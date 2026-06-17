Ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν τέμενος στη Δυτική Όχθη – Έγραψαν σύνθημα «Η νύχτα των Τεμενών»…

Ισραηλινοί έποικοι πυρπόλησαν σήμερα τέμενος στο χωριό Τζιλτζιλίγια, στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με τον δήμαρχο της κοινότητας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στο σημείο είδαν ίχνη της πυρκαγιάς και βανδαλισμών, όπως τα συνθήματα «Εκδίκηση» και «Η νύχτα των τεμενών» που είχαν γραφτεί στα εβραϊκά στους καμένους τοίχους.

VIDEO | Early this morning, Israeli settlers carried out an arson attack targeting a mosque in the village of Jiljilia, north of Ramallah in the occupied West Bank. The assailants set fire to the property and spray-painted racist graffiti on its walls. pic.twitter.com/1ZOehNoA6R — The Cradle (@TheCradleMedia) June 17, 2026

«Έποικοι πυρπόλησαν» χώρους του τεμένους, «προκάλεσαν ζημιές στο κεντρικό τζαμί και έγραψαν στους εξωτερικούς τοίχους εχθρικά μηνύματα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Οσάμα Αμπντουλάχ, επικεφαλής του συμβουλίου του χωριού Τζιλτζιλίγια, που βρίσκεται περίπου δέκα χιλιόμετρα βορείως της Ραμάλα.

BREAKING: Israeli settler terrorists are attacking the village of Qabalan in the West Bank right now. They set a home on fire in an attempt to burn a family alive. pic.twitter.com/05JTGvfUUF — Ihab Hassan (@IhabHassane) June 17, 2026

Χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η Ανατολική Ιερουσαλήμ, που βρίσκεται υπό κατοχή και έχει προσαρτηθεί από το Ισραήλ, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα στη Δυτική Όχθη σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι από τον ΟΗΕ, μεταξύ περίπου τριών εκατομμυρίων Παλαιστινίων.

Ο εποικισμός αυτού του τμήματος των Παλαιστινιακών Εδαφών συνεχίζεται από όλες τις ισραηλινές κυβερνήσεις από το 1967, αλλά έχει ενταθεί μετά την έλευση της ακροδεξιάς στην εξουσία στα τέλη του 2022 στο πλαίσιο συμμαχίας με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα από το Γραφείο Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (Ocha), η βία των Ισραηλινών εποίκων στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη ασκείται αυτή τη στιγμή με ρυθμό «ρεκόρ», με έξι επιθέσεις κάθε μέρα κατά μέσο όρο που προκαλούν θύματα και ζημιές

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