευγάρι απέκτησε έναν γιο, τον Βιτόριο, όμως δύο χρόνια μετά τον γάμο φέρεται να διέκοψε τις συζυγικές του σχέσεις, με αιτία, σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, την έντονη απιστία του Ουμβέρτου. Παρ’ όλα αυτά, οι δυο τους δεν χώρισαν ποτέ και συνέχισαν να λειτουργούν ως βασιλικό ζεύγος μετά την άνοδό τους στον θρόνο, το 1878.

Η πίτσα που φτιάχτηκε προς τιμήν της

Ο πιο γνωστός θρύλος γύρω από την πίτσα Margherita τοποθετεί την ιστορία της στη Νάπολη, το 1889. Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, ένας pizzaiolo ονόματι Raffaele Esposito δημιούργησε μια πίτσα προς τιμήν της βασίλισσας Μαργαρίτας.

Η πίτσα φέρεται να είχε τρία βασικά υλικά: βασιλικό, μοτσαρέλα και ντομάτα. Τα χρώματά τους (πράσινο, λευκό και κόκκινο) παρέπεμπαν στην ιταλική σημαία και, σύμφωνα με τον θρύλο, συμβόλιζαν την ενότητα της χώρας.

Η βασίλισσα λέγεται ότι εντυπωσιάστηκε από τη γεύση της, και έτσι η πίτσα πήρε το όνομά της: Margherita.

Μύθος ή πραγματικότητα;

Όπως συμβαίνει συχνά με τις πιο γοητευτικές γαστρονομικές ιστορίες, η αλήθεια είναι πιθανότατα πιο σύνθετη. Ιστορικοί της γαστρονομίας επισημαίνουν ότι τα βασικά συστατικά της πίτσας Margherita υπήρχαν ήδη πολύ πριν από το 1889. Η ντομάτα, η μοτσαρέλα και ο βασιλικός χρησιμοποιούνταν ήδη στη ναπολιτάνικη κουζίνα, και η συγκεκριμένη σύνθεση δεν δημιουργήθηκε από το μηδέν για τη βασίλισσα.

Ακόμη και η φημισμένη Pizzeria Brandi στη Νάπολη, που συνδέεται με τον Raffaele Esposito, δεν αρκεί για να επιβεβαιώσει πλήρως τον θρύλο. Παρ’ όλα αυτά, η ιστορία παραμένει ζωντανή και εξακολουθεί να συνοδεύει ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα στον κόσμο.

Μια απλή πίτσα με βασιλική αύρα

Είτε η ιστορία είναι απολύτως ακριβής είτε έχει εμπλουτιστεί με τα χρόνια, η πίτσα Margherita παραμένει ένα σύμβολο της ιταλικής κουζίνας. Λιτή, αρωματική και ισορροπημένη, αποδεικνύει ότι μερικές φορές τα πιο απλά υλικά μπορούν να δημιουργήσουν κάτι διαχρονικό.

Και κάπως έτσι, μια βασίλισσα του 19ου αιώνα συνδέθηκε για πάντα με μια από τις πιο διάσημες πίτσες που φτιάχτηκαν ποτέ.

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