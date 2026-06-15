search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 17:49
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.06.2026 15:50

Τζέι Ντι Βανς: «Πολλές» οι λεπτομέρειες της συμφωνίας με το Ιράν που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά οι ΗΠΑ έχουν «όλα τα χαρτιά»

15.06.2026 15:50
jd-vance_1108_1920-1080_new
credit: AP

Σε μια συνέντευξη στο CNBC, ο Βανς επιβεβαίωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του αναμένονται να εκπροσωπήσουν την Τεχεράνη στην επίσημη τελετή υπογραφής στην Ελβετία αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου. Σημείωσε ότι ενώ η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, πολλές τεχνικές λεπτομέρειες εξακολουθούν να διευθετούνται.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναμένει ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα ανοίξει το Στενό του Ορμούζ χωρίς σύστημα διοδίων μακροπρόθεσμα.

«Η προσδοκία μας είναι ότι το στενό θα ανοίξει χωρίς διόδια μακροπρόθεσμα, και αυτό θα προωθήσουμε σε αυτές τις τεχνικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξή του στο CNBC.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Ορμούζ θα ανοίξει σε διελεύσεις χωρίς διόδια για μια περίοδο 60 ημερών. Το στενό θα διαχειρίζεται το Ιράν και το Ομάν μετά από αυτή την περίοδο, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να υπογράψουν συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης την Παρασκευή στην Ελβετία. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία ανοίγει το Ορμούζ χωρίς διόδια σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Επεσήμανε ότι εάν το Ιράν τηρήσει τις δεσμεύσεις της συμφωνίας, θα ανταμειφθεί με χαλάρωση των οικονομικών κυρώσεων ή άλλων εμποδίων, επιτρέποντας στην Τεχεράνη «να προσκληθεί ξανά στην παγκόσμια οικονομία».

«Νομίζω ότι είναι μια σπουδαία μέρα για τον αμερικανικό λαό», είπε.

Ο αντιπρόεδρος δήλωσε ότι ο στόχος της κυβέρνησης Τραμπ είναι να δημοσιεύσει το ακριβές κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες.

«Νομίζω ότι όταν οι άνθρωποι δουν αυτή τη συμφωνία — ελπίζουμε να δημοσιεύσουμε το κείμενο αυτή την εβδομάδα — θα συνειδητοποιήσουν ότι αυτό θα κάνει ολόκληρη την περιοχή ασφαλέστερη».

Διαβάστε επίσης:

Viral οι πανηγυρισμοί των Ιαπώνων στο 2-2 κόντρα στην Ολλανδία – Περίμεναν το φανάρι για να βγουν στον δρόμο να πανηγυρίσουν

Σεισμός 6,6 βαθμών στις Φιλιππίνες – Δεν υπάρχουν άμεσα αναφορές για θύματα

Λαύρα των Σπηλαίων: Το Κίεβο «δείχνει» η Μόσχα – «Χτυπήθηκε από αμερικανικό Patriot της ουκρανικής αεράμυνας» (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
soi-soy-nea-sezon-new
MEDIA

«Το Σόι σου»- Μουντιάλ σκορ τηλεθέασης 1-0 την Παρασκευή (12/6)

gvir
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απέτυχε να συμφωνήσει για κυρώσεις στον ακροδεξιό υπουργό του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ

g7-evian-234
ΚΟΣΜΟΣ

Στο επίκεντρο της Συνόδου της G7 η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Στο Εβιάν και ο Τραμπ (Photos)

pontikia australia 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Οι Αυστραλοί αγρότες παλεύουν με τα… ποντίκια: Πετάγονται από παντού, βρίσκονται στα χωράφια, στους τοίχους, στα… κρεβάτια

mitsotakis-haftar
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Σαντάμ Χαφτάρ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

estiasi ergazomenoi – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όργιο παρανομίας σε εστίαση, λιανικό εμπόριο, κατασκευές, ξενοδοχεία: Παραβάσεις ωραρίου, απλήρωτη και αδήλωτη εργασία

dei-vodafone
BUSINESS

Ο πόλεμος της Οπτικής Ίνας: Ο νέος άξονας ΔΕΗ–Vodafone, η κυριαρχία του ΟΤΕ και το ερώτημα της Nova

diaxwristiki
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλή διαχωριστική γραμμή: Αν την πατήσετε την ...πατήσατε - Ποιο είναι το πρόστιμο

geroulanos spiliopoulos xatz vasileiadis
ΚΑΛΧΑΣ

Το καμπανάκι από τις πολεοδομίες, το μέτωπο Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη, ο Παύλος και ο Σπηλιωτόπουλος, η αναβάθμιση Χατζηγιαννάκη και ο Βασιλειάδης  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 17:48
soi-soy-nea-sezon-new
MEDIA

«Το Σόι σου»- Μουντιάλ σκορ τηλεθέασης 1-0 την Παρασκευή (12/6)

gvir
ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ απέτυχε να συμφωνήσει για κυρώσεις στον ακροδεξιό υπουργό του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ

g7-evian-234
ΚΟΣΜΟΣ

Στο επίκεντρο της Συνόδου της G7 η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν – Στο Εβιάν και ο Τραμπ (Photos)

1 / 3