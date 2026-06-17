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17.06.2026 12:42

Ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν τέμενος στη Δυτική Όχθη – Έγραψαν σύνθημα «Η νύχτα των Τεμενών»…

17.06.2026 12:42
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Ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν σήμερα τέμενος στο χωριό Τζιλτζιλίγια, στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με τον δήμαρχο της κοινότητας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στο σημείο είδαν ίχνη της πυρκαγιάς και βανδαλισμών, όπως τα συνθήματα «Εκδίκηση» και «Η νύχτα των τεμενών» που είχαν γραφτεί στα εβραϊκά στους καμένους τοίχους.

«Έποικοι πυρπόλησαν» χώρους του τεμένους, «προκάλεσαν ζημιές στο κεντρικό τζαμί και έγραψαν στους εξωτερικούς τοίχους εχθρικά μηνύματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Οσάμα Αμπντουλάχ, επικεφαλής του συμβουλίου του χωριού Τζιλτζιλίγια, που βρίσκεται περίπου δέκα χιλιόμετρα βορείως της Ραμάλα.

Χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η Ανατολική Ιερουσαλήμ, που βρίσκεται υπό κατοχή και έχει προσαρτηθεί από το Ισραήλ, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα στη Δυτική Όχθη σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι από τον ΟΗΕ, μεταξύ περίπου τριών εκατομμυρίων Παλαιστινίων.

Ο εποικισμός αυτού του τμήματος των Παλαιστινιακών Εδαφών συνεχίζεται από όλες τις ισραηλινές κυβερνήσεις από το 1967, αλλά έχει ενταθεί μετά την έλευση της ακροδεξιάς στην εξουσία στα τέλη του 2022 στο πλαίσιο συμμαχίας με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα από το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha), η βία των Ισραηλινών εποίκων στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη ασκείται αυτή τη στιγμή με ρυθμό «ρεκόρ», με έξι επιθέσεις κάθε μέρα κατά μέσο όρο που προκαλούν θύματα και ζημιές

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