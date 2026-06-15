Ένοχος για βιασμό ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας – Καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση

Ο Marius Borg Høiby, γιος της πριγκίπισσας του θρόνου της Νορβηγίας, καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση αφού κρίθηκε ένοχος για διάφορα αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων δύο κατηγοριών βιασμού.

Η ετυμηγορία εκδόθηκε από το περιφερειακό δικαστήριο του Όσλο το πρωί της Δευτέρας, σχεδόν τρεις μήνες μετά την στενά παρακολουθούμενη δίκη του Høiby που διήρκεσε έξι εβδομάδες.

Ο δικαστής Jon Sverdrup Efjestad τον καταδίκασε για επίθεση στην πρώην φίλη του Nora Haukland, το μόνο θύμα που έχει δημοσιοποιηθεί. Διατάχθηκε να καταβάλει αποζημίωση στη Haukland και σε τρεις άλλες γυναίκες, και καταδικάστηκε επίσης σε διετή εντολή περιορισμού κατά ενός από τα θύματά του.

Ο Høiby αντιμετώπισε 40 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων κατηγοριών βιασμού και επίθεσης, αρκετών παραβιάσεων μέτρων περιορισμού, καθώς και παραβάσεων που αφορούν ναρκωτικά και οδήγηση. Μία κατηγορία για παραβίαση μέτρων περιορισμού αργότερα ανατράπηκε.

Κρίθηκε ένοχος για 34 αδικήματα – συμπεριλαμβανομένων δύο κατηγοριών βιασμού, σοβαρής σωματικής βλάβης, κακοποίησης, σωματικής επίθεσης, απειλών, έξι κατηγοριών σεξουαλικά προσβλητικής συμπεριφοράς και τριών κατηγοριών παραβίασης μέτρων περιορισμού. Κατηγορήθηκε για δύο κατηγορίες βιασμού και δύο κατηγορίες παραβίασης περιοριστικών μέτρων.

Ο 29χρονος δήλωσε αθώος για τις πιο σοβαρές κατηγορίες εναντίον του, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, ενώ παραδέχτηκε ορισμένα λιγότερο σοβαρά αδικήματα. Όλα τα μέρη έχουν δύο εβδομάδες για να ασκήσουν έφεση κατά της ετυμηγορίας.

Ο Høiby παρευρέθηκε στο δικαστήριο μέσω βιντεοκλήσης από τη φυλακή Ίλα, η οποία, σύμφωνα με την υπεράσπισή του, έγινε για λόγους υγείας.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν από το δικαστήριο να τον καταδικάσει σε επτά χρόνια και επτά μήνες φυλάκιση, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστήριξαν ότι θα έπρεπε να αθωωθεί από την κατηγορία του βιασμού και να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης έως 18 μηνών για τα αδικήματα που είχε παραδεχτεί.

Οι κατηγορίες για βιασμό αφορούν τέσσερις γυναίκες και καλύπτουν μια περίοδο μεταξύ 2018 και 2024. Οι γυναίκες φέρονται σε κάθε περίπτωση να κοιμόντουσαν ή να ήταν σε σοβαρή ανικανότητα.

Αναφερόμενος σε μία από τις κατηγορίες για τις οποίες ο Høiby κρίθηκε ένοχος – τον ​​βιασμό μιας γυναίκας στο υπόγειο της κατοικίας του πρίγκιπα διαδόχου και της πριγκίπισσας στο Skaugum τον Δεκέμβριο του 2018 – ο δικαστής Efjestad είπε για τα βιντεοσκοπημένα στοιχεία: «Έχει κλείσει τα μάτια της, βρίσκεται στην ίδια θέση για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν δείχνει καμία αντίδραση στο άγγιγμα ή την διέγερση. Δεν υπάρχουν ήχοι ή κινήσεις που να δείχνουν ότι είναι ξύπνια».

«Αυτό υποστηρίζεται επίσης από την αντίδραση του ίδιου του θύματος, όταν της έδειξαν ηχογραφήσεις κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, όπου δήλωσε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει τι συνέβη».

