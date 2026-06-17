Τραμπ στη G7: Η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί την Πέμπτη ή την Παρασκευή

Χαιρετίζοντας το Μνημόνιο Συνεργασίας με το Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι έχει συζητήσει την «ιστορική» συμφωνία με πολλούς συμμάχους, συμπεριλαμβανομένων των χωρών της G7.

«Πολλοί πρόεδροι και πρωθυπουργοί… είναι ενθουσιασμένοι που κάναμε μια συμφωνία, ο καθένας από αυτούς», είπε ο Τραμπ.

«Δεν υπάρχει ούτε ένα έθνος που να ήρθε σε εμάς και να μας πει: “Παρακαλώ κύριε, συνεχίστε να ρίχνετε βόμβες πάνω τους, παρακαλώ συνεχίστε να ρίχνετε βόμβες”. Το λένε αυτό ηλίθιοι άνθρωποι».

Ο Τραμπ επανέλαβε παλιότερα σχόλιά του, ότι η κυβέρνησή του πέτυχε «αλλαγή καθεστώτος» στο Ιράν.

«Νομίζω ότι θα συμπεριφερθούν πολύ διαφορετικά», είπε για τους νυν ηγέτες της χώρας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να είχε συνεχίσει τον πόλεμο, αλλά «δεν ήθελα να δω οικονομική καταστροφή».

«Κάθε φορά που μιλούσαμε για την πιθανότητα ειρήνης, η αγορά εκτοξευόταν σαν πύραυλος», είπε.

«Σας λέει κάτι», είπε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι έχει μελετήσει προηγούμενους προέδρους «μερικούς καλούς» και «μερικούς πολύ κακούς».

«Και ο ένας πρόεδρος που δεν ήθελα να είμαι ήταν ο αείμνηστος, σπουδαίος Χέρμπερτ Χούβερ. Δεν το ήθελα αυτό. Και ποιος ξέρει τι θα είχε συμβεί», είπε.

«Έτσι, αντί να μπω σε μια ύφεση, αντί να έχω τον αγαπημένο μου πρόεδρο να είναι ο Χέρμπερτ Χούβερ. Ήταν πάντα αυτός που δεν ήθελα να είμαι», είπε.

Είπε ότι ο Χούβερ προκάλεσε την ιστορική κατάρρευση του χρηματιστηρίου του 1929.

«Αύξησε τους φόρους πολύ γρήγορα και αύξησε τα επιτόκια πολύ γρήγορα, όλα ταυτόχρονα. Και αυτό προκάλεσε τη Μεγάλη Ύφεση. Οπότε δεν νομίζω ότι θα κάνω τέτοια λάθη», είπε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι έτοιμος να «ξαναρχίσει στους βομβαρδισμούς» του Ιράν εάν το επόμενο στάδιο των διαπραγματεύσεων δεν εξελιχθεί όπως το επιθυμεί.

«Εάν δεν ολοκληρωθεί σε 60 ημέρες, δεν πειράζει, επιστρέφουμε στους βομβαρδισμούς», είπε ο Τραμπ. «Αλλά ίσως χρειαστεί να το κάνουμε, γιατί δεν πρόκειται ποτέ να τους αφήσουμε να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα».

Ωστόσο πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν «πιθανότατα θα υπογράψουν μια συμφωνία – θέλουν να υπογράψουν μια συμφωνία».

Το σχόλιο ήρθε λίγο αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η συμφωνία ήταν μια «εγγύηση».

Είπε επίσης ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η συμφωνία δεν είναι αποτέλεσμα αρκετών εβδομάδων διαπραγματεύσεων, αλλά μάλλον προέρχεται από τη δολοφονία από τις ΗΠΑ του Κασέμ Σουλεϊμανί, του πρώην επικεφαλής της Δύναμης Κουντς του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν.

«Δεν ήταν μια συμφωνία τριών μηνών. Ήταν χρόνια στα σκαριά. Ξέρετε γιατί; Επειδή εγώ ήμουν αυτός που σκότωσε τον Στρατηγό Σουλεϊμανί. Και αν δεν σκότωνα τον Στρατηγό Σουλεϊμανί, πιθανότατα δεν θα μιλούσαμε τώρα για αυτή τη συμφωνία».

Ο Σουλεϊμανί σκοτώθηκε σε μια αμερικανική επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης τον Ιανουάριο του 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ.

Περιγράφοντας τον Σουλεϊμανί ως «το αφεντικό του Ιράν» και μια «τρελή ιδιοφυΐα», ο Τραμπ είπε ότι αποφάσισε να «τον ανατινάξει» αφού το Ισραήλ είπε ότι δεν θα το έκανε.

