Τραμπ και Πεζεσκιάν υπέγραψαν συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για το τέλος του πολέμου – Οι όροι του μνημονίου και η αντιδραση των αγορών

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Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν υπέγραψαν εξ αποστάσεως το βράδυ της Τετάρτης διμερή συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την Τεχεράνη να δεσμεύεται για αραίωση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου και την Ουάσιγκτον να προχωρά σε άρση κυρώσεων.
Οι λεπτομέρειες αναμένεται να οριστικοποιηθούν σε νέο κύκλο διαπραγματεύσεων που αρχίζει την Παρασκευή.
Τα δύο μέρη κατέληξαν αυτή την εβδομάδα σε συμφωνία για τον τερματισμό της ένοπλης σύρραξης που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, μετά τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο.
Το «Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», το οποίο περιλαμβάνει και το μέτωπο του Λιβάνου, υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Γαλλία.
«Μόλις το υπέγραψα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, αποχωρώντας από εκδήλωση στις Βερσαλλίες. Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράφει το έγγραφο παρουσία του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
Ο Εμανουέλ Μακρόν δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας Χ βίντεο από τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράφει το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ – Ιράν στο Παλάτι των Βερσαλλιών.
Στο βίντεο ακούγεται ο Ντόναλντ Τραμπ να σχολιάζει τη διαδικασία λέγοντας: «Αυτό δεν ήταν εύκολο», λίγο πριν βάλει την υπογραφή του στο έγγραφο.
«Ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε απόψε στις Βερσαλλίες τη συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος.
Πρόσθεσε ότι η συμφωνία «ανοίγει τον δρόμο για μια διαρκή ειρήνη» και επιτρέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.
«Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους συμπολίτες μας, το οποίο θα επιτρέψει σύντομα τη μείωση των τιμών της ενέργειας», σημείωσε ο Μακρόν.
Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ ανακοίνωσε ότι το κείμενο υπογράφηκε από τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν. Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA δημοσίευσε φωτογραφίες από την υπογραφή.
Σύμφωνα με τον Μπαγαεΐ, η επιλογή να υπογράψουν οι ίδιοι οι αρχηγοί των δύο κρατών δεν ήταν τυχαία, καθώς αυξάνει το πολιτικό κόστος σε περίπτωση παραβίασης της συμφωνίας.
Αναλυτές σημείωσαν ότι η ιρανική πλευρά απέφυγε μια δημόσια τελετή με χειραψίες μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων, λόγω των πολιτικών ευαισθησιών που επικρατούν στο εσωτερικό της χώρας μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει την άμεση επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ και την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές δυνάμεις.
Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία τελετή για να σηματοδοτηθεί η συμφωνία και να ξεκινήσουν οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών.
Μέχρι και λίγες ώρες πριν από την υπογραφή, αναμενόταν ότι το κείμενο θα υπέγραφαν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.
Ο τελευταίος χαρακτήρισε τη συμφωνία ως «καταγραφή της αποτυχίας των ΗΠΑ», ενώ ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολά, Ναΐμ Κάσεμ, έκανε λόγο για «μεγάλη νίκη» του Ιράν και χαιρέτισε τη συμπερίληψη του λιβανικού μετώπου στο κείμενο.
Σε τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Κάσεμ κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να αξιοποιήσει τη συμφωνία προκειμένου να απομακρυνθεί το Ισραήλ από λιβανικό έδαφος και ζήτησε να σταματήσουν οι απευθείας διαπραγματεύσεις Βηρυτού – Τελ Αβίβ.
Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν υπογράμμισε ότι οι συνομιλίες με το Ισραήλ αποτελούν ανεξάρτητη διαδικασία.
Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, η συμφωνία προβλέπει την άμεση αναστολή των αμερικανικών κυρώσεων που εμπόδιζαν τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου.
Η Ουάσιγκτον δεσμεύεται επίσης να άρει το σύνολο των κυρώσεων εφόσον επιτευχθεί οριστική συμφωνία μετά από διαπραγματεύσεις διάρκειας 60 ημερών.
Κατά το διάστημα αυτό, οι δύο κυβερνήσεις θα διαπραγματευτούν τη δημιουργία μηχανισμού για την επεξεργασία των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν μέσω διαδικασίας αραίωσης υπό την επίβλεψη του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ).
Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το Ιράν θα αποκαταστήσει πλήρως τη ναυσιπλοΐα στο στρατηγικής σημασίας στενό του Ορμούζ μέσα σε 30 ημέρες.
Παράλληλα, οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν ότι σε περίπτωση οριστικής συμφωνίας θα διευκολύνουν, σε συνεργασία με χώρες του Κόλπου, την αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων ύψους 300 δισ. δολαρίων για την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη του Ιράν, χωρίς ωστόσο άμεση αμερικανική χρηματοδοτική συμμετοχή.
Το πλήρες κείμενο της συμφωνίας δημοσιοποίησε το ιρανικό πρακτορείο IRNA.
Οι ηγέτες της G7 χαιρέτισαν με κοινή ανακοίνωση την εξέλιξη, κάνοντας λόγο για «ιστορική ευκαιρία» ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν και να αντιμετωπιστούν οι περιφερειακές απειλές και το βαλλιστικό του πρόγραμμα.
Από την πλευρά της, η Κίνα τόνισε ότι είναι «απολύτως απαραίτητο» να εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία και να αποφευχθούν εξωτερικές παρεμβάσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι, σε επικοινωνία με τον Ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, υπογράμμισε την ανάγκη ομαλής διαχείρισης της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ και αποκλιμάκωσης των διεθνών ανησυχιών.
Οι αγορές παρέμειναν επιφυλακτικές εν αναμονή της υπογραφής της συμφωνίας, με το πετρέλαιο Brent να κλείνει με άνοδο 0,75%, στα 79,55 δολάρια ανά βαρέλι.
Το πλήρες προσχέδιο του εγγράφου δημοσιεύεται αυτούσιο:
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