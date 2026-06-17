Τέξας: Ένας νεκρός από συντριβή αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο – Η δραματική διάσωση των υπόλοιπων επιβατών από οδηγούς (videos)

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Πανικός και αναστάτωση το βράδυ της Τρίτης στο Λαρέντο του Τέξας, όταν ένα μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε αυτοκινητόδρομο και τυλίχθηκε στις φλόγες με τους διερχόμενους οδηγούς να επιχειρούν και τελικά να τα καταφέρνουν να ανοίξουν την πόρτα του ώστε να διασώσουν τους επιβαίνοντες.
Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν το αεροσκάφος αναποδογυρισμένο στο πλάι, έχοντας προσκρούσει σε διαχωριστικό στηθαίο του δρόμου.
Σύμφωνα με την αστυνομία, στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά έξι άτομα, εκ των οποίων ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από την πρόσκρουση στον αυτοκινητόδρομο.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Τρίτης (τοπική ώρα) στον αυτοκινητόδρομο Loop 20, όπως δήλωσε ερευνητής της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Λαρέντο.
Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς οδηγών που κινούνταν στον δρόμο τη στιγμή της συντριβής. Ωστόσο, ο αυτοκινητόδρομος έκλεισε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
«Είδα κάποιον μέσα στο πιλοτήριο να προσπαθεί να σπάσει το παράθυρο για να διαφύγει», ανέφερε η Ζάιρα Γκάρζα, αυτόπτης μάρτυρας του αεροπορικού δυστυχήματος.
Σύμφωνα με την ίδια, ο σύζυγός της έτρεξε προς το αεροσκάφος για να συνδράμει -μαζί με άλλους -στις αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης. Λίγο αργότερα, η πόρτα του αεροσκάφους άνοιξε και τρία άτομα, τα οποία έμοιαζαν να είναι έφηβοι, κατάφεραν να βγουν από το εσωτερικό. Ακολούθησε ένα ακόμη άτομο που φαινόταν να είναι ο πιλότος.
Σε βίντεο διακρίνεται μέλος του πληρώματος να προσπαθεί να απομακρύνει από το αεροσκάφος έναν επιβάτη που φαινόταν να έχει χάσει τις αισθήσεις του. «Έμοιαζε σαν σκηνή από κινηματογραφική ταινία. Ήμουν σε σοκ», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας
«Αυτό που με ανησυχούσε περισσότερο ήταν η φωτιά. Φοβόμουν ότι θα μπορούσε να εκραγεί ανά πάσα στιγμή» δήλωσε στους δημοσιογράφους. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια της συντριβής καθώς και τις συνθήκες που οδήγησαν στο αεροπορικό δυστύχημα.
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