«Δεν ήθελαν να κάνουν αυτή την επίθεση. Ήταν έτοιμοι. Το βράδυ πριν από την επίθεση, με ενημέρωσαν, δεν ήθελαν να το κάνουν, οπότε έπρεπε να πάρω μια απόφαση. Πήρα την απόφαση να το κάνω», ισχυρίστηκε ο Τραμπ. «Αυτή ήταν μια κοινή επιχείρηση μεταξύ του Ισραήλ και ημών».

Μιλώντας για την συνεχιζόμενη εκστρατεία του Ισραήλ στον Λίβανο, ο Τραμπ είπε ότι «θα μπορούσαν να τα πάνε καλύτερα όσον αφορά τη Χεζμπολάχ».

«Δεν λέω ότι δεν πρέπει να προστατεύσουν τον εαυτό τους», είπε ο πρόεδρος, αλλά πρόσθεσε: «Δεν χρειάζεται να γκρεμίζουν κτίρια στη Βηρυτό. Θα μπορούσαν να συμπεριφέρονται καλύτερα».

Ο Τραμπ επαίνεσε επίσης το Ισραήλ και τον Νετανιάχου για τη συνεργασία τους.

Εν μέσω ευρείας καταδίκης της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν στο Ισραήλ, ο Τραμπ δήλωσε ότι είπε στον Νετανιάχου ότι η συμφωνία εξασφαλίζει «το πιο σημαντικό πράγμα» που ζητούσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός – αναφερόμενος στο ότι το Ιράν δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα.

«Είπα στον Μπίμπι: “Μπίμπι, το μεγαλύτερο ρίσκο σου ήταν να ρίξουν ένα πυρηνικό όπλο στη μέση του Ισραήλ. Θα χρειάζονταν μόνο ένα και δεν θα υπήρχε άλλο Ισραήλ”», είπε ο Τραμπ.

«Σκέψου το Μπίμπι, έχεις το καλύτερο – το πιο σημαντικό πράγμα που ζητούσες… Νομίζω λοιπόν ότι είναι ευχαριστημένοι».

Είχε κάνει παρόμοια σχόλια την Τρίτη, υπονοώντας μάλιστα ότι η Συρία θα μπορούσε να τα καταφέρει καλύτερα στην αντιμετώπιση της Χεζμπολάχ.

«Και λυπάμαι πολύ για τον Λίβανο. Ο Λίβανος ήταν, ξέρετε, μια σπουδαία κουλτούρα… Ήταν μια απίστευτη κουλτούρα, ίσως η υψηλότερη στη Μέση Ανατολή εδώ και χρόνια και χρόνια, αιώνες. Και τα τελευταία 50, 60 χρόνια, απλώς έχουν καταρρακωθεί. Ζουν στην κόλαση».

«Ο Νετανιάχου τυχαίνει να είναι καλός άνθρωπος, ενθουσιάζεται υπερβολικά μερικές φορές, αλλά τυχαίνει να είναι πολύ καλός άνθρωπος. Είχαμε μια καταπληκτική συνεργασία. Ήταν ένας καταπληκτικός πρωθυπουργός με τον οποίο έχουμε μια μικρή διαμάχη για τον Λίβανο», είπε ο Τραμπ.

Πρόσθεσε: «Μπορείς να βάλεις μια πιο ήπια πινελιά, Μπίμπι. Δεν χρειάζεται να γκρεμίζεις ένα κτίριο κάθε φορά που κάποιος μπαίνει μέσα και προέρχεται από τη Χεζμπολάχ».

Οι ΗΠΑ δεν επενδύουν στην ανοικοδόμηση του Ιράν, αλλά οι γείτονές τους «θα μπορούσαν να βοηθήσουν», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Και δεν θα είναι από εμάς. Δεν χρειάζεται να τους δώσουμε τίποτα. Αλλά κάποιοι άνθρωποι μπορεί να θέλουν να επενδύσουν», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει αντιμετωπίσει πολιτικές πιέσεις στο εσωτερικό εν μέσω αναφορών ότι η συμφωνία με το Ιράν θα οδηγήσει στην απελευθέρωση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της χώρας.

«Χρειάζονται επενδύσεις», δήλωσε ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι ο πόλεμος προκάλεσε «ίσως δύο τρισεκατομμυρίων δολαρίων» σε ζημιές. «Έτσι, κάποιος θα πρέπει να τους βοηθήσει. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα τους βοηθήσουμε. Μπορεί οι γείτονές τους να τους βοηθήσουν λίγο, δεν ξέρω».

Πρόσθεσε: «Αλλά δεν επενδύουμε χρήματα».

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε διάκριση μεταξύ της παροχής αμερικανικών δολαρίων στο Ιράν, κάτι που είπε ότι δεν θα κάνει, και της αποδέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, τα οποία, όπως είπε, είναι χρήματα που ανήκουν στο Ιράν.

