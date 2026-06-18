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Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο ακόμη τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Ροστόφ της νότιας Ρωσίας, έπειτα από επίθεση με ουκρανικά drones.
Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Γιούρι Σλιούσαρ, η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά σε δύο εμπορικές εγκαταστάσεις, χωρίς να δίνονται μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών.
Παράλληλα, ο Σλιούσαρ σημείωσε ότι ένας συρμός υπέστη ζημιές στην πόλη Γκουκόβο, η οποία επίσης έγινε στόχος της επίθεσης.
Σύμφωνα με τον ίδιο, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας συνεχίζουν να αποκρούουν την επίθεση.
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