Τζέι Ντι Βανς: «Πολλές» οι λεπτομέρειες της συμφωνίας με το Ιράν που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά οι ΗΠΑ έχουν «όλα τα χαρτιά»

Σε μια συνέντευξη στο CNBC, ο Βανς επιβεβαίωσε ότι ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του αναμένονται να εκπροσωπήσουν την Τεχεράνη στην επίσημη τελετή υπογραφής στην Ελβετία αυτή την Παρασκευή, 19 Ιουνίου. Σημείωσε ότι ενώ η συμφωνία αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, πολλές τεχνικές λεπτομέρειες εξακολουθούν να διευθετούνται.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε τη Δευτέρα ότι αναμένει ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα ανοίξει το Στενό του Ορμούζ χωρίς σύστημα διοδίων μακροπρόθεσμα.

«Η προσδοκία μας είναι ότι το στενό θα ανοίξει χωρίς διόδια μακροπρόθεσμα, και αυτό θα προωθήσουμε σε αυτές τις τεχνικές διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξή του στο CNBC.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Ορμούζ θα ανοίξει σε διελεύσεις χωρίς διόδια για μια περίοδο 60 ημερών. Το στενό θα διαχειρίζεται το Ιράν και το Ομάν μετά από αυτή την περίοδο, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να υπογράψουν συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης την Παρασκευή στην Ελβετία. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία ανοίγει το Ορμούζ χωρίς διόδια σε αντάλλαγμα για τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Επεσήμανε ότι εάν το Ιράν τηρήσει τις δεσμεύσεις της συμφωνίας, θα ανταμειφθεί με χαλάρωση των οικονομικών κυρώσεων ή άλλων εμποδίων, επιτρέποντας στην Τεχεράνη «να προσκληθεί ξανά στην παγκόσμια οικονομία».

«Νομίζω ότι είναι μια σπουδαία μέρα για τον αμερικανικό λαό», είπε.

Ο αντιπρόεδρος δήλωσε ότι ο στόχος της κυβέρνησης Τραμπ είναι να δημοσιεύσει το ακριβές κείμενο της συμφωνίας με το Ιράν κάποια στιγμή τις επόμενες ημέρες.

«Νομίζω ότι όταν οι άνθρωποι δουν αυτή τη συμφωνία — ελπίζουμε να δημοσιεύσουμε το κείμενο αυτή την εβδομάδα — θα συνειδητοποιήσουν ότι αυτό θα κάνει ολόκληρη την περιοχή ασφαλέστερη».

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