Η δίκη έλαβε χώρα σε μια δύσκολη στιγμή για τη νορβηγική βασιλική οικογένεια, η οποία παλεύει με τη σοβαρή ασθένεια της μητέρας του Høiby, της πριγκίπισσας Mette-Marit. Έχει επίσης αντιμετωπίσει έλεγχο για την προηγούμενη σχέση της με τον εκλιπόντα σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Επστάιν.

Την περασμένη εβδομάδα, το περιφερειακό δικαστήριο του Όσλο συμφώνησε να αφήσει ελεύθερο τον Høiby, ο οποίος βρισκόταν υπό κράτηση λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη του στις 3 Φεβρουαρίου, ώστε να μπορέσει να περάσει χρόνο με τη μητέρα του καθώς περιμένει μεταμόσχευση πνεύμονα. Ωστόσο, το αίτημα απορρίφθηκε από το εφετείο.

Η δίκη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον του κόσμου στη Νορβηγία και στο εξωτερικό. Πριν από την ακροαματική διαδικασία τη Δευτέρα, δημοσιογράφοι έκαναν ουρά έξω από το δικαστήριο πριν από την έναρξή του στις 7:30 π.μ.

Η ετυμηγορία έγινε δεκτή με ανακούφιση αλλά και απογοήτευση από τα θύματα. Οι δικηγόροι John Christian Elden και Heidi Reisvang δήλωσαν ότι η γυναίκα που απήγαγε ο Høiby στο Skaugum είχε «παρασυρθεί ακούσια σε αυτήν την υπόθεση», κάτι που ήταν ένα «τεράστιο βάρος».

Είπαν ότι το δικαστήριο είχε πραγματοποιήσει μια «ενδελεχή και καλά αιτιολογημένη αξιολόγηση» του περιστατικού, προσθέτοντας: «Ελπίζει τώρα ότι αυτό σηματοδοτεί το τελικό συμπέρασμα και ότι ο Høiby θα λάβει τη βοήθεια που χρειάζεται, ώστε να μην συμβεί αυτό σε κανέναν άλλον».

Όσον αφορά ένα άλλο θύμα, για του οποίου την απαγωγή ο Høiby αθωώθηκε, οι Elden και Reisvang δήλωσαν: «Παρόλο που το δικαστήριο έκρινε ότι το υψηλό βάρος απόδειξης δεν είχε τηρηθεί, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν την πίστεψαν». Οι δικηγόροι δήλωσαν ότι θα επανεξετάσουν την απόφαση, προσθέτοντας ότι η πελάτισσά τους ήταν «απογοητευμένη με το αποτέλεσμα, αλλά η υπόθεση μπορεί να μην έχει ακόμη διευθετηθεί οριστικά».

Οι Elden και Reisvang δήλωσαν ότι η ενδοοικογενειακή βία «είναι ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα που μπορεί να είναι δύσκολο να αποδειχθεί» και ότι η καταδίκη του Høiby για κακοποίηση σε στενές σχέσεις ήταν ανακούφιση για την Haukland. «Η υπόθεση ήταν ένα τεράστιο βάρος για όλους τους εμπλεκόμενους, με εκτενή αποδεικτικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν, και ελπίζει ότι η απόφαση θα φέρει το θέμα σε οριστική έκβαση», πρόσθεσαν.

Οι δικηγόροι του Høiby, Ellen Holager Andenæs και Petar Sekulic, δήλωσαν στους δημοσιογράφους έξω από το δικαστήριο ότι πήγαιναν να επισκεφθούν τον πελάτη τους και ήλπιζαν ότι θα αφεθεί ελεύθερος επειδή «θέλει απεγνωσμένα να είναι με τη μητέρα του».

Ένας εκπρόσωπος της νορβηγικής βασιλικής αυλής δήλωσε: «Το θέμα έχει εξεταστεί από τα δικαστήρια και δεν έχουμε κανένα σχόλιο για το αποτέλεσμα».

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