«Έχουμε πάρει πολλά από τα χρήματά τους», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη σύνοδο κορυφής της G7. «Έχουμε πάρει τα χρήματά τους. Δεν είναι δικά μας χρήματα, είναι δικά τους χρήματα, και τα παγώσαμε σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Υποθέτω ότι θα πρέπει να τα επιστρέψουμε».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επαίνεσε «τους εταίρους μας στο Πακιστάν και το Κατάρ» πριν ευχαριστήσει τα έθνη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

«Ο Μοχάμεντ στα ΗΑΕ είναι ένας απίστευτος πολεμιστής», είπε ο πρόεδρος, αναφερόμενος στον πρίγκιπα διάδοχο Σεΐχη Χαλέντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ. «Έριχνε βόμβες… Είπα, “Ποιος στο καλό ρίχνει όλες αυτές τις βόμβες;” Ήταν τα ΗΑΕ».

Τα έθνη του Κόλπου θα συμμετάσχουν σε μια διαδικασία για την αντιμετώπιση «των μη πυρηνικών ζητημάτων», είπε ο Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των βαλλιστικών πυραύλων και των τρομοκρατικών πληρεξουσίων.

Ο Τραμπ υποστηρίζει την πρόσβαση του Ιράν σε «ορισμένους» συμβατικούς βαλλιστικούς πυραύλους

Ο Τραμπ δήλωσε ότι υποστηρίζει την πρόσβαση του Ιράν σε «ορισμένους» συμβατικούς βαλλιστικούς πυραύλους, κάτι που, όπως είπε, ήταν ένα από τα ζητήματα που τα αραβικά έθνη του Περσικού Κόλπου θα βοηθούσαν στην αντιμετώπιση.

«Θα εργαστούμε σε μια παράλληλη προσπάθεια με τα έθνη του Κόλπου για την αντιμετώπιση μη πυρηνικών ζητημάτων, όπως οι συμβατικοί βαλλιστικοί πυραύλοι, για τους οποίους θα μιλήσουμε και θα υποστηρίξουμε. Θέλω να πω, πρέπει να έχουν μερικούς, επειδή άλλα έθνη έχουν μερικούς. Πρέπει να έχεις μερικούς».

Υποβάθμισε επίσης τη ζημιά που θα μπορούσε να προκαλέσει το Ιράν με τους βαλλιστικούς πυραύλους, εμφανιζόμενος να τους συγκρίνει με τα πυρηνικά όπλα.

«Οι πύραυλοι δεν είναι το πρόβλημα. Οι πύραυλοι βλάπτουν μια μικρή τοποθεσία, αλλά δεν ανατινάζουν τον πλανήτη. Έτσι, τα έθνη του Κόλπου θα αντιμετωπίσουν τα μη πυρηνικά προβλήματα», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποβάθμισε για άλλη μια φορά τη σημασία της απόκτησης των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, ισχυριζόμενος ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά ούτως ή άλλως.

Ισχυρίστηκε για άλλη μια φορά ότι η «πυρηνική σκόνη» είναι θαμμένη βαθιά κάτω από τα ερείπια μετά τον βομβαρδισμό των τριών κύριων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν από τις ΗΠΑ πέρυσι. Είπε ότι μόνο οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν τον εξοπλισμό για να την προσεγγίσουν.

«Στην πραγματικότητα δεν είναι πολύτιμο, αλλά θα θέλαμε να το αποκτήσουμε ψυχολογικά», λέει ο Τραμπ.

«Κανείς δεν το αγγίζει. Έχουμε επίσης κάμερες της Διαστημικής Δύναμης» που παρακολουθούν τις εγκαταστάσεις, ισχυρίζεται.

Ο Τραμπ αναφερόμενος ξανά στον Λίβανο είπε:

«Η ειρήνη στον Λίβανο είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να δουλέψουμε λίγο. Είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι του παζλ, στην πραγματικότητα, αλλά εξακολουθεί να κάνει πολύ θόρυβο».

Πρόσθεσε ότι ελπίζει ότι η ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα είναι η αρχή μιας ευρύτερης ειρηνευτικής συμφωνίας σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Όταν ρωτήθηκε για την επίθεση σε σχολείο θηλέων στο Μινάμπ του νότιου Ιράν, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 165 ανθρώπους, κυρίως παιδιά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι «κανείς δεν το έκανε αυτό επίτηδες».

«Όπως γνωρίζετε, βρίσκεται υπό έρευνα – είναι μια τόσο παράξενη ερώτηση», είπε, προσθέτοντας: «Τι γίνεται με τους χιλιάδες στρατιώτες που ανατίναξαν;»

«Γίνονται λάθη. Ο πόλεμος είναι άσχημος», είπε.

Ο Τραμπ ολοκλήρωσε την συνέντευξη Τύπου με ένα «αστειάκι» λέγοντας ότι ο Τζέι Ντι Βανς θα υπογράψει τη συμφωνία με το Ιράν, «αν πετύχει, θα πιστωθεί σε εμένα η επιτυχία. Αν δεν πετύχει, θα κατηγορήσω τον Βανς».

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