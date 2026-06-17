Τέξας: Ένας νεκρός από συντριβή αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο – Η δραματική διάσωση των υπόλοιπων επιβατών από οδηγούς (videos)

Πανικός και αναστάτωση το βράδυ της Τρίτης στο Λαρέντο του Τέξας, όταν ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο και τυλίχθηκε στις φλόγες με τους διερχόμενους οδηγούς να επιχειρούν και τελικά να τα καταφέρνουν να ανοίξουν την πόρτα του ώστε να διασώσουν τους επιβαίνοντες.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το αεροσκάφος αναποδογυρισμένο στο πλάι, έχοντας προσκρούσει σε διαχωριστικό στηθαίο του δρόμου.

El desplome de jet privado pequeño Cessna Citation, matrícula N523QS, en la autopista Loop 20 de Laredo, Texas movilizó a autoridades y rescatistas, que rompieron ventanas de aeronave en llamas para rescatar heridos a ocupantes y trasladarlos a un hospital, según informe oficial. pic.twitter.com/z7tdpa7ftL — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) June 17, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά έξι άτομα, εκ των οποίων ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την πρόσκρουση στον αυτοκινητόδρομο.

Small plane crashes near Loop 20 in Laredo, Texas; number of people onboard unclear. pic.twitter.com/S8C6nGkhmn — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 17, 2026

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα) στον αυτοκινητόδρομο Loop 20, όπως δήλωσε ερευνητής της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Λαρέντο.

Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς οδηγών που κινούνταν στον δρόμο τη στιγμή της συντριβής. Ωστόσο, ο αυτοκινητόδρομος έκλεισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

JUST IN: Officers and bystanders rescue people after private jet crashes in Laredo, Texas.



1 of the 6 people on board were killed. 5 officers taken to hospital for smoke inhalation. pic.twitter.com/glObqQ4wgJ June 17, 2026

«Είδα κάποιον μέσα στο πιλοτήριο να προσπαθεί να σπάσει το παράθυρο για να διαφύγει», ανέφερε η Ζάιρα Γκάρζα, αυτόπτης μάρτυρας του αεροπορικού δυστυχήματος.

#Entérate Un #CessnaCitationLatitude (#N523QS) de #Netjets, proveniente de San José del Cabo, sufrió un #accidente durante la fase final de su aproximación al Aeropuerto de #Laredo, #Texas.



Imágenes que circulan redes sociales, muestran el lugar del siniestro y la reacción de… pic.twitter.com/sveMTVKUvz — EnElAire (@Enel_Aire) June 17, 2026

Σύμφωνα με την ίδια, ο σύζυγός της έτρεξε προς το αεροσκάφος για να συνδράμει -μαζί με άλλους -στις αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης. Λίγο αργότερα, η πόρτα του αεροσκάφους άνοιξε και τρία άτομα, τα οποία έμοιαζαν να είναι έφηβοι, κατάφεραν να βγουν από το εσωτερικό. Ακολούθησε ένα ακόμη άτομο που φαινόταν να είναι ο πιλότος.

🚨Aeronave jet bimotor Cessna Citation Latitude accidentada esta noche en KLRD. pic.twitter.com/BJEqUtqCks June 17, 2026

Σε βίντεο διακρίνεται μέλος του πληρώματος να προσπαθεί να απομακρύνει από το αεροσκάφος έναν επιβάτη που φαινόταν να έχει χάσει τις αισθήσεις του. «Έμοιαζε σαν σκηνή από κινηματογραφική ταινία. Ήμουν σε σοκ», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας

BREAKING: 1 dead, 5 injured after plane crashes near Loop 20 in Laredo, Texas. pic.twitter.com/ryKel02I1L — Noteworthy News (@newsnoteworthy) June 17, 2026

«Αυτό που με ανησυχούσε περισσότερο ήταν η φωτιά. Φοβόμουν ότι θα μπορούσε να εκραγεί ανά πάσα στιγμή» δήλωσε στους δημοσιογράφους. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της συντριβής καθώς και τις συνθήκες που οδήγησαν στο αεροπορικό δυστύχημα.

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