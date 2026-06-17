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17.06.2026 11:11

Νορβηγία: Η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση πνεύμονα 

17.06.2026 11:11
mette_marit

Η πριγκίπισσα της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ υποβλήθηκε σε επιτυχή μεταμόσχευση πνεύμονα και βρίσκεται στην ανάρρωση, αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση το Παλάτι.

Η 52χρονη Μέτε-Μάριτ, σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον, διαγνώστηκε το 2018 με μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης, η οποία προκαλεί αναπνευστικές δυσκολίες.

Η πνευμονική ίνωση είναι μια σοβαρή και χρόνια μη αναστρέψιμη νόσος κατά την οποία ο ιστός των πνευμόνων καταστρέφεται και δημιουργούνται ουλές. Αυτό κάνει τους πνεύμονες δύσκαμπτους, εμποδίζοντας τη σωστή οξυγόνωση του οργανισμού.

Το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Όσλο ανακοίνωσε στις 5 Ιουνίου ότι η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ εντάχθηκε σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα έπειτα από περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της, δεδομένου ότι χωρίς την επέμβαση θα είχε μόνο περίπου έναν χρόνο ζωής.

“Όπως όλοι οι πρόσφατα μεταμοσχευθέντες ασθενείς, η πριγκίπισσα θα παραμείνει στο νοσοκομείο για πολλές εβδομάδες ακόμη”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του που έδωσε στη δημοσιότητα το Παλάτι ο καθηγητής Άρε Χολμ του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του Όσλο.

Τον Δεκέμβριο, ο πρίγκιπας διάδοχος Χάακον δήλωσε ότι η οικογένεια είχε παρατηρήσει αλλαγή στην κατάσταση της Μέτε-Μάριτ, η οποία δυσκολευόταν πολύ να αναπνεύσει.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Γιόνας Γκαρ Στέρε έχει χαιρετίσει την απόφαση της πριγκίπισσας να μιλήσει ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας της λέγοντας ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει και άλλους πάσχοντες από παρόμοια προβλήματα.

Η Μέτε-Μάριτ ήταν 25 ετών, ανύπανδρη μητέρα όταν γνώρισε τον πρίγκιπα Χάακον σε ένα μουσικό φεστιβάλ το 1999. Η σχέση τους αρχικά είχε αντιμετωπιστεί αρνητικά από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά στη συνέχεια κέρδισε τους περισσότερους Νορβηγούς.

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